Calcul quantique
L'Europe veut bâtir ses champions sans attendre le marché
Réunis par Teratec, six pays européens et la Commission ont confronté leurs stratégies d'industrialisation du calcul quantique, entre commande publique, consolidation et incertitude sur les usages.
"Nous voulons, en tant qu'État, acheter quelque chose qui n'existe pas. Nous finançons donc d'abord sa recherche et son développement." Loïc Le Loarer, coordinateur de la stratégie nationale quantique au Secrétariat général pour l'investissement, a résumé l'un des paris industriels du calcul quantique européen lors d'un atelier du Forum Teratec. Six pays et la Commission européenne ont confronté leurs stratégies pour transformer leurs startups en fabricants industriels. Le continent héberge près d'un tiers des entreprises quantiques mondiales, selon Bruxelles, mais leur multiplication pourrait devenir un handicap. "Il sera difficile de rivaliser avec vingt entreprises développant des ordinateurs quantiques, parfois sur les mêmes technologies", a averti Oscar Diez, responsable des technologies quantiques à la Commission européenne. Faute de capitaux privés comparables à ceux des géants américains, les fabricants européens dépendent des financements publics pour poursuivre leurs développements. Le futur Quantum Act doit favoriser leur changement d'échelle, notamment par la consolidation industrielle et la création de débouchés. "Nous n'avons pas besoin de 27 écosystèmes quantiques identiques", a-t-il insisté. La France défend une commande publique commune pour soutenir l'émergence de fabricants européens. Cette mutualisation permettrait aux États de peser sur les choix industriels plutôt que de financer chacun leurs propres champions. Mais elle les oblige à engager des ressources considérables dans des technologies sans marché commercial établi.
L'État achète du temps aux fabricants
Pour les fabricants, la commande publique finance autant le développement des machines que leur accès futur au marché. La France en a fait un instrument de sélection avec PROQCIMA, programme de la Direction générale de l'armement consacré aux calculateurs tolérants aux fautes. Cinq entreprises ont obtenu des marchés d'innovation, avec une sélection progressive et l'objectif de développer des prototypes à l'horizon 2032. Les États prennent ainsi en charge une partie des dépenses avant la commercialisation des équipements. Les Pays-Bas envisagent un mécanisme voisin, fondé sur des achats précommerciaux et une collaboration de recherche avec les industriels. L'effet recherché concerne aussi les investisseurs. "Un premier client donne aux investisseurs la preuve que la technologie suscite un intérêt réel", a expliqué Jhalak Gupta, représentante de la stratégie quantique néerlandaise. Une commande publique crédibilise le fabricant et peut déclencher des financements privés sur des cycles de dix à quinze ans. Bruxelles cherche à amplifier cet effet avec le Quantum Computing Grand Challenge, porté par la Banque européenne d'investissement. "L'important n'est pas tant les 30 millions d'euros prêtés à chaque entreprise que le signal envoyé aux investisseurs privés", a expliqué Oscar Diez. L'ambition consiste à attirer deux à trois euros privés pour un euro public. Ces dispositifs peuvent prolonger la durée de vie des entreprises et financer leurs équipements. Ils imposent aussi aux pouvoirs publics de sélectionner les fabricants avant de connaître les architectures capables de s'imposer.
Le risque de choisir trop tôt
L'Allemagne a pris ce risque en concentrant son programme industriel sur trois architectures, les atomes neutres, les ions piégés et les circuits supraconducteurs. Six équipes conduites par des start-ups ont été retenues pour développer deux ordinateurs tolérants aux fautes d'ici 2030. Le choix répond à une contrainte budgétaire et industrielle. Répartir les financements entre toutes les pistes ralentirait la progression des fabricants vers des machines opérationnelles. Mais sélectionner les technologies les plus prometteuses suppose de parier sur leur potentiel avant de disposer de preuves définitives. "Nous voulons obtenir une véritable création de valeur économique à partir de nos investissements", a expliqué Evelina Santa-Kahle, représentante du ministère fédéral allemand de la Recherche, de la Technologie et de l'Espace. La Pologne aborde le problème par l'autre extrémité.
Sa stratégie en préparation prévoit de développer des applications industrielles tout en préservant une recherche fondamentale ouverte à de nouvelles architectures. "Nous voulons être des cocréateurs, pas seulement des utilisateurs", a défendu Paweł Gora, coordinateur des travaux préparatoires de la stratégie quantique polonaise. Cette ambition suppose de conserver des compétences scientifiques au-delà des technologies sélectionnées par les grands programmes industriels. Les deux approches exposent les États à des risques différents, entre dispersion des moyens et spécialisation prématurée. Pour les fabricants retenus, la sélection ne constitue d'ailleurs qu'une première étape. Ils doivent encore réunir les compétences nécessaires à la fabrication de leurs machines.
Des qubits sans frontières
Développer des qubits en Pologne, miniaturiser les composants aux Pays-Bas, réaliser leur assemblage en France et concevoir les algorithmes ailleurs. Ce parcours industriel, décrit par un participant au débat, résume les difficultés rencontrées par une startup européenne. Aucun écosystème national ne dispose de toutes les compétences nécessaires pour transformer une architecture quantique en machine commercialisable. "À terme, nous aurons des entreprises paneuropéennes leaders du calcul quantique. Elles utiliseront les chaînes d'approvisionnement et les compétences de toute l'Europe", a estimé Loïc Le Loarer, coordinateur de la stratégie nationale quantique au Secrétariat général pour l'investissement. La coopération ne peut donc se limiter à rapprocher les programmes de recherche.
Elle doit permettre aux fabricants d'accéder aux infrastructures, aux fournisseurs et aux compétences d'autres États sans multiplier les démarches ni les investissements. Cette perspective suppose des parcours industriels transfrontaliers. "Une entreprise étrangère doit pouvoir accéder à nos bancs d'essai ou à nos capacités de fabrication grâce à un point d'entrée clairement identifié", a proposé Jhalak Gupta. Les six lignes pilotes européennes de fabrication de puces quantiques peuvent contribuer à cette mutualisation. Leur existence ne garantit toutefois pas l'intégration des chaînes de production. Une entreprise capable de réunir les meilleurs composants européens doit encore maîtriser leur assemblage, leur propriété intellectuelle et les coûts de fabrication. Sans débouchés commerciaux, cette coopération industrielle resterait financée par la puissance publique.
La preuve économique manque à l'appel
Les États peuvent financer des prototypes, sélectionner des fabricants et rapprocher leurs chaînes de production. Ils ne peuvent pas garantir que leurs machines apporteront un avantage économique sur les meilleures méthodes classiques. Lors des questions-réponses, un participant a contesté les indicateurs employés pour mesurer la puissance européenne. "La multiplication des approches ne constitue pas, à mes yeux, une preuve de leadership. Il faut définir l'utilité de la technologie et trouver comment la mesurer", a-t-il objecté. Les objectifs de qubits, les calendriers industriels et les montants investis renseignent sur les capacités développées, pas sur leur valeur pour les entreprises. L'incertitude concerne même les fondements technologiques de certains programmes. Lors de l'élaboration de la stratégie polonaise, des chercheurs ont contesté la capacité des architectures actuelles à atteindre une échelle suffisante. Les difficultés ne se limitent pas à la correction d'erreurs ou à la stabilité des qubits. Elles concernent aussi les algorithmes. "Certains chercheurs considèrent que les approches actuelles ne produiront peut-être jamais les progrès attendus", a rapporté Paweł Gora. Cette position ne fait pas consensus. Elle rappelle néanmoins le caractère spéculatif des choix industriels engagés. Le calcul quantique doit encore démontrer son avantage sur des problèmes précis, avec des coûts et des performances comparables aux solutions classiques. "Les responsables politiques nous demandent de prouver que l'argent public apportera des bénéfices dans dix, quinze ou vingt ans", a poursuivi Paweł Gora. Mais les chercheurs doutent de la capacité du quantique à produire des gains. Un obstacle autrement plus difficile à lever par la commande publique.