ColibriTD sélectionnée pour accélérer sa conquête industrielle

ColibriTD décroche un coup de pouce de l'État pour vendre ses logiciels quantiques aux industriels. La start-up parisienne, fondée en 2019 par Laurent Guiraud et Hacène Goudjil, figure parmi les 80 entreprises sélectionnées pour la promotion 2026 du programme French Tech 2030, dévoilée ce vendredi 16 octobre à Paris. Pendant douze mois, elle bénéficiera d'un accompagnement personnalisé de la Mission French Tech pour faciliter son accès aux financements, développer ses relations commerciales avec les grands comptes et accélérer son internationalisation. Le dispositif prévoit notamment un interlocuteur dédié, sans annoncer de financement direct. Pour l'éditeur, cette sélection doit soutenir le déploiement d'une technologie encore peu répandue dans l'industrie. Elle illustre également la volonté des pouvoirs publics de renforcer la filière quantique française au-delà de la seule fabrication de processeurs, en soutenant les acteurs du logiciel et des applications.

Une plateforme indépendante des processeurs

ColibriTD développe une plateforme de simulation multiphysique en quantum-as-a-service, conçue pour fonctionner indépendamment des architectures matérielles. Elle s'appuie notamment sur MPQP, une bibliothèque Python open source destinée à faciliter le développement d'applications quantiques. Cette approche vise à limiter la dépendance des industriels à une technologie de processeur particulière, alors que plusieurs architectures quantiques restent en concurrence. La start-up cible notamment les besoins de simulation et d'optimisation dans l'aéronautique, le spatial, la défense, les semi-conducteurs ou encore l'énergie. Des secteurs confrontés à des problèmes de calcul complexes, mais pour lesquels l'avantage du quantique sur les solutions classiques reste largement à démontrer en conditions opérationnelles. L'enjeu commercial repose donc autant sur la compatibilité logicielle que sur la capacité à identifier des cas d'usage suffisamment matures pour justifier un investissement.

L'épreuve des contrats industriels

Pour ColibriTD, l'accompagnement de French Tech 2030 doit désormais se traduire par une accélération commerciale. “Cet accompagnement va nous permettre d'accélérer notre déploiement commercial, en France comme à l'international”, affirme Laurent Guiraud, cofondateur et dirigeant de l'entreprise. Le programme, issu du plan France 2030, prévoit un soutien individualisé sur les enjeux de financement, de commercialisation auprès des acteurs publics et privés, ainsi que d'accès aux marchés étrangers via le réseau French Tech. Il ne constitue toutefois ni une commande publique ni une garantie de débouchés. La distinction importe dans un secteur encore marqué par des cycles de développement longs et une adoption industrielle progressive. Le communiqué ne fournit d'ailleurs aucun chiffre sur les clients, le chiffre d'affaires ou les performances commerciales de ColibriTD. Au terme de cette année d'accompagnement, les contrats signés pèseront davantage que le label obtenu.