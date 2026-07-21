La Corée du Sud mise sur une IA souveraine pour renforcer sa cyberdéfense 

Le gouvernement sud-coréen a lancé le développement d'un modèle d'intelligence artificielle dédié à la cybersécurité, avec une mise en service prévue d'ici fin 2026. Selon The Register, cette initiative vise à renforcer les capacités nationales de cyberdéfense en entraînant le modèle sur des jeux de données spécialisés afin d'améliorer la détection des vulnérabilités logicielles et des failles de sécurité. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de souveraineté numérique, qui comprend également le développement d'un chatbot national et de services publics reposant sur l'IA. Séoul cherche ainsi à limiter sa dépendance aux modèles développés à l'étranger, dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques pouvant affecter l'accès à certaines technologies américaines.

La souveraineté de l'IA devient un enjeu de cybersécurité

Pour Benoit Grunemwald, expert en cybersécurité chez ESET France, cette initiative illustre une évolution de fond. Selon lui, l'accès aux modèles d'IA les plus performants dépend désormais autant des décisions politiques et géopolitiques que des avancées technologiques. Il estime que les organisations doivent identifier les capacités critiques qu'elles doivent maîtriser pour garantir leur résilience et leur indépendance opérationnelle, alors que l'IA s'impose dans la détection des menaces, l'analyse des vulnérabilités et la protection des infrastructures. ESET indique d'ailleurs poursuivre cette stratégie en combinant les modèles les plus avancés du marché avec ses propres technologies d'IA, soutenues par un investissement supplémentaire de 40 millions d'euros consacré à la cybersécurité. Selon l'éditeur, à mesure que l'IA devient un pilier de la cyberdéfense, la question portera autant sur la performance des modèles que sur leur contrôle, leur hébergement et leur disponibilité.