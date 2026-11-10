Check’up renouvelle son accompagnement des startups de la HealthTech

Jusqu’à 24 mois de suivi individualisé pour préparer les dirigeants de la HealthTech à leur future levée de fonds de Série A. C'est la promesse que le Crédit Agricole et l'Institut Mérieux renouvellent cette année. Le Check’up, programme d’accélération national de startups dans la santé, ouvre les candidatures de sa deuxième promotion jusqu’au 3 décembre 2026. Après une première année d’accompagnement de 3 startups à haut potentiel, le programme cofondé par le Crédit Agricole Centre-est et l’Institut Mérieux dresse un bilan positif et entend poursuivre son modèle. "Nous avons identifié un besoin d’accompagnement dans la durée, particulièrement pour les dirigeants de HealthTech qui approchent d’une étape structurante de leur développement. Au lieu de multiplier le nombre de startups accompagnées, nous avons fait le choix d’une promotion volontairement resserrée et d’un suivi sur 24 mois. L’objectif est de travailler au plus près des enjeux propres à chaque entreprise, avec un accompagnement qui associe expertise scientifique, réflexion stratégique et préparation financière", explique Armelle Sérose, responsable du Check’up.

Un premier bilan positif

Préparer une levée de fonds suppose de franchir plusieurs étapes : consolider sa stratégie, structurer son développement, anticiper les enjeux réglementaires et industriels et se préparer aux exigences des investisseurs. Des enjeux que la première promotion de startups, issues de Lyon, Grenoble et Rennes, ont pu préparer dans le cadre de cet accélérateur. "Nos échanges sont un véritable challenge qui nous pousse à prendre du recul sur notre projet, à sortir de l’opérationnel pour adopter une vision plus stratégique", témoigne Lama Soueidan, CEO de MucFlow une des startups accompagnées. Au cours de cette première année, les entreprises ont bénéficié de 18 masterclass thématiques, de 48 rendez-vous de suivi individuels et de 200 heures d’intervention d’experts externes. Le programme affiche une note de satisfaction de 8,6/10. Preuve du succès de l'initiative, plusieurs startups de cette première promotion ont engagé des discussions confidentielles avec des investisseurs en vue de leur future Série A.

Six startups attendues en 2027

Le Check’up peut accompagner des entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux, les biotechnologies, en passant par les outils numériques de santé. La première promotion illustre cette diversité. Beezbiotech développe un dispositif de sélection des spermatozoïdes en conditions physiologiques pour la procréation médicalement assistée tandis que iPerf conçoit une canule de perfusion innovante destinée à réduire les complications graves liées à l’assistance cardio-respiratoire. Quant à MucFlow, elle développe et commercialise un appareil de mesure de la viscosité du mucus afin d’évaluer l’état pathologique et d’adapter le traitement de certaines maladies pulmonaires. Pour 2027, ce sont, cette fois, six startups qui seront retenues. Elles devront répondre aux critères suivants : disposer d’une preuve de concept établie ou d’un prototype fonctionnel, réunir une équipe d’au moins deux personnes, avoir sécurisé de premiers financements et viser le lancement d’un roadshow de Série A dans les 24 prochains mois.