Analyse
L’IA et la Bourse : de la foi aux attentes comptables
Les dernières séances boursières ont ravivé la crainte de la "bulle IA". L'occasion pour les organisations de s'interroger sur les dépendances qu'elles sont en train de construire.
Les derniers jours ont été bien rouges pour la tech côté finance. Alphabet a connu la pire séance boursière de son histoire. Le Nasdaq a refermé octobre sur son mois le plus désastreux depuis plus d’un an, en recul de 5,3 %. Il n’en faut pas plus pour que le spectre de la “bulle IA” revienne sur le devant de la scène. Mais, au-delà de ce chiffon rouge toujours très visible, la situation doit surtout interroger la relation entre les champions américains de l’IA et leurs clients : qui paiera, tôt ou tard, le vrai prix de la technologie ?
Une semaine sous haute tension
La fin octobre a déjà offert un condensé rare du rapport de force qui s’installe entre les marchés et l’écosystème de l’intelligence artificielle. Mercredi 28 octobre, la Réserve fédérale américaine a, certes, maintenu ses taux, mais les dissensions sur la possibilité d’une hausse ont envoyé un premier signal de pression sur les modèles des acteurs les plus endettés. Le même jour, Microsoft publie 92,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires (+19 % sur un an) et un résultat net en hausse de 32 %, salué par un bond de plus de 4 % du titre dans les échanges après clôture, tandis qu’à Séoul, le fabricant de semi-conducteurs SK hynix bondit de 10,9 % après un bénéfice d’exploitation multiplié par plus de sept. Le coup de tonnerre du lendemain n’en est que plus notable, d’autant que Microsoft y rend l’essentiel de son gain nocturne. Alphabet plonge de 12,6 %, sa pire séance depuis son introduction en Bourse en 2004, pénalisé par un cash-flow libre repassé à -9,1 milliards de dollars et une croissance du Search moins rapide qu’attendu, de quoi raviver la crainte que l’IA mine la vache à lait publicitaire.
Et, dans la foulée, vendredi 30 octobre, Amazon déçoit sur ses propres résultats en manquant le consensus : le titre décroche de plus de 6 % en avant-séance, avant de limiter la casse en clôture (-1,4 %). La firme confirme quoiqu’il en soit sans coup férir une prévision de dépenses d’investissement de quelque 220 milliards de dollars pour l’ensemble de 2026. De son côté, Intel décroche de 28,6 % sur ses perspectives - sa plus forte baisse journalière jamais enregistrée -, et le Nasdaq lâche 2,9 %, emportant Nvidia (-4,2 %), Micron (-5,3 %) ou encore CoreWeave (-10 %).
La semaine écoulée n’a pas ramené le sourire à Wall Street. La stabilisation attendue le lundi 2 novembre a été moins soutenue que le souhaitaient les investisseurs. Et, après un bref rebond mardi et mercredi, porté notamment par le soulagement suscité par les résultats très nets des élections de mi-mandat américaines et par le rattrapage de plusieurs grandes valeurs technologiques, Wall Street a brutalement décroché jeudi 5 novembre. Le Nasdaq a de nouveau perdu 5,5 % et le S&P 500, 4,36 %. La victoire démocrate et les référendums locaux défavorables à l’implantation de data centers, dans plusieurs États, ont ravivé les inquiétudes sur la poursuite des investissements dans ces infrastructures. Des projets pourraient être ralentis, voire annulés, ce qui pèserait sur la demande de composants et d’équipements, et donc sur les perspectives de croissance des fournisseurs.
Evangélistes contre Cassandre
Pour autant, sur les deux dernières années, le Nasdaq a pris près de 40 %, porté par la plus grande vague d’investissements technologiques de l’histoire récente. Nvidia avait gagné 239 % en 2023, 171 % en 2024 et 39 % en 2025, jusqu’à devenir, en octobre 2025, la première entreprise de la planète valorisée à 5 000 milliards de dollars. Alphabet, même après sa pire séance, reste sur une trajectoire annuelle positive.
Surtout, l’idée d’une « bulle IA » installe un débat un peu trop binaire. D’un côté, les Cassandre pour qui la technologie n’aboutira jamais et dont la surexposition des valorisations prouverait l’escroquerie. De l’autre, les évangélistes convaincus que le caractère révolutionnaire de l’IA justifie, à lui seul, chaque dollar investi. Or, l’Histoire raconte un scénario beaucoup plus fréquent : les chemins de fer britanniques au XIXe siècle, la radio dans les années 1920, Internet en 2000 ont tous essuyé des crises financières. Pour autant, ces technologies avaient bien des bénéfices réels, qui ont transformé massivement l’économie mondiale. Ce qui provoque les chocs et les déboires, c’est la difficulté à identifier les bons chevaux qui sortiront gagnants.
À lire également
Traduit dans le vocabulaire de l’IA, cela signifie que les deux propositions peuvent être vraies en même temps : la technologie change le monde et, pour autant, une large partie de l’écosystème qui se dispute aujourd’hui le marché ne gagnera pas. Et les gagnants ne seront pas toujours les plus attendus, les premiers ou les plus gros. Un exemple parmi d’autres : quiconque trouvera un moyen d’exécuter les modèles de façon radicalement plus économique pourrait balayer une partie des leaders du moment.
Ce qui nous ramène à l’impact de ces aléas boursiers de la tech pour les organisations utilisatrices. La semaine écoulée est, sans conteste, un révélateur d’équilibres financiers tendus à l’extrême et donc d’interrogations sur la pérennité des modèles économiques. Au troisième trimestre, les quatre hyperscalers (Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta) ont engagé près de 202 milliards de dollars de dépenses d’investissement en immobilisation, contre environ 175,5 milliards de dollars de flux de trésorerie générés par leurs activités : pour la première fois, les investissements dépassent le cash-flow opérationnel.
Profits ou promesses ?
D’après le Wall Street Journal, l’émission d’obligations liées à l’IA sur le marché américain atteindrait, elle, 655 milliards de dollars depuis janvier, contre 394 milliards sur toute l’année 2025. Et les acteurs majeurs du secteur ne comptent pas ralentir… Meta lance pour environ 37,5 milliards de dollars d’offres de titres pour financer ses investissements, dont 25 milliards d’actions ordinaires et 12,5 milliards de titres préférentiels convertibles. Ses fournisseurs Nvidia, AMD et Broadcom ont signalé un intérêt, certes non contraignant, pour un montant pouvant atteindre 5 milliards de dollars d’actions ordinaires. Anthropic, qui a déposé confidentiellement un dossier d’introduction en Bourse, porte déjà, selon le prospectus consulté par Reuters, au moins 518 milliards de dollars d’engagements d’infrastructure sur dix ans, dont environ 80 % non annulables.
Mais tous ces modèles vivent à crédit du futur, sur le principe - éprouvé par Amazon - de se créer une position dominante à perte, en misant sur des revenus qui n’existent pas encore de façon assurée. Dans ce contexte, l’un des enjeux d’anticipation majeurs pour les organisations est que le coût réel de l’utilisation de l’IA semble aujourd’hui camouflé. Les tarifs que paient les entreprises utilisatrices ne reflètent pas le coût complet de la puissance de calcul, de l’énergie et du capital immobilisé. La différence, c’est le marché qui la finance : tant que les capitaux affluent, les prix d’appel restent bas et le schéma tient.
Jusqu’à quand ? Les investisseurs veulent des profits, pas seulement des promesses. Quand il faudra tenir les engagements de rentabilité, la facture du pari devra bien être payée par quelqu’un. On peut facilement imaginer comment : renégociations de contrats, hausses de prix, arbitrages sur les niveaux de service ou encore hiérarchisation des usages. Et avec le rapport de force actuel et les situations de dépendances actuelles des entreprises européennes, la rectification pourrait être brutale.
Digérer avant l’arrivée de la facture
Nous avons affaire à deux temporalités peu compatibles. D’un côté, - des fournisseurs obligés de rentabiliser de plus en plus tôt. De l’autre, des organisations clientes qui, pour la plupart, peinent encore à faire sortir leurs projets réellement décisifs et à industrialiser les bénéfices espérés de la technologie. L’urgence, dès aujourd’hui, pour les directeurs du numérique est de devoir mesurer le coût complet de leurs usages d’IA, plutôt que celui, artificiellement bas, des grilles tarifaires du moment. Avec l’enjeu de sécuriser contractuellement la durée et les conditions des engagements pris. Une gageure ?
Au-delà de la semaine rouge de la tech, les prochains mois pourront servir de révélateur sur les impacts des dépendances à l’IA qui sont en train de s’installer de plus en plus profondément dans les organisations. Mettre le sujet à plat ne peut pas vraiment attendre. D’autant que rien ne garantit que les fournisseurs d’aujourd’hui, si bien lotis semblent-ils, soient vraiment les gagnants de demain. En ce sens, la course de vitesse n’est pas forcément celle de l’innovation, mais bien celle de la capacité des entreprises à capter les gains et la valeur de leurs transformations liées à l’IA, avant que le marché - et les fournisseurs bousculés - ne leur présente une facture revue au goût du jour à laquelle elles ne pourront pas dire non.