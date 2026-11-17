Trouver des financements pour innover, puis les articuler pour grandir. Le Village by CA Paris et F.initiatives ont annoncé, le 16 novembre, un partenariat destiné à accompagner les startups dans la structuration de leur stratégie financière. L'accord associe l'accélérateur du groupe Crédit Agricole à un spécialiste du financement de la recherche, du développement et de l'innovation. L'objectif est d'aider les jeunes entreprises à anticiper leurs besoins de trésorerie, à diversifier leurs ressources et à sécuriser leurs investissements jusqu'au passage à l'échelle. Le dispositif s'adresse aux startups accompagnées par Le Village by CA Paris, soit plus de 185 entreprises actives notamment dans l'intelligence artificielle, la finance technologique et les projets à impact. F.initiatives interviendra en complément de l'accompagnement stratégique assuré par l'accélérateur, avec une expertise des aides publiques, des dispositifs fiscaux et des financements européens.

Diagnostics financiers et accompagnement des dirigeants

Cette coopération doit se traduire par des prestations concrètes auprès des entrepreneurs. F.initiatives proposera des diagnostics personnalisés, des feuilles de route de financement et des rencontres avec ses experts. Des masterclass permettront aux dirigeants de mieux appréhender les dispositifs disponibles et leurs conditions de mobilisation. Les startups pourront aussi accéder, sous conditions, à des outils numériques et d'intelligence artificielle pour faciliter le pilotage de leurs activités de R&D. “Le financement de l'innovation ne doit pas être envisagé comme une simple recherche d'aides ou d'avantages fiscaux. Il constitue un véritable outil de pilotage stratégique”, a souligné Abbas Djobo, président de F.initiatives. Cette approche vise à inscrire les financements publics et fiscaux dans les décisions d'investissement des entreprises, en complément de leurs autres ressources. Le partenariat ne précise toutefois ni enveloppe financière dédiée ni nombre de startups bénéficiaires.

Un premier rendez-vous en janvier 2027

Les deux partenaires préparent une première rencontre en janvier 2027, consacrée aux orientations budgétaires et fiscales susceptibles d'influer sur le financement de l'innovation. Les dirigeants pourront y examiner les évolutions réglementaires et leurs conséquences sur leurs futurs investissements. “Le défi est de transformer davantage de ces innovations en entreprises capables de grandir et de s'imposer sur leurs marchés”, a expliqué Emmanuel Papadacci-Stephanopoli, directeur général délégué du Village by CA Paris. Cette initiative s'inscrit dans le réseau des Villages by CA, présent dans 47 lieux en France et à l'international, avec plus de 1 100 startups accompagnées en continu. Pour l'antenne parisienne, le rapprochement avec F.initiatives doit renforcer un accompagnement déjà consacré à la stratégie de croissance et aux relations avec les grands groupes. Le rendez-vous de janvier constituera la première échéance annoncée de cette coopération.