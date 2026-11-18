Be Sovereign tient sa première édition le 23 novembre au Pullman Paris Montparnasse. Quelle est l'histoire de la création de l'événement ?

Be Sovereign est né chez Content & Business, une agence créatrice et organisatrice d’événements spécialisée dans les secteurs de l'énergie et de la tech. Mon rôle y consiste notamment à suivre l'actualité de ces marchés et à échanger régulièrement avec les acteurs qui y travaillent. Depuis l'année dernière, la souveraineté numérique revenait sans cesse dans ces échanges, et elle occupait logiquement une place de plus en plus importante dans l'actualité. Comme nous le faisons avant chacun de nos événements, nous avons lancé une étude auprès de notre écosystème pour vérifier s'il existait un réel besoin de se retrouver sur le sujet et, le cas échéant, ce que nous pouvions apporter de complémentaire aux rendez-vous déjà existants.

L'enseignement central de l'étude, et donc de l'événement, tient en une idée : les organisations manquent de repères. Sur quoi agir en priorité ? Selon quels critères prendre les décisions ? Le programme a été construit pour y répondre, avec des retours d'expérience et des ateliers, pour aider les participants à passer à l'action.

Le terme de « souveraineté numérique » suscite souvent des réserves dans les entreprises, qui préfèrent parler de résilience ou de maîtrise de leurs dépendances. Quelle est votre posture sur ce vocabulaire ?

Le terme est un peu victime de son succès, et je comprends tout à fait qu'il suscite des réserves. Dire à une entreprise qu'elle doit gagner en souveraineté ne l'aide pas à savoir ce qu'elle doit faire lundi matin. Cela dit, durant l'étude, c'est bien de souveraineté numérique qu'on nous parlait dans les échanges. Nous avons donc choisi de reprendre le terme, parce que nous voulions faire le lien entre un débat qui se joue à l'échelle européenne — c'est d'ailleurs pour cette raison que le nom de l'événement est en anglais — et les décisions que prennent concrètement les organisations par rapport à ce débat.

Prenons la capacité de l'Europe à proposer des alternatives dans le cloud. Concrètement, cela signifie quoi pour un DSI qui renouvelle son contrat ? Quelles offres peut-il réellement envisager, pour quels usages, et qu'est-ce qu'un changement impliquerait pour ses équipes ? Je comprends très bien qu'un DSI parle plus volontiers de résilience ou de maîtrise de ses dépendances : c'est par là qu'il aborde le sujet dans son métier. C'est exactement l'approche de l'événement. Nous partons d'un débat dont tout le monde entend parler, mais en faisant la transition vers la façon dont chacun peut le traduire opérationnellement dans son organisation.

Les événements s'emparent de plus en plus de ces sujets dans leur programme. Quel est le principal différenciateur de Be Sovereign ?

Le sujet prend de l’ampleur, et nous avons veillé à l’aborder différemment. Notre patte, chez Content & Business, c'est d'organiser des événements réellement centrés sur le contenu : nous accordons une importance particulière à la façon dont le contenu est organisé, dont les parcours sont construits. Nous essayons de créer une logique, une chronologie du début à la fin de la journée, d’accompagner les participants.

Sur le plan éditorial, notre point de départ, ce sont les tensions que les décideurs nous ont décrites pendant l'étude. Nous avons voulu un événement pragmatique. Dire à une organisation qu'elle doit tout « souverainiser » du jour au lendemain n'a pas vraiment de sens. Ce qui l'aide, c'est de comprendre ce qu'un changement lui permettrait de mieux maîtriser, les difficultés qu'il risque de créer, et la façon dont d'autres les ont déjà abordées. Prenons la résilience : prévoir une solution de secours pour un service critique coûte de l'argent, un coût financier mais aussi, pour les équipes, un coût en complexité. La vraie question, celle que nous posons sur l'une de nos tables rondes, c'est de savoir jusqu'où cet effort se justifie au regard de l'activité que l'on veut protéger. Il ne s'agit pas de dire « il faut être plus résilient », mais de comprendre ce que cela implique concrètement et comment faire face à la complexité du sujet.

Ces arbitrages sont d'ailleurs une étape d'un cheminement plus large. Quel que soit le thème, nous pensons que la démarche à suivre, sur la souveraineté numérique, c'est : comprendre, arbitrer, agir et piloter. C'est pourquoi nous allons jusqu'à proposer des ateliers où les participants travaillent en petits groupes sur des situations qu'ils peuvent rencontrer.

Comment jugez-vous la maturité du marché sur les offres dites « souveraines », et l'attitude des fournisseurs de produits et services numériques sur ce sujet ?

Ce qui est certain, c'est que la souveraineté est devenue un véritable argument marketing. Des solutions qui étaient souveraines sans le mettre en avant l'affichent désormais en premier. Ce qui reste compliqué pour une entreprise, c'est de savoir ce que deux fournisseurs qui promettent exactement la même chose — tous deux se disant souverains — font réellement.

C'est pour cela que nous nous sommes entourés de partenaires qui travaillent sur ces questions au quotidien. Je pense notamment à EU-score.tech, qui examine qui détient le capital d'un fournisseur et sur quelles technologies il s'appuie lui-même. Soyons clair : oui, comme l'argument a un fort attrait marketing, il peut y avoir du sovereignty-washing, comme il y a eu du greenwashing dans bien d'autres secteurs. Ce que nous demandons à un fournisseur présent sur l'événement, c'est donc de nous expliquer ce qu'une entreprise va pouvoir maîtriser avec sa solution, et sur quoi elle dépendra encore de lui ou d'un autre acteur. C'est ce type d'échange que nous voulons instaurer : une entreprise peut très bien décider qu'une dépendance est acceptable pour l'usage qu'elle en fait, mais encore faut-il qu'elle ait les éléments pour en juger. Nous prônons donc la transparence et la clarté.

Quelles sont les problématiques les plus centrales dans le programme de cette première édition ?

La journée s'ouvrira sur la nature des dépendances : quelles sont celles qui pèsent réellement sur l'activité, et lesquelles faut-il traiter en priorité ? Nous proposons aux participants un scénario de travail en atelier : si un fournisseur cloud devient inaccessible demain, qu'est-ce qui s'arrête chez vous ? Jusqu'où êtes-vous prêts à investir pour que l'activité continue ?

Nous parlerons ensuite d'innovation, car il ne suffit pas de traiter les dépendances que nous connaissons aujourd'hui. La question est de ne pas innover en nous appuyant sur des briques qui nous enfermeront demain. Comment innover intelligemment, sans reproduire avec l'IA les erreurs qui ont pu être commises parfois avec le cloud ? Nous parlerons aussi de réglementation et de la façon d'en tirer un avantage — c'est aussi notre spécificité en Europe. La journée se terminera sur le pilotage : une fois la stratégie mise en place, comment la faire évoluer dans le temps ?

Quel message pensez-vous que les directeurs du numérique français doivent aujourd'hui entendre sur le sujet de la souveraineté numérique ?

Ce que j'ai retenu des échanges menés en préparant l'événement, c'est qu'on apprend beaucoup quand une équipe explique pourquoi elle a fait un choix, ce que cela a changé, et surtout ce qu'elle ferait autrement aujourd'hui. Mon message aux décideurs du numérique est donc de venir avec une ou plusieurs questions très concrètes qui se posent chez eux. Si l'expérience d'un pair les aide à y voir plus clair et à décider de la suite, la journée aura rempli son rôle. Et peut-être que l'année prochaine, ils viendront témoigner à leur tour lors de la deuxième édition !