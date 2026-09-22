Données, sécurité, transparence… la confiance départage les géants de l’IA 

Publié le 15 septembre 2026, l’ AI Trustworthiness Ranking de Cybernews passe au crible 500 éditeurs d’IA à partir de signaux publics liés aux données, à la sécurité, à la transparence et à la réputation. Google, avec Gemini, prend la première place, devant Microsoft au 18e rang et OpenAI au 22e, Meta 49e et Anthropic 50e. Le classement ne tranche pourtant pas la question de la fiabilité technique des modèles. Il mesure la confiance lisible depuis l’extérieur. Sa méthode accorde 35 % du score à la perception publique, issue de G2 et Trustpilot, autant à la confidentialité des données, contre 20 % à la sécurité et 10 % à la transparence de l’organisation. Elle pénalise xAI (119e), crédité de 29 sur 100 sur ce volet, et Perplexity (126e), à 40. Un fournisseur peut disposer de protections solides sans obtenir le même résultat si sa réputation se dégrade. À l’inverse, une documentation publique robuste pèse dans la balance sans prouver la qualité d’un dispositif interne. Pour les DSI et les directions achats, l’étude vaut donc moins comme palmarès définitif que comme photographie des preuves exposées par les fournisseurs au moment du choix d’un outil d’IA.

La conservation des données reste floue

La donnée constitue le point de friction le plus transversal. Cybernews relève que 65 % des 500 entreprises étudiées ne précisent pas la durée exacte de conservation des informations confiées à leurs services. Meta et Perplexity font partie des acteurs épinglés pour des formulations jugées vagues. Ce manque de précision dépasse la qualité d’une politique de confidentialité. Pour une entreprise cliente, la durée de conservation conditionne la maîtrise des données versées dans un assistant, un copilote ou un outil de génération. Le sujet prend du relief avec l’essor des usages professionnels de l’IA générative et la circulation de contenus métier dans des services externes. Cybernews relève aussi que 63 % des entreprises du classement n’indiquent pas de façon claire si les données des utilisateurs servent à entraîner leurs modèles. Ces deux zones d’ombre compliquent la lecture du risque fournisseur. Les scores élevés de Google, Microsoft et OpenAI montrent, à l’inverse, le poids pris par la documentation publique dans la construction de la confiance, au-delà des performances des modèles.

Un score ne vaut pas un audit