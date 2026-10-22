Les notes d’une musique triomphante rythment l’arrivée du patron de Nvidia sur la scène berlinoise. Quelques centaines de kilomètres plus loin, à Paris, le calme se fait au sein du salon Teratech lors de la diffusion du GTC Nvidia. Ce 21 octobre, les oreilles semblent suspendues aux annonces de l’homme à l’iconique veste en cuir projeté l’écran. IA Factory pré-assemblées et livrables en conteneur, plateforme d’encadrement des agents d’IA, flotte de robotaxis interconnectés, ordinateur avec un pétaflop de puissance… Les révolutions majeures pour l’économie de l’IA défilent une à une, puis sont résumées par une chanson finale clamant l’appartenance de Nvidia à l’Europe (“We are Europe”). Un spectateur interprète le message du géant américain comme un positionnement commercial : “La carte à jouer de Nvidia, c’est le marché européen car la Chine s’empare des BRICS.” Des usines d’IA en deux semaines Et cette stratégie s’étale sur presque l’entièreté de la chaîne de l’IA. Le constructeur de puces dépasse la couche de calcul pour s’installer sur le logiciel système ou encore les bibliothèques d’algorithmes. Jensen Huang, PDG fondateur de l’entreprise américaine, a fait connaître ce placement dès les premières minutes de la prise de parole : “Ce qu’est vraiment Nvidia, c’est une entreprise d’algorithme qui conçoit du silicium pour les accélérer”. Pour l’instant. Les annonces semblent positionner le géant sur tout le reste de la stack, à coups de partenariat et d’avancées technologiques impressionnantes. “Dominer toute la chaîne d’un bout à l’autre, s’interconnecter avec les voitures, être présents dans la santé… Tout ça me rappelle le livre 1984 de George Orwell”, frissonne le visiteur anonyme. Le patron de Nvidia préfère se présenter comme un allié essentiel de l’Europe pour lui permettre de tirer pleinement parti des gains de l’intelligence artificielle. “Ce que NVIDIA construit aujourd'hui, c'est la fondation grâce à laquelle nous pouvons permettre à l'Europe de faire partie de l'écosystème et de l'économie de l'IA”, assure-t-il. Et les ambitions souveraines de l’Europe pourraient bien céder face à la simplicité d’usage et aux solutions concrètes apportées par ses technologies. Car le Vieux Continent entend renforcer ses capacités de calcul sur son sol pour accompagner l’essor de l’intelligence artificielle et Nvidia apporte une réponse clé en main. Une infrastructure d’IA en conteneur, équipée de puces dernières générations. Au lieu d’un déploiement sur site de presque six mois, le DGX Pod peut être opérationnel en deux petites semaines. Une métamorphose des centres de données traditionnels en unités industrielles de fabrication de tokens. “Effectivement, l'Europe doit se déployer vite. Mais n’oublions pas qu’il faudra toujours autant de temps pour avoir un permis de construire”, raille le même visiteur. Il précise également que Nvidia ne prend pas en charge la protection des équipements contre les intrusions et les intempéries.

Nvidia est trop omniprésent à mon goût. L’Europe va acheter ses machines et laisser entrer le loup dans la bergerie. — Un visiteur de Teratec, témoin des annonces de Nvidia

L’orchestration des agents d’IA En revanche, le fabricant de puces amène son expertise pour équiper l’IA Factory d’une puissance de calcul conséquente. Les 72 GPU présents forment une seule unité de calcul géante délivrant une puissance de 20 petaflops par GPU. Et le système interne, économe by design, distribue l’énergie en fonction de la charge de travail, réduisant ainsi la consommation électrique de 30 % pour un même rendement d'inférence. Le refroidissement des serveurs, lui, repose sur un circuit liquide fermé, conformément aux dernières avancées technologiques. Des optimisations qui améliorent l’efficacité énergétique de l’infrastructure, sans pour autant résoudre l’équation environnementale de l’IA. Car, si chaque unité de calcul consomme moins à rendement équivalent, la multiplication des centres de données absorberait largement ces gains. Nvidia se targue d’avoir réussi à manufacturer la construction d’IA Factory et d’avoir la capacité d'approvisionner plusieurs centaines de chantiers d'usines d'IA simultanément à travers le monde. Une révolution technologique indéniable, qui n’arrive pas seule. Jensen Huang raconte s’être aussi intéressé à ce qui va tourner sur ces centres de données : les agents d’IA. “Avant de rendre les agents utiles - et nous y viendrons -, l’important est de s’assurer qu’ils sont sûrs”, insiste le PDG. Autonomes, ces systèmes ont accès à des fichiers, des ressources, des réseaux et des outils. Leurs privilèges d’accès doivent être surveillés en permanence par les entreprises souhaitant en implémenter. Cette problématique-là, Nvidia s’en est saisie et propose en réponse ses solutions OpenShield et Sentry. Jusqu'à présent, la sécurité des agents reposait sur des consignes textuelles données au modèle, via des prompts. OpenShield isole chaque agent dans un bac à sable, sans accès direct au réseau ni aux outils logiciels. Toute requête sortant de cet agent passe par un superviseur externe qui vérifie les autorisations. En complément, Sentry surveille en temps réel le flux de raisonnement de l'agent. Si celui-ci commence à planifier une action non autorisée ou suspecte, Sentry met à jour les règles de sécurité et coupe la connexion avec le modèle de langage pour placer l’agent en quarantaine en quelques millisecondes. Un journal d’audit inaltérable (tamper-evident log) enregistre également toutes les actions pour permettre des audits ultérieurs. Le tout, en open-source.

Le schéma représentant les innovations agentiques de Nvidia, diffusé lors du GTC.