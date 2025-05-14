IA : le « slop » menace-t-il aussi l’entreprise ?

C’est le mot de l’année selon le dictionnaire américain Merriam-Webster. Il s’est répandu comme une traînée de poudre dans le sillage de la démocratisation rapide de l’intelligence artificielle générative. Texte, image, vidéo… le « slop » s’est répandu partout, dans l’ombre de l’effet waouh amené par le développement des usages grand public de l’IA. Ce « contenu numérique de mauvaise qualité, généralement produit en grande quantité à l’aide de l’intelligence artificielle » est surtout mis en avant sur les réseaux sociaux, sans surprise, où la quantité transcende bien souvent la qualité, nourrissant du même coup le « doomscrolling », qui nous pousse à consommer les fils infinis des réseaux au-delà du raisonnable… Il réactive aussi la peur de « l’Internet Mort », selon cette théorie qui voit à terme le web devenir un espace où la créativité, l’authenticité et les informations utiles ont laissé place à des contenus produits exclusivement par les machines… pour être consommés en retour exclusivement par des machines. Mais au-delà, le mot doit nous interroger sur les pratiques en entreprise, où les comptes-rendus, les rapports, les notes d’analyse et autres contenus professionnels nourrissent de nombreux rouages. Ils sont les premiers touchés par la génération de contenus IA ces dernières années. Le gain de temps est prodigieux, mais le risque d’erreurs ou d’approximations est-il nul ? Peut-être pas plus que quand un humain est à la manœuvre… Cependant, la menace du « slop » pousse à se poser la question : pour qui et pour quoi est vraiment produit ce contenu ? La possibilité de créer beaucoup et vite ne doit pas faire oublier le sens et la valeur et l’utilité réelle, que ce soit pour l’art ou pour les milieux professionnels.