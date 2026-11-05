Midterms : Le contre-pouvoir en place, le veto en réserve

Des lendemains électoraux qui donnent envie de sourire à la tech ? Les Midterms américains en font partie. Les démocrates reprennent la Chambre et le Sénat, et derrière ce revers pour Donald Trump se dessinent quelques perspectives réjouissantes pour l'écosystème technologique. La recherche, d'abord. Après des mois de menaces de coupes et d'incertitudes, les laboratoires pourraient respirer. Financements protégés, recherche fondamentale soutenue, coopération internationale maintenue : l'innovation ne naît pas toujours dans une start-up à plusieurs milliards. Elle commence souvent dans un labo universitaire.

L'IA, ensuite. Après une dérégulation à toute vitesse, sécurité des modèles, transparence et responsabilité des concepteurs mériteraient mieux que d'être sacrifiés sur l'autel de la course à la puissance. Une IA encadrée n'est pas une IA moins innovante : c'est une IA à qui l'on fait confiance. La concurrence, aussi. Face aux hyperscalers, un Congrès plus vigilant sur les positions dominantes pourrait rendre de l'air aux start-up et aux indépendants. Le levier ? Moins les lois que le contrôle : audiences, enquêtes, budgets des agences. Tout le monde n'est pas destiné à devenir le prochain géant.

L'énergie, encore. L'essor de l'IA rend les kilowattheures aussi stratégiques que les GPU. Renouvelables, stockage, réseaux intelligents, refroidissement : les milliards de paramètres sont virtuels, l'électricité, elle, est bien réelle — tout comme l'eau des datacenters et l'acceptabilité des territoires qui les accueillent. Enfin, la stabilité. Pour investir et innover, les entreprises ont besoin de règles lisibles, pas d'un environnement mouvementé.

Bien sûr, Trump garde son veto — et les démocrates n'auront pas les deux tiers pour le contourner. Pas de bouton magique pour remettre la Silicon Valley sur de nouveaux rails, ni même, sans doute, de grandes lois. Mais ils reprennent ce qui compte à court terme : le contrôle, l'enquête, le contre-pouvoir. C'est peut-être ça, la bonne nouvelle : rappeler que l'innovation ne se résume pas à une course aux milliards et aux records de puissance. Elle a aussi besoin de recherche, de concurrence, d'énergie, de confiance et de libertés.

La tech n'a pas besoin de plus de courtisans. Elle a besoin de plus de contre-pouvoirs. Voilà une innovation (?) politique qui mérite qu'on lui laisse sa chance.