Suivre une hausse de prix de sous-traitant en sous-traitant, voir circuler les héritages ou mesurer chaque jour la chaleur subie par 220 000 volontaires, la recherche apprend à filmer ce qu'elle se contentait de photographier. Mardi 17 novembre, à la Maison de l'Océan à Paris, la DGFiP, la Banque de France et la cohorte Constances en ont fait la démonstration en ouverture de la conférence annuelle du Centre d'accès sécurisé aux données (CASD).

Pilier discret de la recherche, la DGFiP a ouvert ses fichiers dès 2013 et fait état de 383 projets actifs, près de 40 % des dossiers soumis au Comité du secret statistique réclamant au moins une source fiscale. Sophie Maillard, cheffe du département des études et statistiques fiscales, a expliqué que le grand saut viendrait de la facturation électronique, déployée depuis septembre 2026 et généralisée en 2027. Elle a souligné que “le fisc verrait alors les échanges entre entreprises”, de quoi repérer les sous-traitants et suivre la diffusion d'une hausse de prix grâce à une “vision filière” inédite.

La DGFiP a engagé un autre chantier, réclamé notamment par le Parlement, en confiant à des modèles d'intelligence artificielle (IA) la lecture des actes de succession et de donation scannés pour en extraire l'identité des héritiers et les montants transmis. Elle a ainsi affiché l'ambition de bâtir “une source de microdonnées complète et exhaustive” sur les patrimoines et leur circulation. Sophie Maillard a ajouté que les déclarations liées à l'impôt minimum mondial de 15 % dessineraient, elles, la carte pays par pays des multinationales et de leurs bénéfices.

Une santé suivie au jour le jour

La Banque de France, de son côté, a illustré une autre condition du progrès, le décloisonnement, puisque ses données sur le crédit et les bilans des entreprises, accessibles au CASD depuis 2022, peuvent être appariées aux fichiers de l'Insee, de la DGFiP ou du ministère du Travail. “C'est là que réside l'innovation”, a souligné Hélène Charasson-Jasson, qui a prévenu que l'échelon européen avancerait plus lentement. Elle a expliqué qu'un accès permanent des chercheurs devrait attendre l'aboutissement de l'IReF, le grand chantier de reporting de la BCE, et que les banques centrales restaient coupées en deux sur l'idée de faire payer l'accès ou de passer par un prestataire comme le CASD.

En santé, Antoine Duclos a présenté la cohorte Constances, qui suit 220 000 adultes, et 435 000 de manière passive, entre questionnaires annuels, examens, biobanque et appariement au Système national des données de santé, au service de 1 700 utilisateurs. Tous les volontaires étant géolocalisés, il a montré comment elle calcule leur exposition à la pollution, aux pesticides ou à la chaleur, la croise avec les risques professionnels et prépare un suivi GPS au fil de la journée. Reste la confiance, que la crainte d'un contrôle social “à la chinoise”, évoquée sans détour lors des échanges, a remise au centre du débat. Antoine Duclos a rappelé que “les volontaires, informés des usages, pouvaient s'y opposer”, et qu'un salarié pouvait même s'appuyer sur ces matrices d'exposition pour étayer un recours contre son employeur.