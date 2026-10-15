Le CERN et Mistral AI s’allient pour entraîner une IA sur des milliards de collisions

Des milliards de collisions de protons pour entraîner une seule IA. Le CERN et la pépite française Mistral AI ont signé, ce 15 octobre, une déclaration d'intention en vue d'un partenariat stratégique de long terme. Leur ambition commune porte sur le développement d'un Large Physics Model, présenté comme le premier modèle de fondation dédié à la physique des collisionneurs. Entraîné sur des simulations issues du Grand collisionneur de hadrons (LHC), il devra reconstituer les collisions, identifier les particules et détecter d'éventuels signaux inattendus. Aujourd'hui, ces opérations reposent sur une succession d'algorithmes spécialisés, déjà largement épaulés par l'apprentissage automatique. Le projet entend réunir plusieurs de ces tâches au sein d'un modèle préentraîné unique, capable également de contribuer à la conception des futurs détecteurs. Une approche prometteuse sur le papier, mais encore à éprouver. À ce stade, les partenaires n'ont communiqué ni calendrier de développement ni résultats expérimentaux.

Un exaoctet de données, et bientôt dix fois plus de collisions

L'enjeu dépasse la seule performance algorithmique. Le CERN conserve déjà près d'un exaoctet de données expérimentales issues du LHC, soit un million de téraoctets. Et la pression sur les infrastructures de calcul devrait encore s'accentuer. Avec l'entrée en service du LHC à haute luminosité (HL-LHC), attendue autour de 2030, le nombre de collisions devrait être multiplié par dix. De quoi accroître considérablement les besoins de traitement et d'analyse. En regroupant plusieurs opérations dans une architecture commune, les modèles de fondation pourraient contribuer à absorber cette montée en charge. Encore faudra-t-il démontrer leur fiabilité face aux exigences de précision de la physique expérimentale. La détection de phénomènes rares impose notamment de distinguer les véritables anomalies des artefacts de mesure. La capacité du futur modèle à généraliser ses apprentissages sans compromettre la rigueur scientifique constituera donc un critère déterminant.

La souveraineté européenne à l'épreuve du laboratoire

Cette collaboration revêt également une dimension stratégique pour l'écosystème européen de l'IA. Le CERN apporte son expertise en physique fondamentale, ses données scientifiques et ses capacités de calcul, tandis que Mistral AI mobilise son savoir-faire dans l'entraînement de modèles à grande échelle. "Nous nous associons à Mistral [...] pour faire progresser des capacités d'IA au service de l'ensemble de la communauté de la physique", souligne Enrica Porcari, directrice des systèmes d'information du CERN. L'organisme affiche ainsi une volonté de mutualisation des avancées scientifiques. Reste à préciser les modalités concrètes de partage du modèle, de ses paramètres et des résultats de recherche. La déclaration d'intention ne détaille pas davantage les engagements financiers ou la répartition des ressources de calcul. Pour Mistral AI, cette incursion dans la physique des hautes énergies représente aussi une occasion de démontrer la pertinence de ses technologies au-delà des usages généralistes. Le passage de l'ambition scientifique aux résultats mesurables reste entier.