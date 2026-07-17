Résilience et souveraineté numérique : le numérique responsable aux services de nouveaux enjeux

Comment le numérique responsable peut-il aider les organisations à renforcer leur résilience et leur autonomie numérique en maîtrisant mieux leurs dépendances critiques ?

Le numérique repose aujourd’hui sur une chaîne de valeur mondiale, complexe et largement externalisée. Cloud, logiciels, infrastructures réseau, composants électroniques, services managés, API, bibliothèques open source, plateformes d’IA : les organisations s’appuient sur un empilement de briques techniques dont elles ne maîtrisent pas toujours les conditions de fonctionnement, les dépendances ou les risques associés. Cette situation a longtemps été perçue comme un facteur de performance. Externaliser permettait d’aller plus vite, d’accéder à des capacités techniques avancées, de réduire certains coûts apparents et de bénéficier d’écosystèmes déjà industrialisés. Mais cette performance a une contrepartie : une perte progressive de maîtrise. Les dépendances ne sont pas uniquement technologiques. Elles sont aussi juridiques, économiques, énergétiques, matérielles et géopolitiques. Une organisation peut dépendre d’un fournisseur cloud, d’une solution logicielle propriétaire, d’une chaîne d’approvisionnement matérielle complexe et mondiale, d’un pays producteur de semi-conducteurs, d’un mix énergétique étranger ou encore d’une ressource critique comme l’eau utilisée pour refroidir certaines infrastructures. Les tensions récentes autour des semi-conducteurs et des GPU ont par exemple montré à quel point certaines chaînes d’approvisionnement étaient vulnérables. Des retards de production, des restrictions d’exportation ou des capacités industrielles concentrées peuvent avoir des conséquences directes sur la disponibilité des équipements numériques, des serveurs et, plus indirectement, des postes de travail. De la même manière, certaines régions confrontées à des épisodes de sécheresse commencent à questionner la consommation d’eau des centres de données nécessaires au fonctionnement du cloud et de l’intelligence artificielle. L’intelligence artificielle générative accentue encore cette dynamique. Elle repose sur des infrastructures puissantes, coûteuses, très consommatrices de ressources et concentrées entre les mains d’un nombre limité d’acteurs. Elle ajoute donc une nouvelle couche de dépendance, à la fois technique, économique et stratégique. Le sujet n’est donc pas seulement de savoir où sont hébergées les données. Il s’agit de comprendre de quoi dépend réellement l’organisation pour fonctionner. C’est précisément ce qui remet la notion de souveraineté numérique au centre des réflexions.

La souveraineté numérique : viser l’autonomie stratégique, pas l’autarcie Parler de souveraineté numérique peut prêter à confusion. Une organisation n’est jamais totalement indépendante. Elle dépend nécessairement de fournisseurs, d’infrastructures, de standards, de réseaux, de compétences et de partenaires. Même les grands acteurs du numérique reposent eux-mêmes sur des dépendances croisées : composants produits par un nombre limité d’industriels, logiciels open source mutualisés, infrastructures réseau mondiales, fournisseurs d’énergie ou opérateurs télécoms communs, etc. La souveraineté numérique doit donc plutôt être abordée comme une capacité à comprendre, piloter et arbitrer ses dépendances. Cela implique notamment d’identifier les dépendances critiques, de préserver des marges de manœuvre et de limiter les situations de verrouillage technologique ou contractuel. Autrement dit, la souveraineté numérique n’est pas l’autarcie. C’est une autonomie stratégique. Cette distinction est essentielle. Elle permet de sortir d’un débat parfois idéologique pour revenir à une approche plus opérationnelle : quelles sont les dépendances acceptables ? Quelles sont les dépendances critiques ? Lesquelles exposent l’organisation à un risque majeur en cas de rupture, de changement de réglementation, d’augmentation brutale des coûts, de restriction d’accès ou de crise géopolitique ? Dans cette logique, une organisation souveraine n’est pas celle qui possède tout. C’est celle qui sait où elle est vulnérable, qui arbitre consciemment ses choix technologiques et qui conserve des marges de manœuvre. Cela peut passer par une meilleure maîtrise contractuelle des fournisseurs, une stratégie de réversibilité, une diversification ciblée, une montée en compétence interne ou une capacité à fonctionner en mode dégradé sur certaines activités critiques. Cette approche rejoint les réflexions portées par l’Indice de Résilience Numérique (IRN*), qui privilégie une lecture en termes d’autonomie stratégique, de dépendances maîtrisées et de capacité d’adaptation.

La résilience numérique : au-delà du PRA La résilience numérique est souvent associée aux plans de continuité et de reprise d’activité. Ces dispositifs restent indispensables, notamment face aux incidents cyber, aux pannes techniques ou aux interruptions de service. Mais ils ne suffisent plus. Les organisations évoluent désormais dans un contexte de polycrise, où plusieurs crises de nature différente : climatiques, énergétiques, géopolitiques, économiques, réglementaires ou liées aux ressources, interagissent entre elles. Ces crises ne touchent pas toujours un composant isolé du système d’information : elles peuvent affecter simultanément plusieurs dépendances, ce qui rend leur anticipation et leur gestion plus complexes. Une infrastructure peut être techniquement redondée, mais rester vulnérable si elle dépend d’un même fournisseur, d’une même zone géographique, d’une même chaîne logistique ou d’une même ressource énergétique. De la même manière, un service peut être disponible sur le papier, mais difficilement maintenable si les compétences internes ont disparu ou si l’architecture est devenue trop complexe. La résilience numérique doit donc être élargie. Elle ne consiste pas seulement à redémarrer après un incident. Elle consiste à continuer à fonctionner dans un environnement dégradé, contraint ou instable. C’est là que le lien avec la souveraineté devient évident : une organisation qui ne connaît pas ses dépendances critiques ne peut pas réellement être résiliente.

Le numérique responsable comme levier de maîtrise Le numérique responsable est encore trop souvent réduit à une démarche environnementale. Or, ses principes peuvent aussi contribuer directement à la maîtrise des dépendances. Un système numérique sobre, simple et maîtrisé est souvent plus robuste qu’un système surdimensionné, opaque et difficile à gouverner. Prenons quelques exemples concrets. Réduire les volumes de données, par exemple, n’est pas uniquement un levier de sobriété. C’est aussi une manière de diminuer les besoins en stockage, en bande passante, en puissance de calcul, en sauvegarde, en sécurité et en services cloud associés. Plus une organisation rationalise ses données et limite l’accumulation de données inutiles, plus elle réduit ses dépendances techniques et économiques. Allonger la durée de vie des équipements ne permet pas seulement de réduire l’impact environnemental du matériel. Cela limite aussi l’exposition aux tensions sur les chaînes d’approvisionnement, notamment autour des GPU et des semi-conducteurs, aux cycles de renouvellement imposés et à la dépendance aux métaux critiques. Ces tensions peuvent avoir des répercussions directes sur les serveurs et, plus indirectement, sur les équipements utilisateurs comme les postes de travail. Écoconcevoir les logiciels et les architectures, c’est également réduire la pression sur les infrastructures. Un service plus sobre, plus léger et mieux dimensionné peut fonctionner sur des environnements moins puissants, être plus facile à maintenir, moins coûteux à opérer et moins dépendant d’une course permanente à la capacité. Enfin, rationaliser les outils, supprimer les usages redondants, limiter les services peu utilisés et questionner les besoins réels permet de réduire la complexité du système d’information. Or, la complexité est l’un des premiers facteurs de dépendance invisible. Cette lecture s’appuie notamment sur les travaux de GreenIT.fr relatifs au numérique responsable comme levier de souveraineté numérique, en particulier sur la réduction des volumes, l’écoconception, l’allongement de la durée de vie des équipements et la désescalade technologique.

Passer à l’action : simplifier avant de remplacer Lorsqu’on parle de souveraineté numérique, le réflexe est souvent de raisonner en substitution : remplacer une solution américaine par une solution européenne, migrer vers un cloud souverain ou changer de fournisseur. Ces démarches peuvent être pertinentes, mais elles ne sont pas toujours la première étape. Si une organisation ne maîtrise pas ses données, ses flux, ses dépendances ou ses usages, une migration peut rapidement devenir complexe, coûteuse et risquée. La simplification devient alors un levier clé pour sécuriser ces trajectoires de transformation, sans être nécessairement un préalable systématique. Pour passer à l’action, les organisations peuvent s’inspirer de cadres comme L’IRN afin de structurer l’analyse de leurs dépendances autour de quatre questions simples. D'abord, de quoi dépendons-nous réellement ? Cela implique de cartographier les dépendances cloud, logicielles, matérielles, réseau, énergétiques, contractuelles, réglementaires et humaines. Ensuite, quelles dépendances sont critiques ? Toutes les dépendances ne se valent pas. Certaines sont acceptables, car elles concernent des services secondaires ou facilement remplaçables. D’autres sont critiques, car elles conditionnent la continuité d’activité, l’accès aux données sensibles, la capacité de production ou la conformité réglementaire. Troisième question : quelles dépendances pouvons-nous réduire rapidement ? Il peut s’agir de volumes de données inutiles, volumes de données sans valeur d’usage identifiée, d’outils redondants, de services cloud surdimensionnés, de cycles de renouvellement matériel trop courts ou de fonctionnalités peu utilisées. Enfin, quelles dépendances doivent être pilotées dans la durée ? Les fournisseurs stratégiques, les environnements cloud critiques, les usages d’IA, les infrastructures réseau, les compétences internes et les plans de sortie doivent faire l’objet d’une gouvernance structurée. Cette grille s’inspire des axes du questionnaire IRN, notamment la cartographie des dépendances, l’évaluation de leur criticité, la réduction de l’exposition et la gouvernance dans la durée. Elle permet de passer d’un discours général sur la souveraineté à une trajectoire concrète : identifier, prioriser, réduire et piloter.

Plus sobres, plus conscients et plus résilients La souveraineté numérique ne se gagnera pas uniquement par des choix technologiques ou par le remplacement d’un fournisseur par un autre. Elle suppose d’abord une capacité à regarder son système numérique avec lucidité : ce qui est réellement utile, ce qui est critique, ce qui est maîtrisé, ce qui ne l’est plus. C’est là que le numérique responsable change de dimension. Il ne s’agit plus seulement de réduire l’impact environnemental du numérique, mais de remettre de la maîtrise dans les choix numériques : questionner les besoins, limiter les excès, éviter la complexité inutile, renforcer la maintenabilité et préserver des marges de manœuvre. Dans un monde où les tensions géopolitiques, climatiques, énergétiques et économiques rendent les dépendances plus visibles, les organisations ne peuvent plus piloter leur numérique uniquement sous l’angle du coût, de la performance ou de la rapidité de déploiement. Elles doivent aussi intégrer la robustesse, la réversibilité, la sobriété et la capacité à durer. L’enjeu n’est donc pas de promettre une souveraineté totale, mais de construire progressivement une autonomie numérique maîtrisée. Une autonomie qui accepte certaines dépendances lorsqu’elles sont choisies, mais qui refuse de les subir lorsqu’elles deviennent critiques. C’est probablement là que se situe le véritable apport du numérique responsable : aider les organisations à faire des choix numériques plus sobres, plus conscients et plus résilients.