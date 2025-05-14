Ecosystème utilisateurs

Numérique responsable : les entreprises musclent leurs exigences dans leur écosystème

De Planet Tech’Care en France aux coalitions internationales de type Joint Audit Cooperation, les acteurs du numérique s’organisent au sein de leurs écosystèmes pour échanger méthodologies et informations autour des données environnementales. Changer la relation avec ses partenaires est une clé pour prendre ses responsabilités en termes d’impact. Du chemin reste cependant à parcourir pour parvenir à une uniformisation des standards et méthodes.