Dassault Systèmes actualise sa stratégie de décarbonation avec un objectif "zéro émission nette" d’ici 2050 

Dassault Systèmes poursuit sa stratégie de décarbonation en annonçant un nouvel objectif de zéro émission nette d’ici 2050, validé par la Science Based Targets initiative (SBTi). L’éditeur de logiciels s’engage à réduire de 65 % ses émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et 2 d’ici 2035, par rapport à 2024, ainsi que ses émissions de Scope 3 rapportées à sa valeur ajoutée. Cette nouvelle feuille de route intervient après l’atteinte anticipée de ses précédents objectifs climatiques fixés pour 2027. En 2025, l’entreprise indique avoir réduit de 35 % ses émissions opérationnelles et de 20 % celles liées aux déplacements professionnels et aux trajets domicile-travail. Plus de la moitié de ses fournisseurs les plus émetteurs disposent également désormais d’objectifs de réduction alignés sur les standards de la SBTi.

La chaîne de valeur et les jumeaux virtuels au cœur de la stratégie

Au-delà de la réduction de ses propres émissions, Dassault Systèmes entend accélérer la décarbonation de sa chaîne de valeur et accompagner ses clients dans leurs démarches de transition environnementale grâce à ses technologies de jumeaux virtuels. L’entreprise met en avant plusieurs leviers déjà déployés, parmi lesquels la certification ISO 50001 de sites représentant plus de 91 % de ses effectifs, un approvisionnement en électricité renouvelable à hauteur de 93,9 % et le renforcement de sa politique d’achats responsables. Selon Dassault Systèmes, ces nouveaux engagements s’inscrivent dans une stratégie visant à concilier innovation, transformation numérique et réduction de l’empreinte environnementale des organisations.