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Souveraineté des centre de données

Orange et Morrison veulent créer une coentreprise de data centers pour renforcer le cloud souverain européen

Les partenaires prévoient d’investir 3 milliards d’euros afin d’accompagner la croissance des besoins en cloud et en intelligence artificielle. 

Tiago Gil

Tiago Gil

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 31 juillet 20261 min de lecture
Orange et Morrison veulent créer une coentreprise de data centers pour renforcer le cloud souverain européen

Bridge - siège social Orange

Olivier Perez

Orange et le fonds d’investissement Morrison ont signé un accord d’exclusivité en vue de créer une coentreprise dédiée aux data centers en France. Le projet prévoit de porter les capacités d’hébergement de l’opérateur à 400 MW, soit près de dix fois leur niveau actuel, grâce à un programme d’investissement de 3 milliards d’euros. Orange apporterait cinq data centers répartis sur quatre campus français (Chevilly-Larue, Aubervilliers, Chartres et Val-de-Reuil), ainsi que son expertise opérationnelle et commerciale, tandis que Morrison financerait le développement de la plateforme. L’opération, attendue au premier trimestre 2027 sous réserve des autorisations réglementaires, vise à répondre à la forte croissance de la demande en infrastructures numériques portée par le cloud, l’intelligence artificielle et le traitement des données. 

Une plateforme souveraine au service des entreprises et de l’IA 

Les deux partenaires présentent cette future plateforme comme un levier de souveraineté numérique pour l’Europe. Hébergés en France et alimentés par une électricité majoritairement décarbonée, les futurs data centers devront répondre aux exigences de performance énergétique et de sécurité. Orange Business deviendrait le partenaire exclusif pour la commercialisation des offres de colocation et d’hébergement auprès des entreprises et des acteurs publics. Au-delà des capacités d’hébergement, la plateforme a vocation à soutenir le développement des offres cloud et IA d’Orange Business, tout en garantissant aux clients de l’opérateur un niveau de sécurité et de disponibilité conforme aux standards européens les plus exigeants. 

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