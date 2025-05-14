Freshworks propose une suite unifiée pour encadrer le support, les services et la relation utilisateur.

Notre collaboration a montré sa pertinence pour améliorer les parcours support, structurer des processus plus fiables et unifier les outils de gestion. Les projets menés ensemble ont renforcé la qualité de service, simplifié l’expérience utilisateur et soutenu la montée en maturité opérationnelle. Ces résultats ont renforcé la fiabilité et amélioré la cohérence globale.