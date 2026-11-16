L'Europe veut bâtir ses champions sans attendre le marché

"Nous voulons, en tant qu'État, acheter quelque chose qui n'existe pas. Nous finançons donc d'abord sa recherche et son développement." Loïc Le Loarer, coordinateur de la stratégie nationale quantique au Secrétariat général pour l'investissement, a résumé l'un des paris industriels du calcul quantique européen lors d'un atelier du Forum Teratec. Six pays et la Commission européenne ont confronté leurs stratégies pour transformer leurs startups en fabricants industriels. Le continent héberge près d'un tiers des entreprises quantiques mondiales, selon Bruxelles, mais leur multiplication pourrait devenir un handicap. "Il sera difficile de rivaliser avec vingt entreprises développant des ordinateurs quantiques, parfois sur les mêmes technologies", a averti Oscar Diez, responsable des technologies quantiques à la Commission européenne. Faute de capitaux privés comparables à ceux des géants américains, les fabricants européens dépendent des financements publics pour poursuivre leurs développements. Le futur Quantum Act doit favoriser leur changement d'échelle, notamment par la consolidation industrielle et la création de débouchés. "Nous n'avons pas besoin de 27 écosystèmes quantiques identiques", a-t-il insisté. La France défend une commande publique commune pour soutenir l'émergence de fabricants européens. Cette mutualisation permettrait aux États de peser sur les choix industriels plutôt que de financer chacun leurs propres champions. Mais elle les oblige à engager des ressources considérables dans des technologies sans marché commercial établi.

L'État achète du temps aux fabricants

Pour les fabricants, la commande publique finance autant le développement des machines que leur accès futur au marché. La France en a fait un instrument de sélection avec PROQCIMA, programme de la Direction générale de l'armement consacré aux calculateurs tolérants aux fautes. Cinq entreprises ont obtenu des marchés d'innovation, avec une sélection progressive et l'objectif de développer des prototypes à l'horizon 2032. Les États prennent ainsi en charge une partie des dépenses avant la commercialisation des équipements. Les Pays-Bas envisagent un mécanisme voisin, fondé sur des achats précommerciaux et une collaboration de recherche avec les industriels. L'effet recherché concerne aussi les investisseurs. "Un premier client donne aux investisseurs la preuve que la technologie suscite un intérêt réel", a expliqué Jhalak Gupta, représentante de la stratégie quantique néerlandaise. Une commande publique crédibilise le fabricant et peut déclencher des financements privés sur des cycles de dix à quinze ans. Bruxelles cherche à amplifier cet effet avec le Quantum Computing Grand Challenge, porté par la Banque européenne d'investissement. "L'important n'est pas tant les 30 millions d'euros prêtés à chaque entreprise que le signal envoyé aux investisseurs privés", a expliqué Oscar Diez. L'ambition consiste à attirer deux à trois euros privés pour un euro public. Ces dispositifs peuvent prolonger la durée de vie des entreprises et financer leurs équipements. Ils imposent aussi aux pouvoirs publics de sélectionner les fabricants avant de connaître les architectures capables de s'imposer.

Le risque de choisir trop tôt

L'Allemagne a pris ce risque en concentrant son programme industriel sur trois architectures, les atomes neutres, les ions piégés et les circuits supraconducteurs. Six équipes conduites par des start-ups ont été retenues pour développer deux ordinateurs tolérants aux fautes d'ici 2030. Le choix répond à une contrainte budgétaire et industrielle. Répartir les financements entre toutes les pistes ralentirait la progression des fabricants vers des machines opérationnelles. Mais sélectionner les technologies les plus prometteuses suppose de parier sur leur potentiel avant de disposer de preuves définitives. "Nous voulons obtenir une véritable création de valeur économique à partir de nos investissements", a expliqué Evelina Santa-Kahle, représentante du ministère fédéral allemand de la Recherche, de la Technologie et de l'Espace. La Pologne aborde le problème par l'autre extrémité.