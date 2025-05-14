Multi-cloud et maîtrise des dépendances : pour une autonomie technologique durable

Docaposte, dans une tribune rédigée dans le cadre du Do Tank Alliancy « Dépendances technologiques et libertés d’action », partage sa vision de l’impact des dépendances technologiques sur les organisations publiques, par la voix de Benoît Parizet, son Directeur Général Adjoint en charge du secteur public