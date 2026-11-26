Rangées au placard par le CD, puis par le streaming, les K7, ces bandes magnétiques qu'on rembobinait au stylo Bic, reviennent en grâce auprès de la nouvelle génération. On recense près de 164 000 cassettes vendues au Royaume-Uni en 2025, 53 % de plus qu'en 2024. Et, à Paris, le Club K7 se vante d'être le seul « disquaire » qui ne vend pas de disque.

Le phénomène reste certes une niche. Dans les data centers, en revanche, le ruban d'oxyde enroulé dans une boîte en plastique n'a jamais vraiment pris sa retraite. Et depuis quelque temps, il a le vent sacrément en poupe. Pour preuve, Fujifilm a prévu un investissement de 10 milliards de yens (environ 57 millions d'euros) pour quintupler d'ici 2028 sa production de cartouches LTO (Linear Tape-Open). À noter qu'une seule cartouche peut avaler 40 To, et la feuille de route LTO en promet jusqu'à 365 d'ici quelques générations. Le coupable de ce regain ? L'IA (oui, oui), qui produit tellement de données qu'il faut bien les ranger quelque part. Le consortium LTO, qui s'est même fendu d'une vidéo promotionnelle à la gloire de la bande, annonce 57 % de capacité livrée en plus au premier trimestre 2026.

Il faut dire que la bande a des arguments que le cloud n'a pas. Elle dort sur une étagère et ne consomme rien quand elle ne tourne pas. Elle coûte peu. Et, surtout, une fois sortie du lecteur, aucun pirate ne peut la chiffrer à distance.

Les cybercriminels ont, en effet, compris depuis longtemps qu'il ne suffit pas de chiffrer les serveurs, et s'attaquent d'abord aux sauvegardes. Or on ne pirate pas une étagère ! Une cartouche rangée dans une armoire n'a ni adresse IP ni mot de passe à voler. Les spécialistes appellent ça l'« air gap », le fossé d'air entre la donnée et le réseau. Les cartouches WORM, qu'on ne peut écrire qu'une fois, en rajoutent une couche : même un administrateur piégé ne peut pas les effacer. La règle du 3-2-1-1-0, devenue un classique chez les RSSI, réclame d'ailleurs au moins une copie hors ligne ou immuable. On appelait ça le passé. On appelle ça désormais la résilience, voire la souveraineté.

Seul bémol : il faudra toujours de quoi les lire. Fujifilm promet à ses cartouches plus de 50 ans de vie. Reste à trouver, en 2076, le lecteur qui ira avec.

Bref, l'IA, censée nous projeter dans le futur, archive ses données comme nous archivions nos compiles de l'été 86. Il ne lui manque plus que le stylo Bic. Étonnant, non ?