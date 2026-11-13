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Allô Redmond, Outlook ne répond plus

Une panne de Microsoft 365 a privé jeudi des dizaines de milliers d'utilisateurs de leur messagerie dans 74 pays. Copilot, Claude et ChatGPT ont aussi perdu l'accès aux comptes Microsoft.

Stéphane Bellec

Stéphane Bellec

Rédacteur en Chef | Alliancy média

La rédaction avec AFP

La rédaction avec AFP

Publié et mis à jour le 13 novembre 2026
3 min.
Allô Redmond, Outlook ne répond plus
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Les utilisateurs de Microsoft 365 ont vécu un jeudi 12 novembre difficile. Une panne majeure a empêché des dizaines de milliers de personnes à travers le monde d'accéder à leur messagerie Outlook, alors que d'autres briques de la suite, comme Teams, étaient également perturbées. Microsoft a d'abord évoqué des signalements "dans les Amériques", avant d'élargir le périmètre en reconnaissant que le problème pouvait toucher "la connexion au service Microsoft 365 pour tous les utilisateurs dans n'importe quelle région" du monde.

Selon le site de suivi Downdetector, l'incident a affecté les produits de l'éditeur dans 74 pays et territoires, sur l'ensemble du continent américain mais aussi dans certaines régions d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Aux États-Unis, environ 130 000 utilisateurs ont signalé des difficultés avec Outlook peu après 13 heures.

Des correctifs qui ne fonctionnent "pas comme prévu"

Face à l'ampleur de l'incident, Microsoft a assuré sur X rechercher "sans relâche toutes les pistes pour limiter l'impact" pour ses clients. "Nous avons mis en pause tous les déploiements, nous délestons davantage l'infrastructure touchée et nous redémarrons les serveurs affectés afin de les remettre en service", a détaillé le groupe. Peu après 18 heures, il faisait état d'un "rétablissement limité" et indiquait chercher à rediriger le trafic des utilisateurs vers des serveurs épargnés.

Après environ huit heures de perturbations, l'éditeur a pourtant dû reconnaître que les mesures engagées ne donnaient pas satisfaction. "Nous avons surveillé l'état des modifications appliquées pour améliorer la maintenabilité du service et confirmé qu'elles ne produisent pas les effets escomptés", a admis Microsoft. L'entreprise dit désormais identifier "des axes de travail alternatifs pouvant être mis en œuvre pour augmenter la capacité face à des déséquilibres persistants dans la gestion du trafic". Une formulation qui oriente vers un problème de répartition de la charge, sans que Microsoft ait détaillé à ce stade l'origine exacte de l'incident.

Les assistants IA privés d'accès

La panne illustre aussi l'imbrication croissante entre les suites bureautiques et les assistants d'intelligence artificielle. Les outils qui se branchent sur les comptes Microsoft pour lire les e-mails ou consulter l'agenda ont vu certaines de leurs fonctions paralysées. Copilot, l'assistant maison de Microsoft, n'a pas été le seul concerné : Anthropic et OpenAI ont signalé que Claude et ChatGPT ne parvenaient plus à accéder aux services de Microsoft 365. Pour les entreprises qui commencent à confier à ces agents le tri de leur messagerie ou la préparation de leurs réunions, la défaillance d'un seul socle suffit à neutraliser toute une chaîne d'automatisation.

Des services publics désorganisés

Au-delà des entreprises, l'incident a perturbé les communications de nombreux services publics. Privé de messagerie électronique et vocale, le réseau hospitalier de l'université de l'Iowa a ainsi dû demander à ses patients de passer par son portail en ligne pour joindre leurs soignants. Un exemple qui rappelle que Microsoft 365 n'est plus un simple outil de productivité, mais une infrastructure de communication dont dépendent des activités critiques.

Une dépendance qui interroge

L'épisode n'est pas isolé. En janvier déjà, Microsoft 365 avait subi une panne de près de dix heures touchant notamment Outlook, Defender et Purview, selon The Register. La répétition de ces incidents relance la question de la concentration des usages professionnels sur une poignée de fournisseurs de cloud, et de la capacité des organisations à poursuivre leur activité lorsque leur outil central de communication fait défaut. Plans de continuité, canaux de secours, diversification des prestataires : autant de chantiers que cette nouvelle panne pourrait remettre en haut de l'agenda des DSI, tout en alimentant le débat européen sur la souveraineté numérique.

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