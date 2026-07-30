Clara Chappaz rejoint l'Élysée comme conseillère d'Emmanuel Macron sur l'IA et le numérique

À compter du 1er août, Clara Chappaz devient conseillère du président de la République Emmanuel Macron en charge de l'attractivité, de l'intelligence artificielle et du numérique. Ancienne directrice de la Mission French Tech, puis secrétaire d'État et ministre déléguée, chargée de l'IA et du Numérique dans les gouvernements successifs de Michel Barnier et de François Bayrou, elle occupait depuis huit mois le poste d'ambassadrice pour le numérique et l'IA auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. À l'Élysée, elle succède en partie aux conseillères Victoire Vandeville et Claire Vernet-Garnier, toutes deux appelées à exercer de nouvelles fonctions. Clara Chappaz reprendra certains de leurs dossiers, notamment sur l'attractivité économique, le numérique, l'innovation et la souveraineté technologique.

Choisir la continuité sur l'IA et l'attractivité

Cette nomination intervient à moins d'un an de l'élection présidentielle de 2027, alors que les questions liées à l'intelligence artificielle, à la souveraineté numérique et à l'attractivité économique occupent une place croissante dans la stratégie de l'exécutif. À son nouveau poste, Clara Chappaz devrait notamment contribuer à la préparation d'une nouvelle édition du sommet Choose France et au suivi des engagements pris par la France en matière d'intelligence artificielle, notamment sur le déploiement des infrastructures dédiées. Habituée des dossiers numériques et des discussions avec les acteurs de la French Tech, Clara Chappaz était également en première ligne lors du Sommet pour l'action sur l'IA organisé à Paris. Cette nomination marque la volonté de l'exécutif de s'appuyer sur un profil déjà identifié pour piloter les derniers grands chantiers liés au numérique et à l'IA de la fin du quinquennat.