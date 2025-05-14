Dernières publications
Enfin l’accélération numérique ?
Smart city : on en parle moins, on en fait plus
La Smart city est un terme qui paraît presque désuet tant il semble ne pas avoir résisté à l’épreuve du temps. Il survit pourtant ça et là et le numérique n’a jamais battu aussi fort dans le cœur des territoires. Une incursion qui pose question en matière de résilience, de sobriété, de souveraineté et de dépendance mais qui interroge aussi au sein même des collectivités à l’aune des convictions de chacun.
Green IT : un passage à l’échelle qui se fait attendre
Depuis 2015, l’Alliance Green IT (AGIT) conduit le baromètre Green IT auprès des entreprises pour évaluer leur maturité en matière de numérique responsable. Pour cette première édition depuis 2020, les chiffres sont encourageants mais montrent un secteur tiraillé entre les enjeux de sobriété et les promesses d’apport de productivité par le numérique.
Sobriété numérique : comment lever les verrous ?
Aller vers une forme de sobriété numérique est un chemin pavé d’embûches tant les obstacles sont nombreux. Qu’ils soient d’ordres techniques, culturels, politiques, psychologiques ou encore économiques, ils entravent fortement le passage à la sobriété. Néanmoins, quelques lueurs d’espoirs existent ici et là pour faire effet de levier.
IA Frugale : de l’ambition d’un référentiel à la réalité du marché
Alors qu’un premier référentiel sur l’Intelligence Artificielle (IA) frugale est paru en juin 2024, il reste désormais un enjeu à en faire adopter massivement les principes. Mais d’ailleurs peut-on réellement parler de frugalité face à une technologie adoptée à la hâte par le plus grand nombre et qui n’a de cesse de faire grimper l’empreinte environnementale du numérique au sein des entreprises ? Pour l’heure aucune réponse évidente n’émerge.
L’open source, clé pour réduire l’obsolescence matérielle
Les entreprises comme les utilisateurs finaux se saisissent encore peu ou mal de l’open source. Les règles sont parfois mal connues et les clichés encore nombreux. Pourtant, il y a de très nombreuses situations où entreprises comme particuliers sont amenés à utiliser de l’open source. Une méthode de développement logiciel bien utile pour réduire l’obsolescence matérielle et augmenter la souveraineté des entreprises.
CSRD et numérique : comment passer du casse-tête à l'opportunité ?
CSRD : quatre lettres qui inquiètent les entreprises devant l’ampleur de la tâche et son apparente complexité en matière de reporting extra-financier. Pour réussir, il faut s’organiser et anticiper afin de bien rendre compte des impacts socio-environnementaux de son activité. Et dans cet échiquier, le numérique se présente tour à tour comme un facteur d’impact et un facteur d’opportunité.
Accessibilité des sites web : le laborieux chemin pour rattraper un long retard
C’est lent, très lent, trop lent sans doute, mais cela avance. L’accessibilité des sites web est un sujet dont les organisations s’emparent peu à peu. L’impulsion est là, fortement encouragée par la pression réglementaire qui s’intensifie. De là, à ce que de premières sanctions enclenchent un mouvement de masse, il n’y a qu’un pas.
Numérique responsable, vers une dynamique européenne
A l’aube de l’ouverture du premier GreenTech Forum Brussels, salon professionnel dédié au numérique responsable, une dynamique européenne commence à poindre son nez sur la thématique de durabilité du numérique. Décryptage des avancées avec les instigateurs et les participants de cet événement.
Connectivité : les constellations de satellites, des infrastructures responsables ?
La connexion par satellite semble constituer une opportunité intéressante pour mieux mailler les territoires et connecter ceux les plus isolés. Pourtant, le déploiement en cours, massif, des satellites en orbite basse semble plutôt répondre à une logique d’opportunité commerciale pour les opérateurs et apporte un dédoublement des moyens de connexion pour les entreprises comme les particuliers, souvent au détriment des enjeux environnementaux.
Câbles sous-marins : toujours plus de matérialité au service de l’immatériel
Devant l’inexorable expansion des usages numériques, et en creux l’augmentation des équipements, les besoins en connexion et en débit ne font que croître.
Energie, climat : le plan du Shift Project pour des réseaux sobres et des usages connectés résilients
Alors que la consommation énergétique du numérique est en forte augmentation (+6% par an), The Shift Project livre deux nouveaux rapports avec l’ambition de proposer une vision de ce qu’implique un numérique sobre et résilient.