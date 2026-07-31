La France candidate pour accueillir une AI Gigafactory soutenue par l'Union européenne 

La Commission européenne, via l'entreprise commune EuroHPC, lance un appel à projets destiné à soutenir le développement d'infrastructures de calcul dédiées à l'intelligence artificielle en Europe. Dans ce cadre, la France confirme sa candidature pour accueillir une AI Gigafactory, un centre de calcul de grande capacité destiné à renforcer la souveraineté européenne en matière d'IA. Si un projet français est sélectionné, l'État s'engage à acheter 100 millions d'euros de capacités de calcul auprès de l'opérateur retenu à partir de 2027. Ces ressources seront destinées aux administrations publiques, notamment pour les besoins de la recherche et du secteur hospitalier. Ce financement vise également à sécuriser les investissements privés nécessaires au déploiement de l'infrastructure.

Un projet au service de la souveraineté numérique européenne

L'initiative AI Gigafactories s'inscrit dans la stratégie française et européenne visant à développer des capacités de calcul souveraines et à renforcer la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Les projets candidats devront notamment répondre à des critères de sécurité des données, de diversification des fournisseurs et de performance environnementale. Les candidatures sont ouvertes aux consortiums réunissant entreprises, organismes publics et investisseurs. Dans les prochaines semaines, la France prévoit d'explorer des partenariats avec d'autres États membres afin de renforcer son dossier. Cette initiative complète les investissements déjà engagés dans les supercalculateurs publics et les AI Factories opérées par le Grand équipement national de calcul intensif (GENCI).