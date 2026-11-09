Une CECA du code pour libérer l'Europe de sa dépendance aux géants américains

2045. Sur l’écran télévisé, un présentateur dément les informations qu’il vient lui-même de diffuser. Même visage. Même voix. Un clone généré par intelligence artificielle (IA). Sur le vieux continent, les citoyens continuent de voter pour leurs représentants. Mais les algorithmes pèsent sur le choix des candidats et régissent la circulation des idées. Cette Europe dystopique, Virginie Rozière l'imagine dans les premières pages de son ouvrage “De la démocratie en numérique. Sortir de l'asservissement numérique de l'Europe”, paru aux éditions Éditions Le Bord de l'eau, en partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès. “Je pense que la plupart des éléments de ce scénario sont déjà engagés. Nous sommes dans un glissement progressif dont il est difficile de mesurer les conséquences”, prévient l'ancienne directrice du numérique du Quai d'Orsay, aujourd'hui au Conseil général de l'armement. En 2025, les sanctions américaines contre le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, ont donné corps à cette vulnérabilité. L'agence Associated Press rapporte alors la perte d'accès à sa messagerie Microsoft. L'éditeur conteste toute suspension de service de sa part. L'affaire illustre néanmoins le risque du kill switch, cette possibilité de priver une organisation d'un service numérique sous l'effet d'une décision politique étrangère. “Même si vous avez des montages empêchant l'accès aux données, un décret présidentiel américain peut demander aux éditeurs de couper l'accès à leurs services”, explique Virginie Rozière. La maîtrise des données ne suffit donc plus à garantir celle des activités.

Le DSA sous pression américaine

La dépendance ne se limite pas aux logiciels. Elle s'étend à la circulation de l'information, désormais organisée par les algorithmes des plateformes. “Avec X et Grok, on dépasse la question des biais reproduits par les algorithmes. Il y a une orientation politique délibérée”, dénonce Virginie Rozière. La régulation constitue l’un des rares levier dont dispose encore l’Europe face aux géants technologiques. “Nous avons un pouvoir de marché important. Notre régulation peut aussi devenir un avantage comparatif”, défend-elle. Mais son application provoque désormais une confrontation directe avec Washington. Après l'amende de 120 millions d'euros infligée à X en décembre 2025 pour des manquements au Digital Services Act (DSA), les États-Unis ont multiplié les pressions contre les règles numériques européennes. En septembre 2026, leur ministère de la Justice a même demandé à intervenir dans le recours engagé par X devant la justice européenne. Une souveraineté fondée sur le droit perd de sa superbe, quand son application dépend d’un rapport de force économique et diplomatique.“Ce qui manque, c'est une volonté affirmée et commune de faire jouer le rapport de force à la mesure du pouvoir économique de l'Union européenne”, tranche Virginie Rozière. Elle assume le risque de représailles commerciales, mais les divergences entre États membres compliquent cette stratégie. Bruxelles a parallèlement engagé une simplification de son cadre numérique, notamment avec le report de certaines obligations de l'AI Act dans le cadre du Digital Omnibus. “C'est une erreur, et même un contresens historique”, réagit-elle. La Commission invoque les difficultés de mise en conformité des entreprises. Virginie Rozière estime, elle, que l'Europe cherche à concurrencer les États-Unis en affaiblissant les règles qui fondent sa propre stratégie.

Mistral carbure aux milliards de Samsung

Mistral AI incarnait l’espoir d’une alternative européenne aux modèles américains. Mais pour financer son développement la licorne tricolore a dû élargir son tour de table au-delà du vieux continent. En septembre 2026, sa levée de trois milliards d'euros est menée par Samsung. “La souveraineté technologique sans souveraineté financière reste un mythe”, déclare Virginie Rozière. L'opération renforce les moyens de Mistral face à la concurrence américaine. Mais l’Europe dispose de trop peu d'investisseurs en mesure de soutenir seule le calcul haute performance, les centres de données et les partenariats industriels. “Nous avons des outils, notamment en France, pour sanctuariser l'actionnariat de certains acteurs considérés comme stratégiques. Nous les actionnons assez peu”, relève-t-elle. La pépite affirme conserver la majorité des droits de vote entre les mains de ses fondateurs et salariés. Le capital, la gouvernance et les dépendances technologiques doivent donc être distingués. L’ancienne eurodéputé refuse cependant de reproduire leur modèle de concentration. “Je ne crois pas à un Airbus du numérique. Nous avons un écosystème vivant, plus distribué, composé de petites structures. C'est peut-être ce modèle qu'il faut soutenir”, avance-t-elle. Un pari industriel confronté aux besoins de calcul, de financement et de commercialisation de l'IA.

L'open source, à condition d'en payer le prix

La dépendance à un fournisseur ne se mesure pas seulement à l’actionnariat. Elle comprend aussi la capacité à poursuivre l’exploitation de ses logiciels en cas de rupture commerciale ou politique. “C'est l'un des aspects de souveraineté les moins pensés, alors qu'il est extrêmement prégnant”, estime Virginie Rozière. Lorsqu'elle dirigeait le numérique au Quai d'Orsay, elle avait privilégié les solutions open source pour limiter cette exposition. L'accès au code permet de faire intervenir plusieurs prestataires, d'auditer les logiciels et, sous certaines conditions, de dissocier leur exploitation de leur hébergement. “On a des moyens de continuité d'activité et d'auditabilité beaucoup plus forts que sur des modèles propriétaires proposés en SaaS, de manière totalement opaque”, souligne-t-elle. Pour une direction des systèmes d'information (DSI), ces possibilités changent les conditions de réversibilité. Un changement d'éditeur ou d'actionnaire n'impose pas nécessairement l'abandon du logiciel. Mais accéder au code ne dispense, ni de compétences internes, ni d'audits, ni de maintenance. L'autonomie a un coût. En septembre, l'État français a d'ailleurs lancé un Pacte numérique et IA destiné à rapprocher les besoins des administrations de l'offre nationale de confiance. Virginie Rozière en reconnaît les limites budgétaires. “Quand l'État réduit ses moyens, il devient compliqué de demander à la commande publique de servir aussi de moteur à la croissance du secteur privé”, souligne-t-elle. Elle privilégie des exigences précises pour les données sensibles, notamment la maîtrise des risques juridiques extraterritoriaux. La qualification SecNumCloud peut contribuer à cette protection, sans garantir à elle seule l'indépendance de toute la chaîne logicielle.

L'Europe cherche son charbon numérique

La fragmentation des investissements européens conduit désormais Virginie Rozière à défendre une Communauté européenne du code et des algorithmes, inspirée de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) de 1951. À l’époque, six États mutualisaient leurs ressources industrielles. Aujourd’hui, les principales plateformes, et une partie des infrastructures numériques, échappent au contrôle européen. La mise en commun porterait donc sur les investissements, les exigences de transparence, l'accès aux ressources et le soutien à un écosystème technologique partagé. "Nous avons déjà un socle sur les données personnelles. Il faut définir comment elles sont traitées, qui peut y accéder et quels garde-fous imposer au fonctionnement des algorithmes”, explique-t-elle. La future communauté pourrait ainsi soutenir des solutions auditables, y compris lorsqu'elles ne sont pas exclusivement européennes. Elle devrait également favoriser les investissements dans les infrastructures et les compétences nécessaires à leur exploitation. Mais aucun budget, calendrier ou dispositif de gouvernance n'est défini. “Je ne sais pas encore quelle forme cela pourrait prendre. Il peut s'agir de labellisation ou de fléchage des investissements européens”, reconnaît Viriginie Rozière. Le projet rejoint plusieurs objectifs déjà poursuivis par l'Union, sans préciser comment il éviterait de superposer une nouvelle structure aux instruments existants.

Une démocratie sous contrôle citoyen

La proposition de Virginie Rozière ne s'arrête pas aux institutions européennes. Elle défend également une participation plus directe des citoyens, notamment à travers des cyber-réserves capables de mobiliser les compétences disponibles dans les entreprises. “Nous avons un réservoir de ressources humaines dans certaines organisations. Faire appel à la responsabilité des entreprises pour les mobiliser serait une bonne chose”, avance-t-elle. Le dispositif associerait des spécialistes de la cybersécurité à des volontaires moins expérimentés, avec un double objectif de sensibilisation et de diffusion des compétences. La méthode donnerait surtout davantage de visibilité aux experts cyber. “On est souvent audibles quand il y a des crises. Le reste du temps, ces sujets passent très rapidement au deuxième ou au troisième plan”, constate-t-elle. L’autrice propose de renforcer la responsabilité collective avec la saisine directe des institutions européennes par les citoyens. Un dispositif assorti d'une obligation de prise en compte lorsqu'un seuil de mobilisation est atteint. Elle suggère également un service public européen de l'information, destiné à renforcer la vérification des faits et la transparence de leur production. Mais une institution chargée de protéger l'information pourrait elle-même devenir un instrument de contrôle politique. “Je ne crois pas à un service public unique. Nous avons besoin de pluralisme et d'engagements communs sur la manière dont l'information est produite”, répond-elle. Elle privilégie une auditabilité citoyenne des sources et de leur traitement. Dans son Europe de 2045, les citoyens votent encore, mais ne maîtrisent plus les informations qui orientent leurs choix. Sa proposition entend leur rendre cette capacité de contrôle, sans confier à une nouvelle institution le pouvoir de décider du vrai et du faux.