Réversibilité numérique : le droit de partir ne suffit pas, il faut savoir le faire

Un fournisseur augmente brutalement ses tarifs, modifie son offre ou devient indisponible. L’organisation décide de partir. Le contrat prévoit l’export des données et un délai de transition. Juridiquement, la sortie semble organisée.

Puis les difficultés apparaissent. Les données sont récupérées, mais pas toutes les configurations. Les interfaces avec les autres applications doivent être reconstruites. Des clés, des identités techniques et des traitements différés restent actifs. Les journaux nécessaires pour vérifier la migration sont dispersés. Le fournisseur de destination découvre des formats qu’il n’avait jamais testés. En fait, l’organisation possède un droit de sortie mais cela ne présage pas encore de sa réelle capacité de sortie.

La réversibilité entre dans le contrat

La recommandation (UE) 2026/2394, adoptée le 29 octobre et publiée au Journal officiel le 6 novembre 2026, propose six jeux de clauses types pour les contrats de cloud (IaaS, PaaS, SaaS). Elles traduisent en texte contractuel les règles de changement de fournisseur du règlement européen sur les données et couvrent notamment le changement de fournisseur, la résiliation, la sécurité, la continuité d’activité et la responsabilité.

L’annexe consacrée au changement de fournisseur prévoit un délai transitoire maximal de trente jours, l’assistance du prestataire, la restitution des données et actifs numériques, ainsi que le maintien de la sécurité pendant l’opération. D’autres clauses organisent l’effacement, la continuité et la communication des résultats de tests ou des éléments d’assurance.

Ces clauses sont facultatives : les parties peuvent les reprendre ou les adapter. L’obligation vient du Data Act (règlement (UE) 2023/2854), applicable depuis le 12 septembre 2025. Pour les services concernés, le préavis ne peut dépasser deux mois et la période transitoire est de trente jours. Elle peut être portée jusqu’à sept mois lorsqu’elle est techniquement irréalisable, si le fournisseur le justifie dans les quatorze jours ouvrés. Le client dispose ensuite d’au moins trente jours pour récupérer ses données. Les frais de changement sont aujourd’hui limités aux coûts directement liés à l’opération ; à compter du 12 janvier 2027, ils seront interdits.

Les acheteurs disposent donc d’un droit opposable et d’une base de rédaction bien plus précise que les formules habituelles sur la portabilité des données. Reste à savoir qui exécutera la sortie, et avec quels moyens.

Les données ne constituent pas le service

Une clause de restitution répond à une première question : que le fournisseur doit-il rendre ? Mais de façon très prosaïque la reprise efficace du service, exige d’en traiter de nombreuses autres : qui sait réimporter les données ? Les paramètres, règles métier, historiques et journaux sont-ils également récupérables ? Les formats sont-ils documentés et réellement exploitables par un autre outil ? Les interfaces avec l’identité, la messagerie, les logiciels métiers et les sous-traitants ont-elles été recensées ? Et puis également : combien de temps l’activité peut-elle fonctionner en mode dégradé ?

Soyons clair : une organisation peut récupérer un fichier complet et rester incapable de reprendre son activité. La valeur d’un système tient autant aux données qu’aux configurations, aux compétences et aux enchaînements techniques qui permettent de les utiliser. La réversibilité concerne donc une chaîne complète : exporter, comprendre, transférer, réimporter, reconnecter, contrôler et redémarrer.

Une sortie rarement documentée, une capacité rarement prouvée

Le rapport Digital Sovereignty Metrics du Joint Research Centre de la Commission européenne, publié le 10 novembre 2026, analyse 1 593 solutions européennes : seules 20 % déclarent explicitement au moins un mécanisme technique de sortie. Les auteurs soulignent que leur catalogue n’est pas représentatif et que l’indicateur mesure les capacités décrites publiquement, non des capacités techniques vérifiées. Le constat reste utile : une alternative européenne, ouverte ou souveraine peut reproduire un enfermement technique.

En parallèle, une étude publiée par IBM le 12 novembre 2026, à lire en tenant compte du fait qu’IBM en est l’éditeur, regarde un autre versant du problème : la confiance des dirigeants dans leur capacité à prouver leur contrôle. En France, 74 % des dirigeants interrogés estiment pouvoir fournir des preuves de leur contrôle souverain, mais seulement 16 % des organisations atteignent la catégorie « Leading Evidence », soit le niveau de preuve le plus avancé, et 22 % testent en continu leur capacité à démontrer leur souveraineté numérique. Ces résultats sont déclaratifs et le communiqué ne précise pas la taille du sous-échantillon français. Malgré ces limites méthodologiques, ils posent tout de même l'intéressante question de la preuve, vue cette fois du côté des organisations.

Trois niveaux de réversibilité

L’Indice de Capital de Maîtrise (ICM), grille d’évaluation que j’ai proposée en août 2026, distingue ce qu’une organisation déclare de ce qu’elle maîtrise réellement : les droits et la documentation d’un côté, la capacité démontrée de l’autre. Appliqué à la réversibilité, il conduit à trois niveaux.

Déclarée. Le contrat prévoit la restitution des données, décrit les formats et fixe les responsabilités. L’organisation possède des droits et une documentation.

Mobilisable . Les équipes savent déclencher la sortie, disposent d’une destination identifiée, connaissent les dépendances et peuvent maintenir les fonctions essentielles pendant la transition.

Vérifiée. Un exercice daté a démontré que les données et paramètres pouvaient être exportés, réimportés et exploités ailleurs dans un délai mesuré. Les accès du prestataire ont été révoqués, les interfaces rétablies et les écarts consignés. Cette preuve n’est pas acquise une fois pour toutes : l’exercice doit être rejoué à intervalles définis et après tout changement majeur. Un constat par une personne extérieure à l’équipe d’exploitation en renforce la crédibilité.

Ce troisième niveau transforme une promesse contractuelle en capacité opérationnelle.

Cinq tests à conduire dans les quatre-vingt-dix jours

Une DSI, avec les achats et les juristes qui ont rédigé le contrat, peut commencer par un service critique, par exemple celui dont l’arrêt dépasserait la durée tolérable pour l’activité. Elle désigne un responsable de l’exercice et vérifie que le contrat autorise ces tests et prévoit l’assistance du fournisseur. Quatre-vingt-dix jours est un ordre de grandeur réaliste pour un premier passage. Elle réalise ensuite cinq vérifications :

D'abord, exporter les données, paramètres, droits et journaux dans les formats prévus au contrat. Puis, réimporter un échantillon représentatif dans une solution ou un environnement distinct. Pour un SaaS, il faut identifier une cible capable d’exploiter cet échantillon ; si elle n’existe pas, cette absence fait partie du résultat.

Troisième test : révoquer les accès, identités techniques, clés d’accès et traitements planifiés associés au fournisseur dans un environnement de test, ou avec un plan de retour arrière si l’essai touche la production, puis vérifier les effets sur les traitements en aval.

Ensuite, il s'agit de faire fonctionner le processus prioritaire en mode dégradé, sans les fonctions assurées par le prestataire. Et enfin, dernière vérification importante : chronométrer l’exercice et conserver les preuves : opérations réussies, dépendances découvertes, interventions manuelles et risques résiduels.

Le résultat doit pouvoir conduire à renégocier le contrat, former une seconde équipe, documenter une interface ou encore accepter explicitement une dépendance de façon assumée stratégiquement. Dans tous les cas, la décision repose sur des preuves plutôt que sur des hypothèses. La réversibilité n'est jamais établie le jour où l’on signe un contrat. Elle se démontre le jour où l’on réussit vraiment à repartir ailleurs.