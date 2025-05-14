David Dupuis, VP Europe du Sud, Enterprise Division au sein de TeamViewer, acteur allemand, leader mondial de solution DEX/AEM sur IT/OT..Fort d’une solide expérience au sein de directions commerciales européennes, David Dupuis prend la tête du développement commercial EMEA Sud de TeamViewer en tant que Directeur Général des Ventes EMEA Sud.

Basé à Paris, il a pour mission d’accélérer la croissance de l’éditeur sur cette zone, d’accompagner les grandes entreprises dans leurs projets de transformation digitale et de piloter l’équipe commerciale dédiée. Avant de rejoindre TeamViewer, il a occupé plusieurs postes de direction des ventes au sein de groupes internationaux tels que Dassault Systèmes, S&P Global ou IHS Markit, consolidant une expertise reconnue dans le pilotage de stratégies Go-To-Market complexes.

TeamViewer est un éditeur technologique mondial de solutions logicielles SaaS de connectivité sécurisée IT/OT/DEX, qui accompagne les grandes organisations dans la gestion de leurs environnements numériques critiques. Avec sa plateforme unifiée TeamViewer ONE, positionnée comme une Digital Workplace Platform, l’entreprise combine téléassistance et supervision à distance, Digital Employee Experience (DEX), intelligence artificielle, automatisation et sécurité avancée afin de réduire les temps d’arrêt, optimiser le support IT et améliorer l’expérience digitale des collaborateurs