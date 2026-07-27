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Cybersécurité : Anthropic espère que son nouveau Claude Opus 5 sera moins problématique

Anthropic a mis en ligne vendredi un nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA), Claude Opus 5, présenté comme moins susceptible de dérives et plus difficile à détourner pour des attaques informatiques.

La rédaction avec AFP

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Publié et mis à jour le 27 juillet 20262 min de lecture
Cybersécurité : Anthropic espère que son nouveau Claude Opus 5 sera moins problématique
JAKUB PORZYCKI / NURPHOTO VIA AFP

Dans la famille Claude, Opus 5 succède à Opus 4.8, sorti fin mai. Depuis, Anthropic a également commercialisé Fable 5, modèle d'un nouveau genre. Ce dernier est une version sous contraintes de Mythos 5, considéré comme l'IA la plus puissante d'Anthropic et uniquement diffusée à quelques sociétés et organisations à des fins de sécurisation d'internet.

Proche des capacités de Fable 5

Selon Anthropic, Opus 5 "s'approche des capacités de Fable 5 dans de nombreux domaines, pour la moitié du prix", selon un communiqué. Si les performances de Fable 5 ont été saluées depuis sa sortie, en juin, beaucoup ont aussi relevé son coût élevé par rapport à la concurrence, notamment le modèle d'OpenAI le plus proche, GPT-5.6. Longtemps relégué au second plan, du fait d'abonnements généreux souvent proposés à perte, la question du prix d'utilisation de l'IA est devenue centrale depuis le début de l'année. Cela tient principalement à l'émergence des agents IA, des interfaces capables de réaliser plusieurs tâches complètes sur demande en langage courant, mais aussi de tester les résultats et d'y apporter des modifications. Or, ces agents consomment d'importantes capacités de calcul, ce qui démultiplie leur coût par rapport à l'IA générative traditionnelle.

"Faible taux de comportement masqué"

Anthropic a aussi mis en avant le calibrage du modèle, annoncé comme le "plus aligné" de toutes les versions lancées par l'entreprise de San Francisco. L'alignement correspond aux contraintes imposées à une IA pour qu'elle se comporte comme l'ont prévu ses concepteurs et ne s'écarte pas de certains principes Le sujet a été remis au centre des discussions après l'incident vécu par OpenAI, dont deux modèles en cours de tests sont sortis du milieu confiné dans lequel ils étaient testés pour aller attaquer la plateforme IA Hugging Face. De nombreux spécialistes se sont inquiétés de voir des IA prendre des initiatives faisant entorse à leurs consignes, qui plus est sans en informer leurs développeurs. Selon les tests effectués par Anthropic, Opus 5 "affiche le plus faible taux de comportement masqué" parmi les modèles les plus perfectionnés du groupe.

La question persistante de la cybersécurité

Anthropic souligne également avoir "intentionnellement évité d'entraîner Opus 5 à des tâches de cybersécurité", même si l'amélioration générale du modèle par rapport à ses prédécesseurs "l'a fait progresser dans ce domaine". Il "est proche du niveau de Mythos 5 pour détecter des vulnérabilités informatiques, mais il se situe substantiellement derrière Mythos 5 pour ce qui est de les exploiter" en vue d'une éventuelle attaque informatique, assure le groupe.


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