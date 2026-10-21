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Enquête : attaques par déni de service (DDoS), où en sommes-nous ?

Le déni de service reste, dans de nombreuses organisations de secteurs régulés ou non, un sujet perçu comme réglé — alors que les attaques récentes montrent l'inverse. Ce questionnaire d'une durée de cinq à sept minutes, vise à objectiver, à l'échelle du secteur, les pratiques réelles, les freins rencontrés et les priorités à venir. Les réponses sont strictement anonymisées ; une synthèse agrégée sera partagée aux répondants qui le souhaitent.

Publié et mis à jour le 21 octobre 2026
1 min.
Enquête : attaques par déni de service (DDoS), où en sommes-nous ?
Magnific

Face à des attaques par déni de service (DDoS) toujours plus complexes, Alliancy cherche à mieux comprendre comment le problème est aujourd'hui appréhendé par ceux qui en ont la charge au sein de leur organisation.

Les travaux que nous avons menés en 2026 nous indiquent que le déni de service reste, dans de nombreuses organisations de secteurs régulés ou non, un sujet perçu comme réglé - alors que les attaques récentes montrent l'inverse.

Répondre à notre courte enquête

En effet, les attaques DDoS ont profondément changé de nature : elles ne sont plus de simples incidents techniques, mais des menaces stratégiques ciblées. Pourtant, elles constituent un risque souvent sous-estimé et mal gouverné.

Ce questionnaire d'une durée de cinq à sept minutes, vise à objectiver les pratiques réelles, les freins rencontrés et les priorités à venir. Les réponses sont strictement anonymisées ; une synthèse agrégée sera partagée avec les répondants qui le souhaitent.

N'hésitez pas à partager cette enquête aux personnes spécifiquement en charge de ce sujet au sein de votre organisation.

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