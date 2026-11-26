À l'hôpital, le vibe coding s'impose. Avec un prompt, au lieu de sortir un texte, une image ou un audio, on est capable de générer du code actionnable directement, pour créer des applicatifs métier ou autre. Les soignants s'en sont emparés très vite, en voyant la valeur que celle-ci pouvait générer. Par facilité de langage je dis soignants, mais ça vaut pour n'importe quel métier : les administratifs côté finance, support, logistique, recherche clinique, etc.

Dans de nombreuses organisations, le premier réflexe serait d'interdire cette pratique qui se diffuse de plus en plus. Sauf qu'interdire ne protège rien : le besoin ne disparaît pas, il sort du champ de vision. Au sein de l'Hôpital Foch, où je suis responsable innovation et référent IA, j'ai donc préféré cadrer le sujet. C'est un parti pris que je détaille dans un livre blanc co-écrit avec Dr Mohamed Sameh, mathématicien, qui en a porté la partie technique. Dans cette chronique, je vais m'attarder sur la partie organisationnelle.

Pas besoin d'une DSIA

L'idée n'est pas de créer une nouvelle DSI, qu'on pourrait appeler par extension DSIA, mais bel et bien d'utiliser les forces qui sont déjà dans l'organisation. J'en ai discuté avec des personnes qui ont une fonction équivalente à la mienne dans l'aéroportuaire ou la grande distribution : eux aussi y voient une façon simple de créer beaucoup de valeur avec, entre guillemets, très peu d'investissement.

Le cœur du cadre, c'est un binôme : la DSI et l'innovation. À l'hôpital, on a des directions de l'innovation, mais ça peut être la transformation numérique, ou un chef de projet métier qui a une forte appétence pour ces sujets. Un regard organisationnel d'un côté, un regard technique de l'autre. Et de toute façon, c'est la DSI qui gérera ces outils le jour où ils seront en production. Autant l'embarquer dès le départ.

Ce binôme permet aussi de déplacer le contrôle. La DSI ne passe pas chaque application au crible : elle valide une fois le cadre (où les outils sont hébergés, comment on s'y connecte, quelles données on peut y mettre), et ce qui rentre dans ce cadre avance vite.

Trois rituels, pas plus

Le sujet n'est pas trivial. Poser le socle d'une application vibe codée, puis la faire durer, demande quand même des compétences. Avec le binôme viennent donc trois rituels, à adapter : un siège avec des succursales ou des franchises ne fonctionnera pas comme une structure qu'on peut appeler monobloc.

D'abord, la montée en compétence. Comprendre le sujet, savoir quel est l'objectif, et plus largement acculturer tout l'établissement à l'IA pour que personne ne soit laissé sur le côté. J'ai tendance à dire qu'il y a une bonne idée par employé. C'est à grosse maille, mais on n'est pas si loin de la vérité. Ce rituel s'inscrit dans le plan de formation existant, côté RH.

Ensuite, la permanence. Une demi-journée par semaine, dans un endroit physique, où l'on vient parler de son projet. Pas d'astreinte, pas de personnes dédiées. L'idée n'est pas de faire goulot d'étranglement ni de donner au binôme droit de vie ou de mort sur un projet. Mais il connaît la stratégie de l'établissement : il sait qu'un logiciel qui fait quasiment la même chose va être acheté, ou qu'un autre service a déjà commencé à coder le même outil. Ça ne sert à rien de faire doublon.

Enfin, les démonstrations. Régulièrement, on présente au reste de l'entreprise ce qui a été vibe codé, ce qu'il est possible de faire, et même les idées qui n'ont pas été retenues, qui en amèneront d'autres. Aujourd'hui, le trimestriel me paraît la bonne échelle. Le but n'est pas d'en faire plus : il y aura des creux.

Quatre niveaux, un comité

Tous les outils ne comportent pas les mêmes risques, ni les mêmes enjeux, ni le même niveau technique. Je les classe en quatre niveaux.

Prototype. Le plus bas. C'est même une bonne façon de lancer un projet DSI avec les métiers : au lieu des wireframes et des PowerPoint, on crée quasiment l'applicatif dans une première version, bien plus simple à démontrer, surtout pour les logiques métier complexes.

Bronze. L'outil autonome : pas de lien avec d'autres applicatifs, pas d'API, pas de données récupérées ailleurs. Ses utilisateurs l'ont validé.

Argent. L'outil embarque des données. Le DPO valide, on regarde de plus près la légalité des choses et la sécurité. Le RGPD s'applique partout, et à l'hôpital les données patients demandent un regard encore plus serré.

Or. L'outil se relie à d'autres applicatifs et bascule en production. La DSI le qualifie et en assure la maintenance.

Mais notez bien : un niveau n'est jamais acquis. Si plus personne n'entretient l'outil, il redescend dans la hiérarchie.

Reste à savoir qui valide. Selon moi, il faut un comité IA : la direction, le binôme et des représentants de chaque pôle, pour avoir une vision globale. Tout le monde n'est pas partie prenante de toutes les discussions, mais aucun service n'est laissé sur le carreau. C'est ce comité qui valide la mise en production.

Le métier construit, le binôme accompagne

Le point clé de tout ça : ce n'est jamais le binôme qui construit, c'est toujours le métier. Le binôme est là pour lever les objections, apporter une vision globale, structurer la construction de l'applicatif et lever les obstacles techniques dont il connaît souvent la solution. On obtient alors un cercle vertueux : partir de l'irritant métier, être accompagné par des personnes qui savent construire, et faire émerger la valeur directement du métier, sans la contrainte technique.

Pour finir cette chronique, je conseille à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de commencer par l'existant plutôt que par les nouvelles idées : un inventaire, sans sanction, des outils qui tournent déjà. Le dispositif complet, que j'ai appelé le CLAS (Centre Local d'Applications en Santé), est décrit dans le livre blanc. J'ai également réuni des outils qui ont déjà été vibe codés dans des établissements de santé.