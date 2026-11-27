Fondateur et président de FOST (Future of Software Technologies – du 1er au 3 décembre au CNIT La Défense), Mehdi Medjaoui défend un modèle fédératif qui rassemble plusieurs dizaines de conférences spécialisées au sein d'un même événement. Une approche qui entend préserver l'indépendance des communautés tech, à rebours de la concentration des budgets autour des grands fournisseurs. Alors que l'IA recompose les architectures logicielles et que la souveraineté numérique devient un enjeu stratégique, il appelle aussi les DSI à changer de posture : ne plus être de simples gestionnaires de dépenses informatiques, mais de véritables dirigeants de la tech.

Qu'est-ce qui distingue FOST des autres événements tech de l'écosystème ?

La première différence tient à notre modèle fédératif. FOST n'est pas une conférence généraliste à laquelle on ajoute des thématiques : c'est le rassemblement de communautés qui ont chacune leur expertise, leur histoire et leur identité. Nous réunissons 29 conférences sous un même toit, autour de sujets aussi variés que l'IA, les infrastructures, les API, le développement logiciel, le cloud native, la cybersécurité ou le numérique responsable. L'idée est de raconter une histoire commune sans diluer les spécificités de chaque communauté. Nous voulons que les spécialistes restent des spécialistes, qu'ils puissent approfondir leur sujet, mais aussi rencontrer des personnes qui travaillent sur d'autres briques technologiques.

Cette approche prend tout son sens avec l'IA. Historiquement, les professionnels se retrouvaient dans des conférences distinctes très silotées techniquement : bases de données, microservices, data lakes, ERP, cloud… Or, les agents d'IA ont besoin d'accéder à la bonne donnée, au bon endroit et au bon moment, quelle que soit son origine. C’est le context management, les frontières entre ces domaines deviennent donc moins étanches. Un architecte de bases de données doit pouvoir entendre les problématiques d'un spécialiste du cloud, d'un responsable de la souveraineté ou d'un expert de l'environnement. Nous voulons être la conférence du contexte humain pour l'ère agentique. L'objectif n'est pas de juxtaposer des événements, mais de faire émerger des discussions qui dépassent les silos techniques.

Vous avez récemment alerté sur les difficultés économiques des conférences tech indépendantes face aux grands événements généralistes et aux conférences organisées par les fournisseurs. Le modèle est-il aujourd'hui menacé ?

Oui, et la situation est assez préoccupante, surtout pour les acteurs associatifs. L'AFUP (Association française des utilisateurs de PHP) a publié une lettre ouverte, soutenue par près d'une centaine de signataires, qui alerte sur le risque de disparition de 80 % des événements tech indépendants d'ici l'année prochaine. Même des conférences installées depuis quinze ans, comme le Forum PHP, s'interrogent sur leur capacité à financer leur prochaine édition.

Plusieurs phénomènes se cumulent. D'abord, l'IA et la souveraineté ont déplacé les budgets. Pendant des années, les grands fournisseurs de logiciels investissaient dans les communautés de développeurs et dans l'évangélisation technique. Aujourd'hui, ils cherchent davantage à convaincre les directions générales et les décideurs que les investissements dans l’IA sont encore justifiés, malgré les 3 ans de raté.. Les budgets alloués aux conférences techniques remontent donc vers les événements qui leur donnent accès aux dirigeants de grands groupes.

De plus, les grandes manifestations généralistes disposent de campagnes de gratuité importantes. Les entreprises n'ont alors plus vraiment de raison de payer des inscriptions à des événements spécialisés. En parallèle, les grands fournisseurs organisent leurs propres conférences : AWS Summit, Google Cloud Summit, Microsoft AI Tour, Oracle AI Tour, Snowflake World Tour ou encore les événements Agentforce de Salesforce… Pour les entreprises, il devient plus facile de consacrer leur budget à ces rendez-vous, souvent gratuits, plutôt que de financer des déplacements vers des conférences indépendantes.

Avec l’IA, les équipes marketing locales des grands fournisseurs ont elles-mêmes perdu de l'autonomie. Leurs budgets sont de plus en plus pilotés par les directions centrales, parfois avec une visibilité limitée à quelques mois. Les événements indépendants se retrouvent donc pris en étau. Certains réduisent leur ambition, d'autres arrêtent. Une autre tentation consiste à vendre des prises de parole aux sponsors pour équilibrer les comptes. Mais lorsqu'une conférence commence à vendre ses interventions, elle compromet sa crédibilité éditoriale, la seule chose qui lui restait.

Comment préserver une programmation indépendante et exigeante tout en assurant l'équilibre économique de l'événement ?

Nous avons choisi de répondre à cette difficulté avec le modèle fédératif. L'idée est simple : les organisateurs de conférences spécialisées apportent leur communauté et leur expertise éditoriale, tandis que nous mutualisons les moyens commerciaux et logistiques. Les communautés n'ont pas à avancer d'argent ni à prendre de risque financier. Nous prenons en charge la mutualisation des lieux, de l'audience et de la commercialisation des partenariats.

C'est aussi une manière de professionnaliser le modèle économique. Dans les événements associatifs, les organisateurs bénévoles ont parfois tendance à sous-évaluer le prix de leur travail. Notre modèle fonctionne depuis trois ans, après avoir fonctionné 12 ans en indépendant. Il permet de préserver l'indépendance des communautés tout en leur donnant accès à des moyens qu'elles n'auraient pas individuellement. L’union fait la force.

Cette édition 2026 de FOST met en avant l'IA, la souveraineté et la soutenabilité. Quel est le fil conducteur qui relie ces trois enjeux ?

Ces trois sujets sont indissociables dès lors que l'on réfléchit à l'avenir des systèmes d'information. L'IA ne peut pas être pensée uniquement sous l'angle de ses performances. Il faut aussi savoir où elle fonctionne, qui maîtrise les infrastructures et quelles sont les conséquences de son déploiement. La souveraineté pose directement la question de la dépendance. Lorsqu'une entreprise utilise des logiciels et des infrastructures dont les décisions sont prises à l'autre bout du monde, elle dispose de peu de prise sur leur évolution. Elle peut être cliente, mais elle n'a pas nécessairement de pouvoir sur la feuille de route du produit. La soutenabilité, elle, oblige à regarder les ressources mobilisées et les conséquences environnementales des infrastructures numériques. On ne peut pas multiplier les usages de l'IA sans s'interroger sur leur coût et leur impact.

L'autre fil conducteur, c'est l'humain. Dans une entreprise, lorsqu'un projet d'IA est discuté, il y a toujours des personnes enthousiastes, des ingénieurs qui veulent le construire, des responsables qui en voient les perspectives, mais aussi des collaborateurs qui s'interrogent sur ses conséquences ou qui ne souhaitent pas l'adopter sans conditions. C'est pour cela que nous faisons aussi une place à des collectifs comme Pause IA, qui défendent une position critique sur le développement de l'intelligence artificielle. Une conférence ne doit pas uniquement donner la parole à ceux qui veulent accélérer. Elle doit aussi permettre d'entendre ceux qui posent des limites et interrogent les choix effectués. Ce pluralisme est essentiel. Les entreprises ont besoin de retours d'expérience et de points de vue différents, pas uniquement du discours des fournisseurs qui ont intérêt à vendre leurs solutions.

Quels arbitrages technologiques les entreprises vont-elles devoir effectuer dans les prochaines années, selon vous ?

Les entreprises vont devoir faire des choix difficiles sur leurs dépendances technologiques. Elles ont compris, notamment avec les évolutions géopolitiques récentes, que dépendre de logiciels extra-européens pouvait devenir un risque stratégique. Elles restent toutefois très dépendantes de solutions qu'elles ne peuvent pas remplacer du jour au lendemain. Les licences augmentent, les fournisseurs poussent de nouvelles offres liées à l'IA et les entreprises doivent parfois envisager des migrations. Mais sortir d'un environnement installé depuis quinze ou vingt ans représente un chantier considérable. Il faut former les équipes, migrer les données, adapter les processus et convaincre les utilisateurs en interne. Certains collaborateurs ont construit toute leur expertise en interne sur une technologie donnée et n'ont aucune envie de repartir de zéro. C’est leur carrière qui est challengée.

C'est là que les acteurs européens et français ont une opportunité, à condition d'atteindre le même niveau de qualité de service et de support. La souveraineté ne se résume pas à proposer une alternative technique : il faut aussi être capable d'accompagner les clients dans la durée.

Mais le changement le plus important concerne la posture des CIO. Ils doivent sortir de leur rôle de directeurs financiers de l'informatique, occupés à négocier des licences et à maîtriser des budgets. Ils doivent devenir les « CEO de la technologie » dans leur entreprise. Avant l’IT était une fonction support du business, en 2026 la technologie, c'est le business. La différenciation d'une entreprise repose sur sa capacité à construire ses propres produits, à maîtriser ses flux de données et à développer des compétences en interne. Cette évolution suppose notamment de retrouver une culture du « make » et de réinvestir dans les équipes de développement.

C'est pourquoi, en participant à FOST, un CIO doit aussi pouvoir entendre qu'une technologie présentée comme révolutionnaire n'a pas fonctionné en production, ou qu'une alternative a permis de résoudre un problème concret. C'est cette confrontation de points de vue indépendants qui permet de prendre des décisions éclairées. Les entreprises vont devoir assumer des choix technologiques, mais aussi politiques, au sein de leur organisation. Celles qui ne porteront pas une vision claire risquent de subir les décisions de leurs fournisseurs plutôt que de maîtriser leur trajectoire.

Qu'aimeriez-vous entendre de la part d'un participant à l'issue de la rencontre ?

Au-delà des retours habituels sur la qualité du programme ou de l'organisation, j'aimerais entendre que le ton a vraiment changé. Lorsque j'étais à San Francisco, j'ai été marqué par une certaine manière de parler de la technologie, de ses possibilités et de ses ambitions. Ce qui manque parfois en Europe, ce n'est pas la compétence ou les moyens. Nous avons les ingénieurs, les entreprises et les ressources nécessaires. Nous pouvons développer de l'IA aussi bien que les autres, voire mieux. Nous pouvons migrer, construire et reprendre la maîtrise de nos technologies. Mais il faut changer de posture. Il faut arrêter de considérer que les grandes décisions technologiques se prennent nécessairement ailleurs et que nous devons simplement subir et nous adapter.

FOST doit contribuer à remettre les ingénieurs au centre du débat. Cela ne signifie pas qu'ils doivent décider de tout, mais qu'ils doivent être consultés, pouvoir exprimer leurs désaccords et parfois proposer eux-mêmes les orientations à prendre. J'aimerais donc que les participants repartent avec cette conviction : « C'est possible ! ». Qu'ils aient envie de monter sur le ring et de gagner en portant leurs propres projets, et de ne plus se considérer comme de simples spectateurs de la transformation technologique.