Défi CIO : transformer la qualité IT en performance globale

Pendant longtemps, le rôle du CIO était clairement établi : garantir un système d’information fiable, sécurisé et performant. Mais aujourd’hui, cette excellence technique reste indispensable, sans pour autant suffire. Car la qualité réelle du SI ne se mesure plus uniquement à ses indicateurs techniques. Elle se traduit directement :

en performance opérationnelle des métiers,

en efficacité concrète des collaborateurs,

et, de plus en plus, en capacité de l’entreprise à attirer et retenir les talents.

Un SI complexe, lent ou fragmenté n’est plus seulement un irritant technique, il devient un frein mesurable à la performance business.

Du SI performant à l’expérience réelle des utilisateurs

Derrière cette évolution, un constat s’impose : le système d’information façonne désormais le quotidien des collaborateurs, au bureau comme à distance. C’est là que la notion de “Digital Employee Experience” prend tout son sens, non pas comme un sujet périphérique, mais comme la traduction concrète de la qualité du SI dans la réalité opérationnelle. Du terminal au réseau, des applications aux processus, c’est bien la cohérence de bout en bout qui détermine :

la fluidité du travail,

la capacité à exploiter l’IA,

et, in fine, la performance globale.

Un changement de posture pour les CIO

Dans ce contexte, les CIO se retrouvent au cœur de l’équation. Non seulement comme garants du run, mais comme :

partenaires du business, capables de relier performance IT et KPI métiers,

partenaires des RH, en contribuant directement à la satisfaction des collaborateurs et à l’image employeur.

Or, pendant longtemps, la dimension “expérience utilisateur” a été partiellement déléguée ou traitée de manière périphérique. La crise sanitaire a amorcé une évolution, sans toujours aller jusqu’au bout.

Aujourd’hui, l’accélération de l’IA change radicalement la donne :

elle amplifie les écarts de performance entre environnements fluides et dégradés,

elle rend visible le coût de la “friction numérique”,

elle impose une vision beaucoup plus proactive et systémique du SI.





Prendre la maîtrise de bout en bout

Externalisation, internalisation, modèles hybrides : les approches diffèrent. Mais une constante émerge : la maîtrise stratégique du SI passe désormais par celle de l’environnement de travail numérique de bout en bout.

Cela suppose de répondre à des questions structurantes :

Quel est le coût réel d’un SI dégradé sur la performance ?

Comment mesurer un ROI élargi, intégrant productivité et engagement ?

Jusqu’où aller dans l’automatisation et le prédictif pour réduire les frictions ?

Comment gérer les dépendances technologiques, notamment dans un contexte d’IA ?

La “friction numérique” n’est plus une fatalité : elle peut être mesurée, anticipée et corrigée, à condition d’articuler data, automatisation et pilotage global.

L’ambition : passer d’une logique de support à une logique de performance globale

Automatisation de la résolution des incidents, remédiation proactive, pilotage unifié des environnements de travail… Les leviers existent. Mais leur activation suppose une évolution claire : passer d’une vision de support technique à une logique de performance globale du travail.

Pour décrypter ce sujet, partager des retours de terrain et des bonnes pratiques, Alliancy prépare une nouvelle étude en partenariat avec TeamViewer.

Cette analyse s’appuie sur une méthodologie terrain : Entretiens 1to1 confidentiels avec des CIO et décideurs IT et un Atelier-dîner entre pairs pour confronter visions et pratiques.

Une étude pour confronter expériences et pratiques autour de questions clés :

Quel niveau d’engagement du CIO pour passer d’une logique réactive à un pilotage de la performance globale, y compris financière et humaine ?

Comment relier concrètement indicateurs IT et KPI business ?

Comment mesurer et améliorer l’expérience des collaborateurs indépendamment des usages et localisations ?