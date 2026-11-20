“Nous avons commencé notre migration sans attendre un inventaire complet”, a révélé Jules Ferdinand Pagna Disso, responsable du risque quantique chez BNP Paribas, lors du World Quantum Cannes Festival ce mercredi 18 novembre. La banque s'appuie sur ses outils de gestion des certificats pour identifier ses premiers systèmes critiques. Une méthode pragmatique face à l'ampleur du chantier. “Je préfère ne pas entrer dans le débat sur la date d'arrivée d'un ordinateur quantique capable de casser nos systèmes cryptographiques. Cela nous permettrait de repousser le problème à l'année suivante, puis à celle d'après”, a prévenu Francis Gorman, responsable du centre d'expertise en sécurité de Bank of Ireland. Les deux établissements refusent de suspendre leurs investissements à l'émergence d'une machine quantique suffisamment puissante. La menace concerne autant la confidentialité des données que l'authenticité des transactions et des logiciels. Une rupture des mécanismes de confiance pourrait paralyser des pans entiers de leurs activités. Le compte à rebours a commencé, sans date certaine pour son échéance.

2030, une échéance sans obligation générale

La feuille de route européenne fixe un cap, mais laisse aux entreprises la responsabilité de leurs arbitrages. Publiée en juin 2025, elle recommande d'engager la transition vers la cryptographie post-quantique (PQC) avant fin 2026 et de protéger les usages à haut risque d'ici 2030. “Nous n'avons pas de mandat. Il s'agit d'une recommandation”, a rectifié Alessia Bizzarri, responsable de la supervision stratégique des technologies émergentes à la direction générale CONNECT de la Commission européenne. Le secteur bancaire doit néanmoins composer avec ses obligations réglementaires et ses cycles d'investissement. Le retard est déjà mesurable. Selon une enquête de l'Autorité bancaire européenne publiée en novembre 2026, seules 8 % des banques interrogées disposent d'une feuille de route PQC opérationnelle, contre 45 % encore au stade conceptuel. “Ce n'est pas un correctif de sécurité à appliquer au système. C'est une transition de grande ampleur”, a-t-elle insisté. Les échéances européennes donnent une direction, sans résoudre la question des moyens. Chaque établissement doit déterminer ses priorités, identifier les actifs exposés et répartir l'effort entre des entités aux contraintes distinctes.

Les legacies grippent la migration

Le calendrier se heurte à des architectures conçues sans anticipation de la menace quantique. Une application bancaire repose sur des réseaux, des bases de données, des services d'identité et des systèmes de gestion des clés, souvent mutualisés. “Je distingue une planification verticale et une planification horizontale”, a expliqué Francis Gorman. La première sécurise l'application, la seconde traite ses dépendances. Certains algorithmes post-quantiques augmentent fortement la taille des clés ou des signatures. Un changement peut donc affecter les performances du réseau, voire imposer le remplacement d'équipements incompatibles. “Si une entité de la banque ne dispose d'aucun budget pour les deux prochaines années, comment fait-on ?”, a interrogé Jules Ferdinand Pagna Disso.