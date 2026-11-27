La Macif, l’Inria et Matrice ont présenté, mardi 24 novembre lors d'une conférence de presse, les premiers résultats de la chaire qu'ils ont lancée en 2025 pour étudier les effets de l'intelligence artificielle (IA) sur le travail. Ils montrent que les gains de productivité permis par l'IA générative s'accompagnent de “dettes” humaines et organisationnelles, dont le coût n'apparaît qu'avec retard. Pour les anticiper, la mutuelle a revu en profondeur la manière d'ouvrir l'outil à ses 12 000 salariés.

Sous la direction du sociologue Yann Ferguson, les chercheurs d'Inria ont recensé cinq familles de dettes, liées à la technologie, aux compétences, au temps, au cadre organisationnel et à la notion même de “bon travail”. “L'enjeu pour les entreprises n'est pas d'opposer ces risques à l'innovation, mais d'identifier ces dettes suffisamment tôt pour en prévenir les conséquences”, a insisté le directeur scientifique de la chaire.

La règle des 80 %

Chez les développeurs de la Macif équipés d'un assistant de code, l'usage très personnalisé de l'outil creuse des écarts de méthode au sein d'une même équipe, brouille l'évaluation des performances et produit des gains de temps très variables. Surtout, la valeur ajoutée du développeur glisse de la production vers la supervision et l'esprit critique, ce qui interroge la transmission des compétences et l'intégration des jeunes recrues.

Le défi consiste dès lors à convertir ces gains individuels en performance collective sans laisser les écarts se creuser. Sur les recommandations de Matrice, la Macif a donc choisi de déployer son IA générative par vagues, en la faisant précéder d'une formation. Une règle collective inédite n'ouvre l'outil à une équipe qu'une fois que 80 % de ses membres ont obtenu leur “Passeport IA”, plaçant le manager au cœur du dispositif. “Nous bâtissons une véritable architecture de déploiement, qui relie la mesure des gains réels et l'apprentissage collectif”, a résumé François-Xavier Petit, directeur général de Matrice.

Le dialogue social en garde-fou

Le baromètre social de la mutuelle justifie cette prudence, l'adhésion y étant plus forte chez les managers, les moins de 40 ans et les fonctions support que chez les non-managers, les plus de 50 ans et les métiers de la relation client.

Pour éviter que ces dettes ne se muent en fractures, la Macif négocie aussi un accord de quatre ans sur le dialogue social et l'IA, calé sur son prochain plan stratégique. En 2027, la chaire se penchera sur la relation client, là où l'adhésion est justement plus fragile, pour comprendre comment l'IA peut épauler les conseillers sans abîmer le lien avec les sociétaires.