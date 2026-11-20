Le risque cyber progresse. Le sentiment d'être à l'abri aussi. Selon une étude menée en 2026, 28 % des collectivités ne se considèrent pas concernées par les cyberattaques. Trois points de plus qu'en 2024. Ces premiers résultats ont été dévoilés jeudi 19 novembre, lors d'une audition devant la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation au Sénat. “Près d'un tiers des collectivités nous disent que le risque cyber est un non-sujet", a déploré Jérôme Notin, directeur du groupement d'intérêt public Acyma, opérateur de Cybermalveillance.gouv.fr. Pourtant, les collectivités victimes comprennent mieux l'origine des attaques subies. “65 % des collectivités qui ont été victimes connaissent les causes”, a-t-il précisé. Une progression de plus de dix points en deux ans. En 2025, Cybermalveillance.gouv.fr a accompagné plus de 5 000 collectivités. Mais cette meilleure connaissance du risque ne se traduit pas par une prise de conscience générale. Et les dispositifs publics de sécurisation peinent encore à atteindre les communes les moins équipées.

Un plan de relance réservé aux mieux armées

Les limites de cet accompagnement ont été reconnues par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). “Notre mécanique était surtout efficace pour les collectivités qui avaient les moyens de se faire aider”, a reconnu François Dégez, général de corps d'armée en deuxième section, lors de l'audition. Le plan de relance avait permis d'accompagner 715 collectivités, à hauteur de 90 000 euros chacune, dont 40 000 euros consacrés à un audit et 50 000 euros aux premières mesures de sécurisation. Mais recevoir 40 à 50 journées d'expertise supposait de disposer de compétences et de temps en interne. Les plus petites structures en étaient souvent dépourvues. “Elles ont été abandonnées”, a-t-il poursuivi, évoquant les 95 % de collectivités restées hors de ce dispositif initial. L'Anssi a ensuite cherché à élargir sa couverture grâce aux opérateurs publics de services numériques (OPSN), avec une cible de 10 000 à 11 000 collectivités. “On a sans doute pas atteint la cible espérée”, a admis le général. Le tout faute de moyens locaux, de sensibilisation ou d'accompagnement pour installer les outils proposés. Le financement d'une solution ne garantit pas son adoption.

L'IA accélère la recherche des failles

Ces difficultés de déploiement exposent davantage les collectivités à l'automatisation des attaques. L'intelligence artificielle (IA) a “le redoutable défaut de mettre en évidence les 25 années de non-respect des règles d'hygiène numérique”, a averti François Dégez. Les outils peuvent parcourir massivement les systèmes accessibles sur Internet pour repérer les failles et les configurations négligées, sans cibler une commune en particulier. Pour autant, les attaques n'ont pas connu la rupture annoncée. “Ce n'est pas le raz-de-marée qu'on pouvait redouter il y a quelques années”, a nuancé Jérôme Notin. L'IA sert surtout à hyper industrialiser les méthodes existantes, notamment les escroqueries. Cette accélération se heurte à un manque de compétences déjà identifié. Selon l'Anssi, 97 % des communes ne disposent pas de directeur des systèmes d'information (DSI). “Toutes seules, les communes n'arriveront pas à faire face”, a prévenu François Dégez. L'agence défend la mutualisation des compétences, mais la question dépasse les seules ressources internes. Une collectivité peut aussi connaître ses failles sans obtenir leur correction.

Des correctifs soumis aux éditeurs

Les fournisseurs de logiciels constituent un autre maillon de cette vulnérabilité. Lors du plan de relance, des collectivités ont signalé à plusieurs reprises la présence de mots de passe inscrits directement dans le code de solutions utilisées par leurs services. “Ce n’est pas dans notre roadmap, donc on verra plus tard”, leur auraient répondu certains grands éditeurs, selon François Dégez. Le dialogue a changé lorsque le club des responsables de la sécurité des systèmes d'information des collectivités, fort d'environ 150 membres à l'époque, est intervenu collectivement. “Ce club représente une réelle force de frappe dans le dialogue vis-à-vis des grands éditeurs”, a-t-il souligné. Ces difficultés font écho aux sanctions annoncées le 9 novembre par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) contre dix collectivités et un établissement public. L'autorité a notamment relevé des accès permanents laissés à des prestataires et l'utilisation de comptes partagés, des manquements distincts des mots de passe codés en dur évoqués au Sénat. Le règlement européen sur la cyberrésilience (CRA) doit renforcer les obligations de sécurité des produits numériques. “S'ils sont pas conformes à l'état de l'art en termes de cyber, ils seront rattrapés par la patrouille”, a prévenu François Dégez. Ce texte ne résoudra toutefois pas, à lui seul, les problèmes de gestion des accès et de dépendance contractuelle.

De nouvelles missions sans moyens durables

L'accompagnement des collectivités dépend aussi de la solidité financière des organismes chargés de les protéger. Cybermalveillance.gouv.fr prépare notamment l'évolution du label ExpertCyber, attribué à quelque 200 prestataires, afin de couvrir l'ensemble des exigences du référentiel Recif de l'Anssi. Deux points restent à intégrer. En parallèle, le groupement doit contribuer au futur portail national de cybersécurité, poursuivre le développement de 17Cyber et renforcer ses dispositifs d'assistance. “On va construire de nouveaux étages à notre immeuble sans renforcer les fondations”, a dénoncé Jérôme Notin. Les contributions de ses membres privés devraient diminuer de 200 000 euros en 2027, sur une enveloppe d'environ un million d'euros en 2026. Les crédits obtenus pour les nouveaux projets ne compensent pas nécessairement les besoins de fonctionnement courant. Un amendement au projet de loi de finances, porté par le sénateur Olivier Cadic, vise à renforcer les moyens de la structure. “Je ne peux que vous inviter à soutenir cet amendement au PLF”, a lancé le directeur aux sénateurs. Reste désormais aux sénateurs à traduire cette alerte en crédits budgétaires.