Depuis plusieurs mois, dans le cadre de la nouvelle étude du programme What's Next CIO, j'ai mené une série d'entretiens avec des DSI, des dirigeants IT et des partenaires technologiques. La question posée était volontairement opérationnelle : quels sont les next steps que le CIO doit piloter pour transformer les expérimentations d'IA agentique en valeur durable, maîtrisée et gouvernée à l'échelle de l'organisation ? Cette étude sera présentée le 25 novembre prochain, à l'occasion du dîner-débat What's Next CIO. Je ne vais donc pas dévoiler ici l'essentiel de ses enseignements. Mais une conviction s'est renforcée au fil des entretiens : il existe un décalage profond entre le tempo de la communication sur le sujet et la réalité opérationnelle du terrain.

Une désynchronisation entre le discours et le terrain

La « musique de l'IA agentique » va vite, très vite (trop vite ?), et la communication qui l'accompagne va parfois encore plus vite. Mais quand on écoute les CIO en poste, si tous ont conscience que le temps presse, personne ne sous-estime l'accélération technologique en cours et les attentes du business. En même temps, leur priorité n'est pas d'enchaîner les démonstrations : elle est de stabiliser, de délivrer des choses tangibles et opérationnelles. Et tous n'y sont pas encore. En soi, ce n'est donc pas le sujet d'un retard à combler mais plutôt l'incarnation de la digestion progressive des expérimentations à tout va. La posture raisonnable consiste précisément à ne pas être dans une logique où une innovation en chasse une autre, dans une fuite en avant permanente qui ne laisse jamais l'organisation à portée de qualité pour l'entreprise. Comme certains me l'ont résumé, elle consiste plutôt à s'appuyer sur des points stables pour produire de la valeur, tout en gardant un œil ouvert sur ce qui se prépare.

La nature des gains

L'IA générative a été largement diffusée dans les organisations depuis 2023, souvent sous la forme d'une plateforme interne sécurisée, et elle a produit des gains réels mais diffus, rarement mesurables à l'échelle de l'organisation. L'agentique ouvre une autre perspective : celle d'agir sur les processus eux-mêmes. Les entretiens convergent sur ce point. La phase des POC se referme, souvent à la demande du comité exécutif, qui veut passer des expérimentations aux transformations de processus. La recherche de performance touche les deux lignes du compte de résultat : absorber la croissance sans augmenter les recrutements dans la même proportion, mais aussi conquérir des marchés grâce à des processus repensés de fond en comble. Pour certains dirigeants, l'agentique est même le levier de la prochaine évolution de leur modèle opérationnel et de leurs relations avec leurs clients et fournisseurs. Et j'ai entendu un motif qu'on n'attendait pas forcément dans une étude sur ce sujet : alors sur des craintes s’expriment de la part de certains collaborateurs, l'attractivité de l’entreprise commence à peser pour le recrutement de nouveaux candidats qui questionnent l’avance réelle en matière d’IA.

L'écueil de l'absence de pilotage des risques

Reste que ce passage à l'échelle comporte des risques, et qu'ils méritent d'être pilotés sérieusement. Les risques ne sont pas nouveaux, mais l'IA les amplifie, et l'agentique y ajoute une couche de sensibilité supplémentaire parce qu'elle touche des processus critiques. Des coûts d'usage variables et difficiles à prévoir, qui pourraient augmenter quand les fournisseurs chercheront à rentabiliser leurs investissements. Des données nettoyées, de qualité, qui deviennent précisément celles qui sont exposées. Des dépendances nouvelles, si un fournisseur coupe l'accès à un modèle pour des raisons commerciales ou politiques. Une dispersion qui prend des formes multiples, du shadow AI à la multiplication des plateformes.

Il y a de la matière aussi pour discuter entre CIO d'un risque plus stratégique : celui de la dilution de l'impact, si l'agentique ne s'inscrit pas dans la feuille de route des grands programmes qui renforcent déjà les fondations numériques de l'entreprise. Je garde aussi en tête un scénario que plusieurs interviewés disent avoir observé : les organisations qui ont laissé aux métiers le maximum de liberté se retrouvent, au moment où des processus critiques sont touchés, à appeler la DSI au secours. Certains diront que ce n'est pas une surprise, mais c'est aussi la vie réelle des organisations. C'est d'ailleurs tout l'objet de l'étude que d'identifier les conditions de management de ce passage à l'échelle.

Les questions que les CIO doivent désormais trancher

Ces conditions, justement, appellent des choix que les CIO ne pourront pas repousser longtemps. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'agentique des vagues précédentes, IA générative comprise, sinon que la frontière entre automatisation et décision se déplace, et que la technologie participe désormais à l'exécution ? Un agent est-il autre chose qu'un modèle de langage livré à lui-même, ou une orchestration de composants déterministes et génératifs qu'il faut savoir dimensionner ? Quelle place pour l'humain : dans la boucle, sur la boucle, au-dessus de la boucle ? La connaissance de l'entreprise, ses règles, ses processus, ses savoir-faire souvent implicites, doit-elle devenir une donnée à part entière, au même titre que la donnée ? la gestion de l’identité et des permissions des agents au même titre qu’on le manage pour les collaborateurs Et peut-on industrialiser un bout de processus sans regarder la chaîne de bout en bout ? L'un des professionnels rencontrés ces derniers mois l'illustrait parfaitement : ses développeurs, équipés d'outils d'IA, avaient accéléré fortement, mais le temps passé en relecture et vérification avait triplé, et la chaîne bouchonnait en amont et en aval. Tant qu'on ne raisonne pas sur l'intégralité du processus, on prend le risque de gagner quelques points sur un périmètre, et rien sur la valeur finale.

J'ai la conviction que tout ce que les organisations apprendront en manageant ce passage à l'échelle les préparera aussi à manager la prochaine innovation. C'est cela, la capacité d'une organisation à digérer le changement : elle se construit sur des piliers stables, une fois, et elle sert ensuite toutes les vagues technologiques suivantes. Autrement dit, restons raisonnables et restons à l'affût ! Ces questions, et bien d'autres, seront au cœur du dîner-débat What's Next CIO du 25 novembre, qui réunira les DSI et partenaires interviewés autour de la restitution de l'étude. J'y reviendrai plus longuement sur les enseignements de cette dernière étude 2026, et je ne doute pas que les échanges seront à la hauteur des enjeux actuels des organisations.