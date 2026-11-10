Failles de sécurité, vulnérabilités PHP, équipements connectés... L'urgence d'un diagnostic du système d’information

Le 21 octobre dernier, plusieurs sites institutionnels français ont été temporairement mis hors ligne par précaution, à la suite de la découverte de vulnérabilités critiques dans PHP. Cette décision, prise à la demande de l’ANSSI, illustre une réalité : disposer d’un correctif ne suffit pas. Encore faut-il identifier les systèmes concernés, évaluer leur exposition et organiser leur mise à jour.

Des applications web aux équipements connectés, une même question se pose : comment sécuriser efficacement un système d’information dont on ne maîtrise pas toujours la cartographie complète ?

La vulnérabilité n’est que le début du problème

Lorsqu’une faille est rendue publique, une course contre la montre commence. Les équipes informatiques doivent identifier les équipements et applications concernés, évaluer les risques et déployer les correctifs sans compromettre la continuité de l’activité. L’épisode PHP rappelle que, lorsque la sécurité d’un composant largement utilisé est menacée, la mise hors ligne préventive peut devenir une mesure nécessaire. Elle ne signifie pas pour autant que les sites concernés ont été compromis. Elle souligne surtout la difficulté de sécuriser rapidement des environnements dont les composants, les dépendances et les niveaux de mise à jour ne sont pas toujours parfaitement connus.

Cette problématique dépasse les seuls serveurs web. Elle concerne également les équipements connectés et les systèmes industriels, parfois considérés à tort comme périphériques. Prenons l’exemple d’un équipement de réfrigération connecté. Le fabricant fournit un module, l’intégrateur ou l’installateur le déploie chez un distributeur, puis l’exploitant l’utilise pour assurer son activité. Lorsqu’une vulnérabilité est découverte, qui vérifie que le correctif a bien été appliqué ? Qui surveille l’exposition de l’équipement au réseau ? Qui garantit son maintien en condition de sécurité ?

Chaque intervenant peut avoir rempli sa mission initiale sans que la sécurité de l’ensemble soit assurée dans la durée. La responsabilité est distribuée, mais la sécurité doit être pilotée de bout en bout.

Le maintien en condition de sécurité, un enjeu trop souvent sous-estimé

Les contrats définissent généralement les conditions d’installation, de configuration et de mise en service des équipements. En revanche, le suivi de leur sécurité tout au long de leur cycle de vie reste parfois insuffisamment formalisé. Le maintien en condition opérationnelle (MCO) vise à garantir le bon fonctionnement des systèmes. Le maintien en condition de sécurité (MCS) doit préserver leur niveau de protection face à l’évolution des menaces, des vulnérabilités et des configurations.

Ces deux dimensions sont indissociables. Un équipement peut fonctionner parfaitement tout en présentant une vulnérabilité connue. Une application peut continuer à rendre le service attendu alors que son environnement technique n’est plus maintenu. Un système industriel peut produire conformément aux exigences métier tout en constituant une porte d’entrée vers le réseau de l’entreprise. La sécurité ne peut donc pas s’arrêter à la livraison d’un équipement ou à la mise en production d’une application. Elle doit être organisée contractuellement, techniquement et opérationnellement pendant toute la durée de vie des actifs.

L’intelligence artificielle accélère la détection, mais ne remplace pas la connaissance du SI

L’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives en matière de cybersécurité. Elle permet d’accélérer certaines activités de recherche, d’analyse et de détection des vulnérabilités. Elle peut également aider à identifier des faiblesses anciennes, parfois restées inaperçues pendant des années.

Mais détecter plus vite ne signifie pas corriger plus vite. Une fois l’alerte remontée, il faut toujours déterminer quels systèmes sont concernés, comprendre leurs dépendances, évaluer les conséquences d’une mise à jour et coordonner les opérations correctives. Cette accélération bénéficie aussi bien aux défenseurs qu’aux attaquants. Plus le délai entre la découverte d’une vulnérabilité et son exploitation potentielle se réduit, plus la capacité à agir rapidement devient déterminante.

Or une entreprise peut disposer de plusieurs solutions de cybersécurité performantes sans avoir une vision consolidée de ses actifs, de leurs dépendances et de leurs niveaux de protection. Les outils couvrent des périmètres différents, mais certaines zones peuvent rester insuffisamment surveillées. Le problème est particulièrement sensible dans les environnements historiques, ou legacy. Certaines applications reposent sur des serveurs anciens, des composants logiciels accumulés au fil des évolutions ou des architectures dont la documentation est incomplète. Une mise à jour peut alors nécessiter des tests de compatibilité, une coordination entre prestataires et une évaluation de ses conséquences sur la production.

Sans inventaire fiable, une organisation risque de corriger un serveur tout en oubliant une instance secondaire ou un composant intégré à une application métier. L’enjeu n’est donc pas d’accumuler les outils, mais de relier leurs informations pour obtenir une vision cohérente des risques.

Cartographier pour décider, automatiser pour agir

Une cybersécurité efficace repose d’abord sur une cartographie actualisée du système d’information : équipements, serveurs, applications, composants logiciels, interconnexions, flux réseau, droits d’accès et dépendances métier. Cette connaissance doit évoluer avec l’organisation. Les migrations vers le cloud, les acquisitions, les nouveaux outils et le phénomène de shadow IT, auquel s’ajoutent les usages non maîtrisés de l’intelligence artificielle, peuvent faire apparaître des actifs échappant aux processus habituels de contrôle.

Des agents logiciels peuvent contribuer à automatiser l’inventaire, à rapprocher les informations techniques des référentiels de vulnérabilités et à signaler les écarts. L’intelligence artificielle peut également aider à hiérarchiser les alertes en fonction de l’exposition des systèmes, de la criticité des actifs et des conséquences potentielles sur l’activité. Certaines opérations correctives peuvent ensuite être automatisées, à condition que les dépendances soient connues et les procédures validées. Dans une architecture redondante, il est ainsi possible de mettre à jour les serveurs successivement afin de préserver la disponibilité du service.

Cette automatisation exige toutefois des garde-fous : tests préalables, procédures de retour arrière, contrôle des résultats et gouvernance adaptée au niveau de risque. Une correction mal maîtrisée peut interrompre une chaîne de production ou affecter un service essentiel. L’intelligence artificielle peut donc accélérer le diagnostic et faciliter la remédiation. Elle ne peut pas compenser durablement l’absence de visibilité, de documentation ou de responsabilités clairement définies.

Faire du diagnostic cyber un rendez-vous régulier

La cybersécurité ne peut plus être abordée uniquement à travers l’acquisition de solutions ou la réaction aux incidents. Elle doit s’inscrire dans une démarche continue de connaissance, d’évaluation et d’amélioration du système d’information. À l’image d’un bilan médical, un diagnostic cyber régulier permet d’établir un état de référence, de repérer les facteurs de risque et de suivre leur évolution. Il doit permettre de mesurer l’exposition des actifs, d’identifier les composants obsolètes, de vérifier l’application des correctifs et de repérer les zones insuffisamment documentées ou surveillées.

Ce diagnostic doit être renouvelé à chaque transformation significative : acquisition d’une société, migration vers le cloud, déploiement d’une nouvelle application, interconnexion avec un partenaire ou introduction d’un nouvel outil d’intelligence artificielle. Il doit s’accompagner d’une surveillance continue, car une cartographie exacte aujourd’hui peut devenir incomplète demain.

Cette démarche suppose également une gouvernance claire. Les directions générales doivent pouvoir arbitrer les risques en connaissance de cause. Les équipes informatiques et de cybersécurité doivent disposer des informations nécessaires pour protéger les infrastructures. Les métiers doivent comprendre les conséquences opérationnelles de leurs choix. Enfin, les fournisseurs et les intégrateurs doivent inscrire la sécurité et le maintien en condition dans leurs engagements. L’objectif n’est pas de rechercher un responsable à chaque incident, mais de s’assurer que chacun connaît son rôle et que les actions nécessaires peuvent être déclenchées sans ambiguïté.

La résilience commence avant la crise

Les vulnérabilités récentes ne sont pas de simples alertes isolées. Elles révèlent un décalage entre la vitesse d’évolution des menaces et la capacité des organisations à connaître, documenter et maintenir leurs propres environnements. L’intelligence artificielle accentuera probablement cette tension en accélérant certaines phases de découverte et d’analyse. Pour en faire un avantage, les entreprises doivent disposer de fondations solides : un inventaire fiable, une cartographie des dépendances, une gouvernance claire et des procédures éprouvées de maintien en condition opérationnelle et de sécurité.

La question n’est plus seulement de savoir si une entreprise dispose des bons outils de cybersécurité. Elle est de savoir si elle connaît suffisamment son système d’information pour prendre la bonne décision au bon moment. Parce qu’en cybersécurité, comme en santé, mieux vaut établir régulièrement un diagnostic que découvrir trop tard une fragilité que l’on aurait pu anticiper.