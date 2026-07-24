Numérique responsable : les livres clés pour s’inspirer et agir

Alliancy organise et anime le comité de programme du GreenTech Forum 2026, qui aura lieu les 5 et 6 novembre prochains à Station F. La mise en place d’un tel groupe d'experts, à la composition variée, permet évidemment de prendre conscience de la multiplicité des sujets qui se regroupent souvent un peu facilement derrière le vocable unique de « numérique responsable ». Face aux reculs observés ces deux dernières années sur le sujet, dus à la fois à la géopolitique et à la « vague » IA, les discussions avec des personnes passionnées, engagées et confrontées aux réalités du terrain permettent aussi, et surtout, de mieux saisir la diversité des nombreux défis auxquels sont confrontées les organisations elles-mêmes, contraintes en permanence par des injonctions contradictoires.

Ces riches discussions ont permis de faire naître le programme 2026 du GreenTech Forum. Mais, à l’occasion de la première rencontre du comité, au printemps, Véronique Beaupère, ecosystem advisor d’Alliancy en charge de l’animation des échanges, a également proposé un exercice très intéressant. En plus de se présenter au groupe, chaque participant devait partager un ouvrage clé à ses yeux : une recommandation destinée à inspirer et à pousser à l’action, afin de sortir du sentiment de résignation qui peut parfois prévaloir aujourd’hui sur cette thématique.

Pour l’été, nous vous proposons de retrouver une sélection de ces conseils de lecture. Entre essais, romans de science-fiction, ressources opérationnelles et réflexions philosophiques, il y en a pour tous les goûts. À emporter partout avec soi !

Littérature de science-fiction et d'anticipation

Le Ministère du futur (Kim Stanley Robinson) – roman d’anticipation réaliste où une institution onusienne œuvre à défendre les générations futures face au réchauffement climatique. Le climat est le sujet majeur du récit, qui mêle catastrophes naturelles et projets politiques pour un avenir soutenable. Un roman qui montre que les crises climatiques sont souvent un problème d'organisation, de gouvernance et de volonté politique. Cette fiction ambitieuse pousse à réfléchir à la responsabilité collective face aux générations futures.

Siècle Bleu (Jean-Pierre Goux) – Des éco-activistes clandestins mènent une « révolution bleue » pour sauver la planète, dans une intrigue mêlant complot, conquête spatiale et espoir d’un monde meilleur. Ce roman d’aventures écologiques; entre thriller et récit d'anticipation, imagine une transition écologique portée par des acteurs qui refusent le statu quo. Cette lecture met aussi en exergue les conflits imposés par des changements forts.

Les romans de Becky Chambers – Cette SF « positive » et inclusive explore des sociétés futures harmonieuses, prônant empathie, écologie et diversité. Chambers privilégie les relations humaines et la solidarité inter-espèces. Ses récits optimistes invitent à reconsidérer notre rapport à l’autre et à la nature, dans une science-fiction qui préfère la coopération à la catastrophe.

Fondation (Isaac Asimov) – Un classique et une grande fresque galactique. Asimov y décrit l’ascension et la chute d’un empire humain sur des millénaires, dans un « roman historique du futur ». Ce cycle permet d'aborder en filigrane le devenir des sociétés technologiques, avec une réflexion sur les cycles historiques, la gestion de la connaissance et la gouvernance. De quoi rappeler si besoin que les choix technologiques s'inscrivent toujours dans une vision de société.

Ravage (René Barjavel) – Autre classique, cette dystopie précoce (1943) décrit la disparition brutale de l’électricité qui fait s’effondrer la société industrielle en 2052. Survivants et paysans rebâtissent alors une civilisation simple. Ce roman alerte sur la fragilité de notre dépendance aux technologies. La vision est assez sombre, mais bien avant les débats sur la résilience, Barjavel interroge la vulnérabilité de nos organisations et de notre société.

L’Homme qui plantait des arbres (Jean Giono) – Cette nouvelle écologique de 1953 est une parabole poétique, qui met en scène un berger solitaire repeuplant à lui seul une région désertique de Provence par la plantation patiente d’arbres. Cette oeuvre brève et inspirante illustre de façon simple et sensible le pouvoir de l’engagement individuel. Un récit qui donne clairement envie de passer à l'action.

Focus sur l'innovation durable et la sobriété

L’innovation Jugaad : redevenons ingénieux ! (Navi Radjou) – Cet essai de management valorise « l’innovation frugale » venue d’Inde et des pays émergents. Il définit des principes pour « faire plus avec moins » et trouver des solutions créatives dans l’adversité. Cette démarche prône l’ingéniosité locale et sociale, utile aux entreprises en transition vers des modèles plus sobres. Et si les meilleures innovations étaient celles qui utilisent moins de ressources ?

L’Âge des low tech (Philippe Bihouix) – Dans cet autre essai de référence Philippe Bihouix montre que les promesses du « tout high-tech » mènent a priori à l’impasse car trop consommatrices de ressources rares. Il préconise au contraire de maintenir un confort soutenable en adoptant des techniques simples, robustes et réparables (les “low-tech”), pour construire une économie soutenable sur une planète finie. Une lecture stimulante pour interroger le rapport entre technologie et progrès.

La convivialité (Ivan Illich) – Dans un autre style, ce manifeste social, daté de 1973, critique la « servitude née du productivisme » et le culte de la croissance, plaidant pour des outils et institutions « conviviaux » qui laissent aux individus maîtrise et autonomie. Il propose surtout de redécouvrir un art de vivre humain et créateur de liens. C'est l'opposition entre "simplicité volontaire" et "hyper-technicité". Avec une question d'actualité : comment concevoir des outils qui renforcent l'autonomie des individus plutôt que leur dépendance ?

La Stratégie du Y : faire entrer l’entreprise dans les limites planétaires (Alan et Timothée Fustec) – Conçu comme un guide pratique pour les organisations, cet ouvrage propose une méthode de stratégie d’entreprise alignée sur les limites écologiques de la Terre. Il incite notamment à planifier sur 10–15 ans pour transformer leurs modèles vers la soutenabilité. A lire comme un "manuel de management écologique" très concret, qui cherche à donner des clés pour inscrire innovation et performance dans un cadre durable.

Réflexions politiques, historiques et géopolitiques

La Géopolitique du numérique : l’impérialisme à pas de géants (Ophélie Coelho) – Cet essai géopolitique récent (2025) analyse comment les grandes plateformes et entreprises tech tissent des réseaux mondiaux (câbles, data, services) pour étendre leur contrôle et leur influence. Elle tâche de montrer, de façon accessible au plus grand nombre, que leur omniprésence crée des dépendances inquiétantes et un véritable rapport de forces entre États autour du numérique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, cet ouvrage est indispensable pour mieux saisir les enjeux contemporains de souveraineté et de dépendance technologique.

La Guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et numérique (Guillaume Pitron) – Cette enquête sur le coût écologique et social des matières premières indispensables aux technologies vertes et numériques a souvent été mise en avant pour traiter du sujet. Pitron montre notamment qu’en abandonnant les énergies fossiles nous tombons dans une nouvelle dépendance aux terres et métaux rares (cobalt, lithium, indium…) présents dans nos batteries, panneaux solaires et appareils électroniques. Avec une inquiétdue : que leur exploitation s'avère plus problématique encore à terme que celle du pétrole.