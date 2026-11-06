L’IA et la Bourse : de la foi aux attentes comptables

Les derniers jours ont été bien rouges pour la tech côté finance. Alphabet a connu la pire séance boursière de son histoire. Le Nasdaq a refermé octobre sur son mois le plus désastreux depuis plus d’un an, en recul de 5,3 %. Il n’en faut pas plus pour que le spectre de la “bulle IA” revienne sur le devant de la scène. Mais, au-delà de ce chiffon rouge toujours très visible, la situation doit surtout interroger la relation entre les champions américains de l’IA et leurs clients : qui paiera, tôt ou tard, le vrai prix de la technologie ?

Une semaine sous haute tension

La fin octobre a déjà offert un condensé rare du rapport de force qui s’installe entre les marchés et l’écosystème de l’intelligence artificielle. Mercredi 28 octobre, la Réserve fédérale américaine a, certes, maintenu ses taux, mais les dissensions sur la possibilité d’une hausse ont envoyé un premier signal de pression sur les modèles des acteurs les plus endettés. Le même jour, Microsoft publie 92,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires (+19 % sur un an) et un résultat net en hausse de 32 %, salué par un bond de plus de 4 % du titre dans les échanges après clôture, tandis qu’à Séoul, le fabricant de semi-conducteurs SK hynix bondit de 10,9 % après un bénéfice d’exploitation multiplié par plus de sept. Le coup de tonnerre du lendemain n’en est que plus notable, d’autant que Microsoft y rend l’essentiel de son gain nocturne. Alphabet plonge de 12,6 %, sa pire séance depuis son introduction en Bourse en 2004, pénalisé par un cash-flow libre repassé à -9,1 milliards de dollars et une croissance du Search moins rapide qu’attendu, de quoi raviver la crainte que l’IA mine la vache à lait publicitaire.

Et, dans la foulée, vendredi 30 octobre, Amazon déçoit sur ses propres résultats en manquant le consensus : le titre décroche de plus de 6 % en avant-séance, avant de limiter la casse en clôture (-1,4 %). La firme confirme quoiqu’il en soit sans coup férir une prévision de dépenses d’investissement de quelque 220 milliards de dollars pour l’ensemble de 2026. De son côté, Intel décroche de 28,6 % sur ses perspectives - sa plus forte baisse journalière jamais enregistrée -, et le Nasdaq lâche 2,9 %, emportant Nvidia (-4,2 %), Micron (-5,3 %) ou encore CoreWeave (-10 %).

La semaine écoulée n’a pas ramené le sourire à Wall Street. La stabilisation attendue le lundi 2 novembre a été moins soutenue que le souhaitaient les investisseurs. Et, après un bref rebond mardi et mercredi, porté notamment par le soulagement suscité par les résultats très nets des élections de mi-mandat américaines et par le rattrapage de plusieurs grandes valeurs technologiques, Wall Street a brutalement décroché jeudi 5 novembre. Le Nasdaq a de nouveau perdu 5,5 % et le S&P 500, 4,36 %. La victoire démocrate et les référendums locaux défavorables à l’implantation de data centers, dans plusieurs États, ont ravivé les inquiétudes sur la poursuite des investissements dans ces infrastructures. Des projets pourraient être ralentis, voire annulés, ce qui pèserait sur la demande de composants et d’équipements, et donc sur les perspectives de croissance des fournisseurs.

Evangélistes contre Cassandre

Pour autant, sur les deux dernières années, le Nasdaq a pris près de 40 %, porté par la plus grande vague d’investissements technologiques de l’histoire récente. Nvidia avait gagné 239 % en 2023, 171 % en 2024 et 39 % en 2025, jusqu’à devenir, en octobre 2025, la première entreprise de la planète valorisée à 5 000 milliards de dollars. Alphabet, même après sa pire séance, reste sur une trajectoire annuelle positive.

Surtout, l’idée d’une « bulle IA » installe un débat un peu trop binaire. D’un côté, les Cassandre pour qui la technologie n’aboutira jamais et dont la surexposition des valorisations prouverait l’escroquerie. De l’autre, les évangélistes convaincus que le caractère révolutionnaire de l’IA justifie, à lui seul, chaque dollar investi. Or, l’Histoire raconte un scénario beaucoup plus fréquent : les chemins de fer britanniques au XIXe siècle, la radio dans les années 1920, Internet en 2000 ont tous essuyé des crises financières. Pour autant, ces technologies avaient bien des bénéfices réels, qui ont transformé massivement l’économie mondiale. Ce qui provoque les chocs et les déboires, c’est la difficulté à identifier les bons chevaux qui sortiront gagnants.