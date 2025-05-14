Dépendances technologiques : ce que les organisations retiennent du do tank Alliancy
Revue exPress’ – Une édition spéciale "maîtrise des dépendances technologiques"
Souveraineté Numérique : pourquoi il est temps d'agir (et 5 pistes pour pivoter)
Après avoir animé pendant plus de six mois le Do Tank "Maîtrise des dépendances technologiques" d'Alliancy, Alain Nguyen revient dans cette chronique sur cinq éléments clés à retenir, qui aident à passer à l'action et à éviter quelques pièges.
Souveraineté numérique : la France doit cesser de jouer les bons élèves
La France se retrouve piégée par sa propre naïveté numérique estime Easyvista, dans une tribune rédigée dans le cadre du Do Tank Alliancy « Dépendances technologiques et libertés d’action »
Multi-cloud et maîtrise des dépendances : pour une autonomie technologique durable
Docaposte, dans une tribune rédigée dans le cadre du Do Tank Alliancy « Dépendances technologiques et libertés d’action », partage sa vision de l’impact des dépendances technologiques sur les organisations publiques, par la voix de Benoît Parizet, son Directeur Général Adjoint en charge du secteur public
Reprendre le contrôle : la souveraineté numérique, un impératif stratégique
En tant que membre participant du Do-Tank “Maîtrise des dépendances technologiques et libertés d’action”, SUSE livre sa vision de l’enjeu de souveraineté numérique par la voix du Dr. Thomas Di Giacomo, son Chief Technology and Product Officer.
Rôles et responsabilités d’une ESN européenne dans la maitrise des dépendances numériques
A partir de sa participation au Do Tank, Sopra Steria analyse l’action nécessaire des entreprises de service du numérique face aux dépendances technologiques.
Souveraineté numérique : la CANUT initie un environnement collaboratif à l’échelle du pays
Au Cyber Campus, lors du Do Tank « Dépendances technologiques, libertés d’action », Vincent Deleau, Directeur Général de la CANUT, lance une consultation appuyée par la région Occitanie pour déployer un environnement collaboratif souverain à l’échelle nationale.
La région Occitanie ouvre un nouveau chapitre de la souveraineté numérique
Au Do Tank « Dépendances technologiques, libertés d’action », Marc Sztulman, conseiller régional Occitanie, revient sur la démarche de la région et de la CANUT pour doter les collectivités d’une suite collaborative fondée sur des usages concrets.