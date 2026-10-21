Une IA médicale sous contrôle européen 

Tandem Health s’allie à Scaleway. Ce 19 octobre 2026, la healthtech lance Sovereign Health, une offre conçue avec Scaleway, fournisseur européen de cloud et d’IA du groupe Iliad. Elle permet de faire tourner son assistant médical IA sur une infrastructure cloud européenne et d’apporter une réponse à un enjeu majeur pour le secteur : si le sort réservé aux données personnelles des patients est déjà très encadré, qu’en est-il de leur traitement par des IA ?

La maîtrise de l’infrastructure sous-jacente est décisive : elle détermine la capacité de l’Europe à rester maîtresse de son destin à l’ère de l’IA. Or, se contenter d’héberger les données dans l’UE, comme Tandem Health le faisait jusqu’ici, ne suffit pas à en garantir le contrôle. L’identité du propriétaire de l’infrastructure et des législations extraterritoriales auxquelles l’entreprise est assujettie reste un critère essentiel. « Chez Tandem, nous travaillons tous les jours à gagner et préserver la confiance des professionnels de santé, déclare Lukas Saari, Président et cofondateur de Tandem Health. Avec Sovereign Health, nous renforçons nos efforts pour permettre au secteur européen de la santé de s’appuyer sur un socle technologique local à l’ère de l’intelligence artificielle. »

Scaleway met l'accent sur la santé

Ce rapprochement apparaît dès lors comme un gage de confiance envers un fournisseur de cloud européen souverain, et s’inscrit dans la trajectoire de Scaleway. En avril 2026, l’entreprise a été retenue comme futur hébergeur du Health Data Hub français. Elle figure aussi parmi les quatre prestataires habilités à fournir des services de cloud souverain aux institutions de l’UE dans le cadre du dispositif Cloud III de la Commission européenne. Scaleway abrite l’architecture de Tandem et les données des patients dans des centres de données situés dans l’Union européenne. Les modèles d’IA open source qui animent les solutions de Tandem sont déployés et exploités par Tandem sur l’infrastructure de Scaleway : aucune donnée patient ne quitte ainsi les serveurs européens.