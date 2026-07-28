Point de Contact mise sur les citoyens face à l'afflux de signalements 

122 000 signalements en un an. Soit 334 contenus illicites transmis chaque jour à Point de Contact. Derrière ce volume, cinq analystes examinent les signalements adressés à l'association, chargée d'identifier les contenus illicites et d'en obtenir le retrait auprès des plateformes ou des autorités compétentes. Pour élargir son action, elle ouvre un réseau de bénévoles. Leur mission ne consiste pas à analyser les contenus, mais à faire connaître les dispositifs de signalement, relayer les campagnes de prévention et animer des ateliers dans les entreprises, les collectivités ou les associations. Les profils juridiques, techniques ou académiques pourront également contribuer à des travaux d'expertise. L'association cherche ainsi à renforcer un maillon souvent moins visible que la modération elle-même. Mieux informer les internautes pour favoriser le signalement des contenus illicites et limiter la diffusion des cyberviolences avant qu'elles ne s'installent.

Le DSA change les règles, pas les moyens

Le réseau de bénévoles s'inscrit dans un paysage réglementaire en pleine évolution. Depuis l'entrée en application du Digital Services Act, les très grandes plateformes doivent évaluer les risques systémiques liés à leurs services, coopérer avec des signaleurs de confiance et accélérer le retrait des contenus illicites. Point de Contact fait partie de ces acteurs reconnus par les autorités françaises. L'association joue un rôle d'intermédiaire entre les internautes, les plateformes et les services d'enquête. Pourtant, lors d'une audition au Sénat en juin dernier, ses représentants rappelaient que l'application du DSA ne résout pas une difficulté de fond. Le nombre de signalements progresse plus vite que les capacités de traitement. Les missions s'élargissent aussi. Aux analyses de contenus s'ajoutent la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des victimes. L'ouverture de ce réseau répond à cette évolution. Elle permet de diffuser davantage les actions de prévention. La question des moyens humains, elle, reste entière.