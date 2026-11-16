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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Agents IA, une main-d’œuvre numérique déployée partout mais encadrée presque nulle part

Le 9 novembre à Londres, SailPoint a révélé lors de sa conférence Navigate que 89 % des entreprises EMEA ont déployé des agents IA, mais que 1 % seulement disposent des outils pour les gouverner.

Coline Lafargue

Coline Lafargue

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 16 novembre 2026
2 min.
Agents IA, une main-d’œuvre numérique déployée partout mais encadrée presque nulle part
Adobe Stock

Les agents IA (intelligence artificielle) ont rejoint les rangs des entreprises bien plus vite que les règles censées encadrer leur travail. Un constat dressé par SailPoint, spécialiste de la sécurité des identités, qui a présenté le 9 novembre 2026 à Londres, lors de sa conférence annuelle Navigate, les conclusions de son rapport Horizons of Identity Security. Si 89 % des organisations de la région EMEA ont déjà déployé ces agents autonomes, seules 1 % disposent d’outils de sécurité des identités pensés pour les gouverner. “Les organisations se sont précipitées pour déployer en production des agents IA performants capables d’accomplir des tâches complexes. C’est un cas classique où l’innovation dépasse la gouvernance”, a observé Mark McClain, CEO et fondateur de SailPoint, pour qui “dans toute société, l’autonomie sans responsabilité conduit au chaos.”

Accédant à des ressources sensibles et dotés de privilèges opérationnels, les agents sont selon lui “des acteurs à part entière de l’écosystème de l’entreprise.” Le dirigeant plaide donc pour leur appliquer des règles comparables à celles qui encadrent les collaborateurs, car “chaque agent doit avoir un propriétaire clairement identifié, être visible et respecter des limites strictes.”

Une gouvernance distancée par le “paradoxe de la vitesse”

Ce décalage, que SailPoint qualifie de “paradoxe de la vitesse”, laisse des agents autonomes et privilégiés opérer dans les réseaux d’entreprise sans supervision adaptée. Le manque de préparation dépasse d’ailleurs ce seul sujet, puisque plus d’un tiers des organisations de la région ne parviennent pas à gérer la majorité de leurs outils IA. Plus largement, 54 % des entreprises EMEA en sont encore au stade le plus précoce et le plus manuel de leur parcours en matière de sécurité des identités. Privées de contrôles centralisés, elles peinent à gérer leurs identités non humaines, et plus encore les agents IA les plus sophistiqués.

Un retard qui tranche avec une pression réglementaire croissante, alors que DORA et le règlement européen sur l’IA renforcent les attentes en matière de résilience et de gouvernance. Pour aider les entreprises à reprendre le contrôle de cette main-d’œuvre numérique, SailPoint a annoncé de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme, parmi lesquelles plusieurs catégories d’agents capables de détecter les menaces en temps réel et d’orchestrer d’autres agents. L’éditeur entend ainsi offrir une meilleure visibilité sur les agents et les outils IA en circulation, tout en renforçant leur supervision à mesure que leur autonomie grandit.

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