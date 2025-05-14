Enfin l’accélération numérique ?

Smart city : on en parle moins, on en fait plus

La Smart city est un terme qui paraît presque désuet tant il semble ne pas avoir résisté à l’épreuve du temps. Il survit pourtant ça et là et le numérique n’a jamais battu aussi fort dans le cœur des territoires. Une incursion qui pose question en matière de résilience, de sobriété, de souveraineté et de dépendance mais qui interroge aussi au sein même des collectivités à l’aune des convictions de chacun.