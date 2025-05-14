Ecosystème utilisateurs
Classement
Top 250 EY–Numeum : le logiciel français entre maturité technologique et austérité économique
L’édition 2025 du Top 250 EY–Numeum révèle le double visage du logiciel français, entre ambition et austérité. L’IA se greffe comme la nouvelle colonne vertébrale, l’agentique génère son mirage, la rigueur financière s’impose et la RSE semble être la grande oubliée.
Procès
Le CISPE conteste le rachat de VMware devant la justice européenne
Finalisé en novembre 2023, le rachat par Broadcom du champion de la virtualisation, VMware continue de susciter des émules. Dernièrement, le CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) a saisi le tribunal de l'Union européenne et demander l'annulation de la fusion.
PoliCloud lève 7,5 millions d’euros pour développer un cloud souverain distribué
La startup française entend proposer une alternative européenne aux hyperscalers américains, en misant sur une infrastructure localisée, sobre et évolutive.
Le marché français du logiciel poursuit sa croissance malgré les incertitudes
Selon une étude de Y Ventures, le secteur conserve son dynamisme grâce à l’IA, la FinTech et les logiciels d’entreprise, malgré une baisse du volume global des opérations.
Guerre des talents IT : qu’est-ce qui fera l’attractivité d’une DSI en 2024 ?
Réunis à la Maison de la Recherche à l’occasion d’un grand dîner-débat Alliancy organisé en partenariat avec l’éditeur spécialiste des applications RH et finance, Workday, les représentants des directions du numérique ont évoqué leurs stratégies pour attirer et fidéliser face à la “guerre des talents IT”. Entre sincère bienveillance managériale, projets technologiques ambitieux et détection de meilleurs potentiels internes à faire grandir, ils veulent agir sur tous les fronts.
Ippon Technologies : “La data est désormais au centre du sport”
Comme le reste de la société, le monde du sport est influencé par le numérique et particulièrement par l’utilisation de la data. Partenaire du podcast Tech in Sport, lancé par Alliancy en amont des JO 2024, Ippon Technologies évoque par la voix de Bertrand Pinel, CTO (chief technology officer) et associé de l'entreprise, les défis technologiques actuels pour les acteurs du sport professionnel.
Grâce au bruitage, le CEA-List crée un écosystème de confiance pour entraîner des IA
Alors que l’intelligence artificielle se développe de jour en jour, les bases de données sont primordiales pour tester les modèles. Avec le projet Fantastyc, le CEA-List veut créer un écosystème de confiance sous la forme d’apprentissage fédéré.
Exotec implante son nouveau lab R&D à Lyon
Exotec concrétise à nouveau ses ambitions de développement avec l’ouverture de nouveaux bureaux à Lyon. L’entreprise prévoit par ailleurs plusieurs dizaines de recrutements orientés R&D logiciel.
Les femmes en reconversion, un vivier de talents cachés pour la filière du numérique
Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route la Commission Femmes du numérique de Numeum a décidé d’accélérer son action de féminisation des métiers du numérique en lançant un programme de reconversion dans la tech pour les femmes. Rencontre avec Maÿlis Staub, présidente de la Commission.
Le Cigref appelle à mieux définir le progrès numérique, une boussole face aux turbulences
[caption id="attachment_121774" align="alignleft" width="300"]
BIG : la grande messe de l’entreprenariat fait le plein pour séduire
[caption id="attachment_121596" align="alignleft" width="300"]
Le réseau Initiative France augmente son soutien aux projets innovants
En déplacement auprès de deux startups du Nord, Guillaume Pepy, président du Réseau Initiative a expliqué sa volonté d’accentuer son soutien auprès des projets innovants en s’appuyant sur un des fleurons du réseau, Hodéfi qui fête ses 40 ans.
France Digitale Day : pragmatique et ambitieux
« Rentabilité » : c’est le mot qui nous reste en tête à l’issue du France Digitale Day, édition 2023. L’écosystème tech français a concédé hier à Paris qu’il « découvrait » (ou redécouvrait, selon les intervenants) le concept de rentabilité, après une année marquée par de profonds changements dans les fléchages des investissements.
Bpifrance dévoile le tout premier observatoire interactif dédié à la deeptech
Dans le cadre du Plan Deeptech, Bpifrance collabore avec Dealroom, une plateforme mondiale spécialisée dans les données relatives aux startups et...
Le Grand Poitiers embarque l’ensemble de son écosystème
Si les acteurs socio-économiques développent déjà des actions écoresponsables, elles rencontrent parfois des difficultés à les maintenir sur le long terme. C’est pourquoi la Communauté urbaine du Grand Poitiers souhaite accompagner et valoriser les structures, privées et publiques, à travers ce dispositif axé sur six thématiques clés : mobilité, alimentation, énergie, biodiversité/eau et gestion environnementale des déchets.
Relation DSI-ESN : de nouvelles exigences de confiance
Si les DSI françaises veulent réinternaliser certaines compétences, elles restent tributaires des ESN pour mener à bien de nombreux projets. Les relations entre les acteurs évoluent ces dernières années, autour de thèmes clés comme le télétravail, la cybersécurité et plus globalement la confiance réciproque.
Bug bounty, transparence, co-construction… comment ManoMano fait grandir son écosystème sur la cybersécurité
Fabien Lemarchand est le vice-président Platform and Security de ManoMano, spécialiste français du commerce en ligne dédié au bricolage et au jardinage. Il décrit la culture cyber spécifique de son entreprise et la vision qu’il porte sur l’opportunité de créer une cybersécurité plus collective avec ses prestataires et partenaires.
Une responsabilité collective
[Dossier] Ecosystème de partenaires : une responsabilité collective
Un numérique qui a du sens… ne peut être construit qu’en écosystème. Une organisation, quelle qu’elle soit, doit pouvoir fédérer et faire grandir, tout autour d’elle, sur les enjeux écologiques, sociaux et de confiance du numérique. Cela passe par des choix, des exigences et des pratiques différentes vis-à-vis de ses prestataires, fournisseurs et partenaires, sur toute la chaine de valeur.
Numérique responsable : les entreprises musclent leurs exigences dans leur écosystème
De Planet Tech’Care en France aux coalitions internationales de type Joint Audit Cooperation, les acteurs du numérique s’organisent au sein de leurs écosystèmes pour échanger méthodologies et informations autour des données environnementales. Changer la relation avec ses partenaires est une clé pour prendre ses responsabilités en termes d’impact. Du chemin reste cependant à parcourir pour parvenir à une uniformisation des standards et méthodes.
Jusqu’à la rupture ? Comment les entreprises pensent une meilleure intégration de l’innovation
Comment améliorer la diffusion de l’innovation dans l’entreprise ? Avec des témoignages d’entreprises comme Vinci, JC Decaux, EDF ou encore Icade, la communauté Alliancy Connect est revenue sur l’enjeu d’acculturation à l’innovation dans les organisations.
« Discrimination positive dans la tech : une phase nécessaire pour combler le déficit de femmes ? »
Nouvelle rencontre de la communauté Alliancy Connect avec un débat entre des dirigeantes de la tech en France et des entreprises qui sont d’ores et déjà mobilisées pour pallier au manque de femmes dans la tech.
Au Medef, les dirigeants invités à complètement changer leur perspective sur les processus d’entreprise
Le Comité d’orientation stratégique de France Processus a présenté au Medef le jeudi 22 juin, le premier manifeste de l’association, née en 2021. Objectif : convaincre les dirigeants d’entreprise de changer leur vision des processus dans leur entreprise...
Le Cyberscope, initiative ambitieuse de l’écosystème pour unifier les chiffres de la cyber
Le Campus Cyber veut fédérer autour de lui tous les producteurs d’indicateurs, afin de proposer une vision plus fine et réaliste de la situation de la cybersécurité en France. Ce travail au long cours pourrait permettre de préciser des objectifs ambitieux pour la filière… et un chemin pour les atteindre.
Quels sont les coûts pour une organisation cyberattaquée en France ?
A l’occasion de la première édition de ses Universités, le CRiP a commandité une étude sur le coût des cyberattaques en France au cabinet Asterès. Celui-ci l’évalue à 2 milliards d’euros annuel et relève d’autres chiffres qui interrogent.
Des recommandations de la French Tech Finance Partners pour renforcer l’écosystème tech français
Le French Tech Finance Partners, instance de 16 membres représentative des acteurs investissant dans la tech française, publie son premier rapport