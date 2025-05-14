Dernières publications
Entre équilibres économiques et enjeux de souveraineté : la grande réinvention des ESN et éditeurs
Les acteurs de la tech européenne, des solutions aux services, sont bousculés sur leurs marchés, par la montée des préoccupations en matière de dépendances numériques. Jusqu'où peut aller la remise en question ?
Entre liberté économique et souveraineté, le sinueux chemin de l’action publique
Le contrôle des investissements étrangers auprès des pépites françaises est sous pression. Et ses déboires passés n'apportent pas de sérénité dans le débat actuel sur la forme que doit prendre l'action de l'État.
"Il est inacceptable que certains appels d’offres publics imposent encore une solution américaine !"
Michel Paulin, qui préside le comité stratégique de filière (CSF) « Logiciels et solutions numériques de confiance », livre un regard sans concession sur la dynamique nationale et européenne en faveur de la souveraineté numérique.
Les trois paradoxes d’une volonté de souveraineté numérique
Le monde a changé. Il suffit de taper aujourd’hui « souveraineté numérique » dans un moteur de recherche et d’observer les articles d’actualité proposés par les grands médias nationaux pour s’en convaincre.
Une plateforme pour mieux faire écosystème
Alliancy fait peau neuve ! Comme certains d’entre vous l’auront peut-être déjà remarqué, nous nous sommes dotés d’une nouvelle plateforme, disponible en ligne depuis quelques jours.
2026 : année clé pour l’IA de défense française
L’écosystème français de la défense commence l’année 2026 sur les chapeaux de roues et sous le signe de l’innovation. Dans un contexte géopolitique qui pousse l’État, autant que les Armées elles-mêmes, à engager des transformations ambitieuses pour éviter de subir les conflits de demain, les actualités s’enchaînent.
L’Europe du numérique, surprise et aphone face à la doctrine Monroe
En ce début d’année 2026, la brutalité assumée de la politique américaine rappelle à l’Europe que la domination technologique n’est pas qu’un sujet économique ou réglementaire, mais un levier géopolitique à part entière. Face à une doctrine Monroe version MAGA, l’Union européenne découvre qu’elle n’est plus protégée, mais exposée.
« L’IA peut contribuer à améliorer le parcours passagers et l'expérience en aéroport »
David Krieff est le Directeur du numérique et de la transformation du Groupe ADP, qui construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Il partage les projets IA qui transforment actuellement son organisation et les conditions qui les rendent possibles.
Quelles priorités 2026 pour les CIO qui veulent mieux déployer l'IA ?
Une étude récemment menée dans le cadre du programme « What’s Next, CIO ? » 2025 d’Alliancy détaille les axes clés d’action sur lesquels les chief information officers doivent absolument faire la différence pour permettre à leur entreprise d’industrialiser ses projets IA de manière pertinente. Aperçu.
AIMission #9 : Comment bien déployer les agents IA ?
Retrouvez le replay de notre dernière émission mensuelle consacrée à l'intelligence artificielle. Ce mois-ci, nos invités sont Olivier Lepeltier, chief entreprise architect de Pernod Ricard, et Pauline de Lavallade, head of research d'AI Builders.
IA : le « slop » menace-t-il aussi l’entreprise ?
C’est le mot de l’année selon le dictionnaire américain Merriam-Webster. Il s’est répandu comme une traînée de poudre dans le sillage de la démocratisation rapide de l’intelligence artificielle générative. Texte, image, vidéo… le « slop » s’est répandu partout, dans l’ombre de l’effet waouh amené par le développement des usages grand public de l’IA. Ce « contenu numérique de mauvaise qualité, généralement produit en grande quantité à l’aide de l’intelligence artificielle » est surtout mis en avant sur les réseaux sociaux, sans surprise, où la quantité transcende bien souvent la qualité, nourrissant du même coup le « doomscrolling », qui nous pousse à consommer les fils infinis des réseaux au-delà du raisonnable… Il réactive aussi la peur de « l’Internet Mort », selon cette théorie qui voit à terme le web devenir un espace où la créativité, l’authenticité et les informations utiles ont laissé place à des contenus produits exclusivement par les machines… pour être consommés en retour exclusivement par des machines. Mais au-delà, le mot doit nous interroger sur les pratiques en entreprise, où les comptes-rendus, les rapports, les notes d’analyse et autres contenus professionnels nourrissent de nombreux rouages. Ils sont les premiers touchés par la génération de contenus IA ces dernières années. Le gain de temps est prodigieux, mais le risque d’erreurs ou d’approximations est-il nul ? Peut-être pas plus que quand un humain est à la manœuvre… Cependant, la menace du « slop » pousse à se poser la question : pour qui et pour quoi est vraiment produit ce contenu ? La possibilité de créer beaucoup et vite ne doit pas faire oublier le sens et la valeur et l’utilité réelle, que ce soit pour l’art ou pour les milieux professionnels.
Dépendances, souveraineté, résilience… En décembre, Alliancy sur tous les fronts
Les fins d’année sont traditionnellement chargées en rencontres et événements, qui se glissent dans les quelques jours encore disponibles avant l’arrivée des fêtes. La semaine écoulée a été le signe que 2025 ne faisait pas exception ! Les équipes d’Alliancy étaient d’ailleurs au premier rang pour animer l’écosystème sur les thèmes forts qui nous tiennent à cœur : la maîtrise des dépendances stratégiques, les enjeux de souveraineté et la résilience des organisations. Le 8 décembre, Alliancy accueillait ainsi dans ses locaux une soixantaine d’acteurs de l’offre tech, éditeurs et ESN, pour sa dernière soirée Elevate de l'année, consacrée aux alternatives technologiques françaises aux acteurs dominants. Le 9 décembre, nous animions un afterwork organisé par SUSE en prolongement des travaux du Do Tank Alliancy « Maîtrise des dépendances technologiques », auquel le spécialiste de l’open source a participé. Et le 10 décembre, nous étions mobilisés sur le Resilience Day, événement organisé autour de l’Indice de Résilience Numérique, dans le cadre des API Days. Des rencontres qui ont aussi permis de se projeter sur l’année à venir.
"Pour avoir un plan B face aux éditeurs dominants, EDF Commerce doit garder un savoir-faire technique"
François Raynaud est le directeur des systèmes d’information d’EDF Commerce. Dans le cadre de sa contribution au Do Tank 2025 d’Alliancy « Maîtrise des dépendances technologiques », il revient sur la façon dont se pose ce défi pour sa DSI et les leviers qu’il active.
La triste banalité d’un cyber-attaquant
Sous la capuche, un monsieur tout-le-monde avec de la frustration professionnelle. La conclusion de l’affaire de la cyberattaque contre le groupe mutualiste de santé Hospi Grand Ouest (groupe VYV) jette une lumière crue sur la réalité d’une partie de la cybermenace qui frappe les organisations françaises. Lundi 1er décembre se tenait le procès d’un informaticien soupçonné d’être le responsable des déboires d’octobre 2024 de cette entreprise de l’Ouest de la France, qui gère onze établissements de santé. Celle-ci avait subi une attaque par déni de service, puis la divulgation de mots de passe, et enfin une demande de rançon, avec des « attaquants » prétendant avoir laissé dans le système d’information de quoi nuire encore plus à la structure. Des professionnels du crime cyber ? Un effet collatéral de la « guerre hybride » menée par la Russie contre l’Europe dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine ? Las ! Bien loin de l’image du hacker à capuche mystérieux et menaçant, le groupe de santé aura surtout été la victime d’un administrateur systèmes et réseaux de 27 ans, en période d’essai, qui se jugeait déconsidéré par la hiérarchie pour avoir pointé des failles de sécurité et à qui « les choses ont échappé », d’après son avocat. Pour un préjudice qui pourrait aller jusqu’à 3 millions d’euros, alors que Hospi Grand Ouest a mis six semaines pour remettre son système d’information sur pied. De quoi rappeler que les situations professionnelles du quotidien peuvent conduire au pire.
What's Next, CIO : quel socle fournir pour accélérer sur l'IA ?
Est-on capable de dresser le portrait-robot d’un chief information officer « AI-ready » pour 2026 ? Cette question a animé les échanges de la soirée de clôture du programme « What’s Next, CIO ? » 2025 d’Alliancy, le mercredi 26 novembre.
Vers une gestion de crise automatisée des incidents réseaux
Alliancy a récemment organisé avec Verizon un débat sur le futur de l’automatisation des réseaux. Pour Edwin Determann, Associate Director Solutions Architect pour Verizon, l’ère d’une « gestion de crise automatisée des incidents réseaux » approche à grand pas.
Entre adoption et P&L : les deux visages de l’IA
Le Grand Palais est un lieu « où la culture se célèbre sous toutes ses formes » auprès de tous les publics. Habituellement associé aux expositions artistiques, l’emblématique bâtiment parisien a accueilli les 25 et 26 novembre un événement d’une tout autre trempe : AdoptAI. L’événement international, placé sous le haut patronage d’Emmanuel Macron qui y a fait un passage remarqué, avait pour objectif assumé de promouvoir la démocratisation de la data et de l’IA. Le nom de la rencontre lui-même est sans équivoque : il met en avant le défi de l’adoption, face notamment aux enjeux de confiance qui entourent l’intelligence artificielle générative et agentique. Mais au sein des organisations, une autre petite musique se fait aussi entendre : comment cette adoption se traduit-elle en valeur concrète ? Et les gains de productivité (toujours promis, parfois réalisés) se retrouvent-ils vraiment dans le P&L et la performance financière, une fois tous les effets de bord pris en compte ? Si la génération de valeur a bien lieu, l’identité exacte de ceux qui la capteront in fine continue d’interroger…
À Berlin, l’inflexion européenne pour une offensive numérique
« Let’s first build the product ! » À Berlin, mardi 18 novembre, c’est en réponse à ces mots de Karsten Wildberger, ministre fédéral allemand de la Transformation numérique, que les premiers applaudissements enthousiastes ont vraiment retenti lors du Sommet franco-allemand pour la souveraineté numérique européenne. Le ministre, qui a ouvert la journée avec le ministre français de l’Économie Roland Lescure, a joué à fond son rôle d’ancien chef d’entreprise, capable de s’adresser à l’écosystème de la tech. « Ce sont ceux qui « font » qui pourront fixer les règles demain et relever les défis, notamment ceux de l’IA », a-t-il expliqué, avant d’ajouter à l’attention de la salle : « Votre dur travail est le moteur de l’Europe ! ». Cette opération séduction s’inscrivait dans le cadre politique plus large de la présentation, le 19 novembre, du « Digital Omnibus », le projet de refonte du cadre réglementaire européen pour le numérique. Un grand ménage attendu depuis longtemps, alors que les textes s’accumulent et se chevauchent depuis des années, du RGPD au Data Act en passant par l’AI Act. « Simplification », « harmonisation », « business first »… La volonté de laisser la possibilité d’innover plus librement et de dépasser la réputation d’oppression bureaucratique du Vieux Continent a été martelée encore et encore à Berlin. Pour une véritable inflexion ?
Réseaux et sécurité : vers une automatisation puissante, mais sous conditions
Il y a quelques semaines, Verizon organisait en partenariat avec Alliancy un dîner débat consacré à l’avenir de l’automatisation des réseaux et de la sécurité des systèmes d’information. Face à la montée du SD-WAN, du SASE et des architectures cloud-first, responsables infrastructures et RSSI s’accordent sur certains objectifs – disponibilité, segmentation, observabilité métier – tout en reconnaissant le travail à mener pour activer les bons leviers et la meilleure gouvernance.
Souveraineté, confiance, dépendance technologique : comment dépasser les constats ?
La dépendance technologique européenne est désormais largement documentée, mais l’action politique reste timide. En attendant des décisions à l’échelle du continent, les organisations n’ont plus le luxe de l’inaction : elles disposent dès aujourd’hui de leviers concrets pour reprendre la main sur leur destin technologique. C’est le message porté par les travaux du Do Tank Alliancy « Dépendances technologiques, libertés d’action ».
« Nous bâtissons un écosystème autour de SCOR pour soutenir notre transformation IA »
Jean-Baptiste Faure est Group CIO du réassureur SCOR. Il décrit comment le plan stratégique de l’entreprise a amené à une prise en compte différente des sujets Data et IA, et les quatre piliers qui supportent son action pour les mois à venir.
Le difficile chemin des champions français : le cas d’école Doctolib
La France s’enorgueillit, à raison, de la vigueur de sa jeune scène tech. « L’élan startup » donné depuis le milieu des années 2010 n’a certes pas toujours été un long fleuve tranquille, mais il a contribué à densifier un écosystème et à créer une attractivité pour des idées et des métiers bien différents du reste de l’économie. La possibilité d’avoir des alternatives technologiques hexagonales, face aux propositions des logiciels américains, n’est pas une mince affaire. Pour être crédibles, ces alternatives doivent croître, passer à l’échelle et faire en sorte, justement, de ne pas être cantonnées au marché français. Car les grandes entreprises, pour la plupart, ne sont pas à l’aise avec de simples « leaders français » comme prestataires : elles veulent des champions européens, ou plus ambitieux encore, pour répondre à leurs exigences. Or, pour passer des jeunes pousses pleines d’allant à de tels champions, le chemin est difficile. Surtout qu’en grandissant, le soutien s’érode et les critiques commencent à pleuvoir ! La France veut des champions tech, mais se méfie en même temps de leur réussite. Le cas Doctolib est, à cet égard, saisissant.
Former en continu à l’ère de l’IA : la stratégie de Bpifrance pour ses équipes IT
Lionel Chaine dévoile sa stratégie pour anticiper l’impact de l’IA sur les compétences IT, renforcer la formation continue et transformer ses talents numériques.
Le risque des savants calculs européens pour noter les clouds « souverains »
Qui se souvient encore de l’EUCS ? Ce projet de certification européenne des clouds, porté par l’agence cyber de l’UE, l’Enisa, fait le fruit depuis des années d’un affrontement politique intense. Entre lobbying des hyperscalers américains, désaccords entre Etats membres et arguments techniques et juridiques, le sujet a pris l’apparence d’un vieux serpent de mer ; les spécialistes doutant de plus en plus d’un accord heureux qui mettraient tout le monde d’accord et permettrait réellement aux organisations d’arbitrer sur leurs choix technologiques. Face à ces déboires et reports récurrents, la Commission européenne est donc récemment revenue à la charge en présentant un nouveau cadre d’évaluation nommé « Cloud Sovereignty Framework » (PDF). Les choix qui composent cet indice essayent visiblement de ménager la chèvre et le choux… et provoquent déjà de nombreuses interrogations.
Intrinsèquement résilients ? Quand les géants technologiques trébuchent
Pour que les infrastructures cloud fassent la Une des médias grand public, il faut qu’il y ait eu une actualité choquante que les particuliers aient ressenti dans leur quotidien. Autrement dit, une perturbation de « l’internet mondial » comme le veut l’expression consacrée. C’est bien ce qui s’est passé lundi avec la panne aux États-Unis d’Amazon Web Services (AWS). Entre-temps, pendant plus de quinze heures, le public a pu constater l’impact sur les réservations Airbnb, les transactions en ligne, les communications WhatsApp, les jeux-vidéos ou même les IA génératives chatGPT et Perplexity. L’occasion pour certains de découvrir le fonctionnement (et la concentration) de nos activités autour de quelques plateformes technologiques. Il est d’ailleurs intéressant de voir que sur des articles à destination du grand public comme ceux publiés sur Le Monde ou Le Nouvel Obs, c’est bien cette situation de dépendance, en particulier vis-à-vis de géants américains qui est épinglée. Mais au-delà des considérations géostratégiques, l’événement illustre la difficulté de résilience auxquelles sont confrontées les organisations, et même les plus grandes d’entre elles.