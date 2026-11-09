Dépendances numériques, IA, cyber… Les dix engagements de Digital 113 pour contenir la vague

"La souveraineté fixe le cadre [...] La résilience, elle, relève de chaque entreprise." Dans un manifeste dévoilé ce lundi 9 novembre, Digital 113 veut traduire cette distinction en dix engagements communs pour la filière numérique d'Occitanie. Les signataires devront cartographier leurs dépendances critiques, garantir la réversibilité de leurs offres et partager leurs progrès. Une responsabilité étendue à leurs propres clients, exposés aux choix technologiques de leurs prestataires. Le cluster propose un audit flash de dix questions, réalisable en cinq minutes, puis une trajectoire fondée sur l'indice de résilience numérique (IRN). Combien coûteraient 48 heures d'interruption ? Quelle part du budget absorbent les trois principaux fournisseurs ? Les clauses de réversibilité ont-elles déjà été testées ? Autant de réponses destinées à guider six chantiers opérationnels. "Ce qu'on leur dit, c'est de vérifier qu'en cas de risque, leur continuité d'activité est assurée", explique Amélie Leclère, directrice générale de Digital 113. L'initiative répond à trois bouleversements identifiés d'ici 2030, entre recomposition géopolitique, industrialisation de l'intelligence artificielle (IA) agentique et dérèglement climatique. "Chacun dans son coin, on n'aura peut-être pas le temps, ni la visibilité globale ou encore la compétence", souligne la dirigeante. Le manifeste mise sur le collectif pour transformer ces risques en pratiques communes.

Des alternatives écartées dès l'appel d'offres

35 % d'augmentation pour des licences Microsoft dans certaines collectivités. Jusqu'à 85 % pour VMware, selon les exemples rapportés par Amélie Leclère. Les hausses tarifaires frappent des organisations parfois trop dépendantes de leurs fournisseurs pour envisager une migration rapide. Mais le verrou se referme bien avant la facture. "Elles ne rédigent pas un cahier des charges de ce dont elles ont réellement besoin. Elles rédigent un cahier des charges relatif à l'outil qu'elles connaissent déjà", observe la directrice générale à propos des structures clientes. Les appels d'offres reproduisent ainsi les caractéristiques des solutions en place. Même logique dans l'achat de suites intégrées. Les entreprises souscrivent de vastes forfaits pour conserver des fonctionnalités inutilisées, au cas où elles deviendraient nécessaires. "Pourquoi s'acheter une Porsche quand on a une Twingo ?", lance Amélie Leclère. Une solution spécialisée, plus coûteuse à l'unité, peut revenir moins cher qu'un ensemble de services sous-exploités. Digital 113 défend une réévaluation des besoins et une préférence européenne à valeur égale. "On ne va pas se passer des solutions américaines. Ce n'est pas possible", reconnaît la dirigeante. L'hybridation des architectures offre une autre voie, avec un hébergement adapté à la criticité des données plutôt qu'une migration générale.

La réversibilité doit survivre à une coupure

Cette liberté de choix suppose une capacité de sortie. Une entreprise peut disposer d'une clause de réversibilité sans savoir récupérer ses données dans un format exploitable, ni reconstruire ses services chez un autre prestataire. Digital 113 appelle les fournisseurs à tester les migrations et à examiner leurs dépendances de second et troisième rang. Le risque traverse toute la chaîne numérique, du fournisseur de cloud à l'éditeur, puis au client final. "Si demain le gouvernement américain coupe l'accès à mon service, est-ce que mon activité est mise à mal ou pas ?", interroge Amélie Leclère. La question engage les plans de continuité autant que les contrats. Le cluster propose de mutualiser des clauses de réversibilité, des retours d'expérience et des exercices de simulation de coupure. "La résilience d'une entreprise dépend de celle de ses fournisseurs", insiste le manifeste. Cette logique rejoint les exigences de sécurité de la chaîne d'approvisionnement portées par NIS2 et les stratégies de sortie imposées par DORA aux entités financières concernées. Les entreprises régionales disposent aussi d'une carte à jouer face aux suites intégrées. "Sur le segment sur lequel elles agissent, elles sont bien plus puissantes que ce qu'il y a dans une suite", estime la directrice générale au sujet des PME spécialisées. Leur rapprochement pourrait faire émerger des offres complémentaires, capables de répondre aux appels d'offres des grands donneurs d'ordre. "Comment on arrive à les faire travailler ensemble pour créer des alternatives crédibles ?", poursuit-elle. La résilience devient alors un argument commercial, à condition de démontrer la capacité des solutions à tenir leurs engagements.

L'IA agentique secoue le modèle du jour-homme

La dépendance aux fournisseurs prend une autre dimension avec l'IA agentique. En automatisant une partie du développement, des tests et de la maintenance logicielle, ces systèmes promettent aux petites équipes des capacités de production autrefois réservées à de grandes structures. Ils interrogent aussi la facturation des entreprises de services du numérique (ESN) au taux journalier moyen (TJM) et celle des éditeurs SaaS par licence. Certains clients réclament déjà une réduction du nombre de jours facturés. "Aujourd'hui, on ne les paie pas à leur véritable prix", rétorque Amélie Leclère au sujet des outils d'IA. La multiplication des agents et des appels aux modèles pourrait renchérir les prestations. "Le coût de l'IA peut vraiment exploser", prévient-elle. Le cluster invite les entreprises à examiner la dépendance de leurs offres aux modèles propriétaires. L'une des dix questions de l'audit porte sur leur compatibilité avec plusieurs fournisseurs d'IA. Un changement tarifaire ou une rupture d'accès pourrait fragiliser une activité entière. "Le TJM va peut-être pas baisser, mais peut-être augmenter en réalité", avance la dirigeante. Les modèles économiques restent incertains. Pour les prestataires, la maîtrise des coûts d'inférence et la capacité à changer de fournisseur deviennent des composantes de la résilience.

Sans juniors, la boîte noire gagne du terrain

La maîtrise technique risque pourtant de s'éroder à mesure que les agents prennent en charge les tâches des développeurs débutants. "Ne pas laisser la boîte noire s'installer", insiste Amélie Leclère. Un professionnel incapable de comprendre le code généré par une IA peut laisser passer une vulnérabilité, une erreur ou un comportement imprévu. Le manifeste engage donc les entreprises à maintenir le contrôle humain sur leurs systèmes. Cette exigence se heurte à une tentation économique, réduire les recrutements juniors pour profiter des gains de productivité. "Si on ne forme plus les juniors d'aujourd'hui, demain, on n'aura plus de seniors", alerte la dirigeante. À terme, les ESN pourraient manquer des compétences nécessaires pour auditer les productions des agents et reprendre la main en cas d'incident. Digital 113 a lancé un groupe de travail pour identifier les besoins émergents et rapprocher les entreprises des établissements de formation. L'architecture logicielle, le pilotage des agents et l'esprit critique figurent parmi les pistes de réflexion. "Il faut qu'il y ait un dialogue constant", défend Amélie Leclère. La rapidité des mutations technologiques impose une révision régulière des compétences enseignées. La résilience repose aussi sur la transmission des savoir-faire.

Le coût de l'IA rattrape la sobriété numérique

La hausse des besoins de calcul soumet enfin la filière à un arbitrage énergétique. Selon les projections de l'Agence internationale de l'énergie reprises par Digital 113, la consommation électrique mondiale des centres de données pourrait passer de 415 TWh en 2024 à 945 TWh en 2030. Cette croissance intervient alors que les risques climatiques fragilisent les infrastructures et que les entreprises cherchent à contenir leurs dépenses. "Aujourd'hui, ça devient quasiment un impératif économique, voire un impératif de compétitivité", affirme Amélie Leclère au sujet du numérique responsable. Le manifeste engage les signataires à prolonger la durée de vie des équipements et à réduire l'empreinte environnementale de leurs services. La dirigeante défend aussi un usage sélectif de l'IA. "Parfois, on veut faire de l'IA pour faire de l'IA", constate-t-elle. Un modèle surdimensionné peut alourdir la facture sans améliorer le service rendu. Digital 113 s'appuie sur un parcours de formation-action déployé depuis trois ans pour aider les PME à revoir leurs pratiques numériques. "On ne peut pas proposer un parcours de formation de quinze jours à temps plein à des PME", souligne sa directrice générale. Trois journées réparties sur quatre mois alternent ateliers collectifs et accompagnement individuel. Le manifeste va plus loin en proposant d'intégrer des objectifs environnementaux à la rémunération des dirigeants. Cette méthode doit inspirer les six chantiers du manifeste. Pour les entreprises du numérique d'Occitanie, la prochaine étape consiste notamment à confronter leurs plans de continuité à des scénarios de rupture physique, et pas seulement à des cyberattaques.