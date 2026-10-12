cyberattaque

Des frigos réglés à 50 °C dans des centaines de supermarchés 

Dans la nuit du 11 au 12 octobre, une cyberattaque a frappé les installations frigorifiques de plusieurs enseignes françaises. Intermarché, Leclerc et U figurent parmi les victimes. 

Fiona Slous

Fiona Slous

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 12 octobre 2026
1 min.
Des frigos réglés à 50 °C dans des centaines de supermarchés

Des congélateurs transformés en radiateurs. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026, des pirates ont ciblé les systèmes frigorifiques du fabricant Danfoss. D'après nos confrères de Numerama, les attaquants auraient détourné la fonction de dégivrage pour régler la température de consigne à 50 °C. Certains équipements ont ainsi chauffé pendant plusieurs heures, entraînant la destruction de produits frais. Intermarché serait l'enseigne la plus touchée, avec plusieurs centaines de magasins concernés. Des points de vente Leclerc et U ont également été affectés. Le PDG de Coopérative U, Dominique Schelcher, a confirmé l'attaque. Dans les cas les plus graves, les magasins ont dû jeter l'intégralité de leurs produits frais. 

Des équipements obsolètes ciblés 

Danfoss reconnaît des incidents touchant un nombre limité de ses systèmes de réfrigération en France. Le fabricant pointe principalement les modèles AK-SM800 et AK-SC355, arrivés en fin de vie. Ces équipements ne bénéficient plus de mises à jour ni de correctifs de sécurité. Des systèmes AK-SM800A plus récents ont également été touchés, faute de micrologiciels à jour. Danfoss travaille désormais avec ses clients à des mesures correctives. Parmi elles figurent le renforcement de la sécurité des réseaux et la suppression des accès directs depuis Internet. Au-delà des pertes de marchandises, l'incident expose une fragilité opérationnelle de la grande distribution. Une compromission informatique suffit à perturber la chaîne du froid et à provoquer des pertes financières immédiates, sans même toucher aux systèmes de paiement ou aux données clients. 

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