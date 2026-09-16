Les fuites de données personnelles touchent désormais 45 % des Français 

Les fuites de données personnelles prennent une nouvelle ampleur en France. À l’occasion de la conférence de presse de lancement du Cybermois 2026, organisée ce lundi 15 septembre à Paris, Cybermalveillance.gouv.fr a présenté les résultats de son troisième baromètre sur la perception et les comportements cyber des Français. Réalisée par Ipsos.Digital auprès de 2 000 personnes âgées de 18 à 75 ans, l’étude révèle que 45 % des Français ont été informés d’une violation de leurs données personnelles au cours des douze derniers mois, contre 30 % en 2025. L’hameçonnage reste néanmoins la cybermalveillance la plus fréquemment rencontrée, avec 53 % des Français concernés, devant les faux conseillers bancaires (15 %) et les achats effectués sur des sites frauduleux sans jamais recevoir le bien commandé (10 %). Face aux fuites de données, certains réflexes progressent : 59 % des personnes concernées disent être devenues plus vigilantes face aux mails, SMS et appels inconnus, 53 % ont changé leurs mots de passe et 44 % ont renforcé la surveillance de leur compte bancaire.

Les Français connaissent mieux les menaces mais se sentent moins informés

La connaissance des principales cybermenaces progresse : 79 % des Français connaissent désormais le terme « piratage », contre 72 % en 2024, tandis que la « violation de données » est identifiée par 62 % des répondants, contre 48 % deux ans auparavant. Une meilleure connaissance qui contraste avec leur sentiment d’information : seuls 55 % s’estiment suffisamment informés sur les risques liés à Internet, contre 63 % en 2024, et un quart considère ne pas être assez sensibilisé. Les comportements diffèrent également selon l’âge. Après une fuite de données, 68 % des 55-75 ans deviennent plus vigilants face aux sollicitations inconnues, contre 57 % des 18-34 ans. Ces derniers apparaissent pourtant davantage touchés par les conséquences des cybermalveillances : 26 % rapportent un impact émotionnel ou une charge mentale, contre 16 % des 55-75 ans, et 18 % une perte d’accès à un compte, contre 5 % chez leurs aînés. Le baromètre accompagne le lancement de la 14e édition du Cybermois, qui donnera lieu en octobre à une campagne nationale de sensibilisation et à plusieurs opérations organisées sur le territoire.