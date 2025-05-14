DÎNER

What's Next, CIO ? Comment incarner le numérique au bon niveau dans les organisations ?

Le 19 mars dernier, Alliancy organisait la première session 2025 de son cercle « What’s Next, CIO ? ». L’occasion de lancer les échanges avec les directeurs du numérique réunis, sur la bonne incarnation du leadership digital dans leurs entreprises et administrations. Avec le témoignage miroir d’un CEO pour les challenger.

Swiss Life France : Tanguy Polet, un CEO pour incarner le leadership numérique

Tanguy Polet, chief executive officer de Swiss Life France, est intervenu à l’occasion de la rencontre du cercle « What’s Next, CIO ? » d’Alliancy consacré au leadership numérique, le 19 mars dernier. L’occasion de revenir sur la façon dont un dirigeant se forge une conviction sur la transformation numérique et sur l’évolution de ses attentes vis-à-vis des directions des systèmes d’information.

Leadership, gouvernance, acculturation des comex... Les recettes des CIO pour mener les prochaines transformations numériques

Les résultats de la première étude du programme What’s Next CIO 2025 d’Alliancy ont été présentés lors d’un dîner-débat réunissant une quarantaine de directeurs du numérique. Au cœur des échanges : le leadership, la gouvernance et l’engagement vis-à-vis des métiers qui permettent de mener des transformations véritablement ambitieuses.

Les équipes IT face à la transformation permanente : les enseignements des JO de Paris 2024

Après sa carrière de sprinteur olympique, Bruno Marie-Rose a vécu sa deuxième passion pour les métiers de la technologie, jusqu’à prendre la direction des systèmes d’information et de la technologie des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il revient pour Alliancy sur certains des enseignements de cette expérience hors norme.
Olivier Sanchez, Country Manager France de Nexthink
article partenaire

Quel impact les frictions technologiques ont-elles sur la productivité des entreprises ?

Avec Nexthink, découvrez comment réduire les interruptions numériques invisibles et améliorer la productivité grâce à une meilleure Digital Experience.

Business partner

Logo de l'organisation

FRESHWORKS

Freshworks propose une suite unifiée pour encadrer le support, les services et la relation utilisateur.

Notre collaboration a montré sa pertinence pour améliorer les parcours support, structurer des processus plus fiables et unifier les outils de gestion. Les projets menés ensemble ont renforcé la qualité de service, simplifié l’expérience utilisateur et soutenu la montée en maturité opérationnelle. Ces résultats ont renforcé la fiabilité et amélioré la cohérence globale.
Logo de l'organisation

Nexthink

Nexthink est spécialisé dans les logiciels de pilotage de l’expérience numérique des collaborateurs.

Pour agir

Photo de profil

Gérard Guinamand

Ecosystem Advisor | Alliancy SmarterLink
Photo de profil

Alexandre Vasic

France & SE Country Leader | Freshworks
Photo de profil

Olivier Sanchez

Country Manager France | Nexthink
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.