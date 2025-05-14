Stéphane Caillarec

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la vente de Conseils & Solutions IT, Stéphane accompagne les organisations dans leur transformation digitale en vue d’améliorer la performance des environnements de travail et l’expérience digitale des collaborateurs.

Ses 12 années au sein de MicroStrategy (Business Intelligence) lui ont permis de bâtir une expertise solide en pilotage de la performance opérationnelle, en adressant les enjeux de Reporting, Data visualisation et mobilité. À partir de 2019, il participe au développement commercial de Nexthink en France, leader de la Digital Employee Experience, en menant des cycles stratégiques auprès des CIO, CTO, Director Digital Workplace, Director End User Services, et Direction des RH. Il y conduit des projets à forte valeur ajoutée combinant Analytics & Automatisation pour l’amélioration continue de l’expérience numérique des employés.



Cette double compétence — Performance Management et Digital Employee Experience — lui permet d’accompagner les DSI dans la mise en œuvre d’un environnement de travail de qualité performant et efficace pour améliorer l’expérience numérique des employés, tout en favorisant l’engagement et l’attractivité des organisations.



Convaincu de l’importance de l’IA et d’une Gestion Autonome des Postes de travail (AEM) en temps réel pour offrir une excellente expérience numérique aux collaborateurs, il rejoint TeamViewer en 2026 pour contribuer au développement des projets Digital Workplace des clients Enterprise en France et Europe du Sud.