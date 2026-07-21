Docaposte accélère le déploiement de l’indice de résilience numérique avec une nouvelle accréditation 

Docaposte, via sa filiale Softeam, a obtenu l’accréditation de l’association for digital resilience initiative (aDRI), qui pilote l’Indice de Résilience Numérique (IRN). Cette reconnaissance permet à l’entreprise d’instruire les demandes d’agrément des cabinets de conseil et de former, par l’intermédiaire de Docaposte Institute, les consultants chargés d’accompagner les organisations dans l’évaluation de leur résilience numérique. Lancé en 2025, l’IRN constitue le premier référentiel structuré destiné à mesurer la capacité des systèmes d’information à résister aux perturbations techniques, juridiques ou géopolitiques. Après avoir participé à sa conception en tant que design partner, Docaposte accompagne désormais son déploiement opérationnel, avec les premières sessions de formation ouvertes depuis mi-juillet.

Un centre d’excellence pour accompagner les entreprises

En parallèle, Docaposte annonce la création d’un centre d’excellence en résilience numérique, destiné à accompagner les entreprises et les administrations dans l’évaluation de leurs dépendances numériques et la mise en œuvre de plans d’action. Cette structure rassemble les expertises du groupe en conseil, formation et transformation des organisations autour d’une approche fondée sur des solutions souveraines et open source afin de réduire les dépendances technologiques. L’offre se veut modulaire et adaptée aux besoins des organisations, quelle que soit leur taille. Pour Docaposte, cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à promouvoir un numérique plus souverain, sécurisé et résilient, alors que les enjeux de continuité d’activité et de maîtrise des infrastructures numériques prennent une importance croissante.