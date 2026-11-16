Résilience, demande interne et IA, les nouveaux leviers de performance

“Le cost cutting n’est plus une priorité.” Le constat de Driss Rachdi, directeur Conseil et R&D chez Axiscope, éditeur français de solutions Achats et Qualité, résume un renversement de paradigme pour la fonction achats française. La recherche systématique de réduction des prix n’est plus le premier levier des directions Achats matures. C’est ce qui est ressorti d’une table ronde réunissant une enseignante à HEC, des professionnels des achats et des éditeurs de logiciels. Désormais, la sécurisation des approvisionnements et la résilience face aux risques exogènes passent au premier plan.

La résilience, nouvelle priorité des achats critiques

Externes, imprévisibles et globaux comme la crise du Covid ou certains bouleversements géopolitiques ont pu l’être, ces risques exogènes sont très difficiles à manager. La crise du Covid a illustré la nécessité vitale d’assurer les livraisons et de maintenir l’activité des usines face à ces secousses. Les perturbations macroéconomiques, ainsi que les tensions sur les matières premières ou l’énergie, ont, elles, créé des marchés extrêmement tendus. Driss Rachdi l’explique sans détour : “La priorité des priorités, c’est de ne surtout pas se retrouver dans une situation où les chaînes de production s’arrêtent.”

Ce changement de paradigme doit toutefois être nuancé. Les catégories d’achats ne sont pas toutes logées à la même enseigne : la recherche de résilience et de partenariats durables se concentre sur les achats critiques et stratégiques, tandis que la maîtrise des coûts continue de s’appliquer au reste du portefeuille. La maîtrise du risque demeure, dans tous les cas, la ligne de mire. Driss Rachdi le résume ainsi : “La priorité des acheteurs, c’est de s’assurer que le risque n’induit pas un coût beaucoup plus important que l’économie que l’on va potentiellement réaliser.”

Challenger la demande interne plutôt que les fournisseurs

Renoncer au cost cutting agressif oblige à trouver la performance ailleurs, en interne, en rationalisant ce que l’entreprise consomme réellement. Les gains durables ne viennent donc plus de la pression exercée sur les marges des fournisseurs, mais de la maîtrise des besoins internes. Cela passe d’abord par l’interrogation du besoin réel : il s’agit de vérifier avec les équipes métiers que l’achat est indispensable, ou s’il peut être simplifié, standardisé (le design to cost) ou réduit en volume, plutôt que de se contenter de négocier les prix avec le fournisseur. Cela suppose aussi d’éradiquer les achats hors contrat et hors catalogue, ces dépenses « sauvages » réalisées par des collaborateurs en dehors des contrats-cadres négociés par les Achats. Ils génèrent des surcoûts cachés et des pertes de temps considérables. Selon Laurent Guillot, directeur général de l’éditeur de logiciel Oxalys, “les demandes non maîtrisées aujourd’hui, dans ce qu’on appelle le hors contrat, le hors catalogue, coûtent des sommes folles”.

Ce travail sur la demande interne, tout comme la gestion des risques exogènes, relève du domaine stratégique, réservé à l’humain (éventuellement assisté par l’IA), par opposition aux tâches transactionnelles ou tactiques, destinées à être automatisées. C’est là qu’intervient l’intelligence artificielle générative, qui permet d’automatiser des tâches administratives et d’analyser des documents en masse. Et la mise en œuvre est plus simple qu’on ne l’imagine : “La bonne surprise, c’est que ce n’est pas compliqué”, assure Driss Rachdi. L’intégration de briques d’IA à une solution achats existante se compte d’ailleurs en semaines plutôt qu’en mois.

L’IA générative, un outil à portée de main

Les cas d’usage sont nombreux. Côté gains administratifs et opérationnels, on trouve la rédaction assistée ou automatisée des cahiers des charges, la génération automatique de commandes à partir de devis PDF (P2P) et l’aide à la rédaction de courriels. Côté analyse documentaire et gestion des risques, l’IA permet l’analyse rapide de contrats et de devis, ainsi que le contrôle automatisé et en masse de la conformité des conditions générales d’achat (CGA), pour repérer les ratures ou les clauses non signées. Elle sert aussi à préparer les négociations, en croisant des données complexes et en comparant les offres. Le cas de Fives, groupe de 130 filiales, en offre une illustration concrète. Driss Rachdi détaille comment un module d’IA contrôle en masse les CGA retournées par les fournisseurs, afin d’isoler automatiquement les documents raturés, annotés ou non signés. La relance du fournisseur s’automatise alors dès qu’un seuil de risque est franchi.

Face à ces possibilités, Elvire Régnier, professeur HEC ESSEC, identifie une répartition claire du travail entre l’IA et l’humain. Le transactionnel, c’est-à-dire l’approvisionnement, est destiné à être géré à 100 % par l’IA. Le tactique, qui recouvre les appels d’offres, les négociations et la comparaison des offres, relève d’une IA en support de l’humain. Quant au stratégique (résilience, géopolitique, partenariats, création de valeur), il constitue le cœur de métier réservé à l’humain, aidé par l’IA. Elle va jusqu’à prédire : “Bientôt, on ne va plus avoir besoin d’acheteurs pour faire des appels d’offres.”

La donnée, préalable indispensable

Reste à embarquer la direction. Pour Driss Rachdi, il faut prendre les devants : “N’attendez pas qu’on vous paye l’abonnement, allez dessus, devenez mature, créez des outils.” Le plus convaincant reste de s’appuyer sur un cas d’usage mesurable. Il suffit de partir d’un processus simple dont le temps de traitement actuel est connu, comme la transformation d’un devis en commande, de mesurer le gain de productivité ou de conformité, puis de présenter ce ROI chiffré à la direction générale. Les experts rappellent toutefois que ces outils exigent des données fiables et structurées, sous peine d’amplifier les erreurs. La qualité de la donnée est donc la priorité. Laurent Guillot est sans appel : “Une data incomplète ou erronée, si on branche un agent dessus, ce sont des erreurs automatisées.” La structuration des données reste ainsi le préalable indispensable à tout déploiement.

Enfin, les intervenants insistent sur la nécessité de se former et d’accompagner les équipes, afin de repositionner l’humain sur des missions stratégiques à forte valeur ajoutée. Les responsables Achats ont ici une responsabilité : former leurs équipes aux compétences stratégiques, car les tâches traditionnelles d’appels d’offres et de négociation « à l’ancienne » sont en voie d’automatisation.