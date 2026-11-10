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Cybermois 2026, les demandes d'assistance au 17Cyber en hausse de 14 %

Dans son bilan du Cybermois publié le 6 novembre, Cybermalveillance.gouv.fr fait état d'une hausse de 14 % des demandes d'assistance à 17Cyber entre septembre et octobre.

Fiona Slous

Fiona Slous

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 10 novembre 2026
2 min.
Cybermois 2026, les demandes d'assistance au 17Cyber en hausse de 14 %

Un mois pour sensibiliser, une année entière pour se protéger. À l'issue du Cybermois 2026, Cybermalveillance.gouv.fr a fait état, le 6 novembre, d'une hausse de 14 % des demandes d'assistance à 17Cyber entre septembre et octobre. Cette 14e édition a mobilisé son réseau de plus de 2 800 partenaires, avec un CyberTour dans six métropoles, de Biarritz à Paris. La campagne "Se cyber protéger, ce n'est pas si bête" a également investi 15 000 commerces de presse et 2 500 maisons France services. Des opérations d'information ont été menées en gare avec l'Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic). Un déploiement territorial conséquent, mais dont le bilan ne précise ni la fréquentation ni les effets sur les comportements de protection.

Huit points de confiance perdus en deux ans

Cette mobilisation prend une autre dimension au regard du sentiment d'information des Français. Selon le troisième baromètre Ipsos Digital réalisé pour Cybermalveillance.gouv.fr, seuls 55 % s'estiment suffisamment informés des risques numériques, contre 63 % en 2024. Dans le même temps, 45 % déclarent avoir été avertis d'une fuite de leurs données personnelles en 2026, contre 30 % un an auparavant. Face à cette exposition, le Cybermois a diffusé une liste de réflexes élaborée avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), ainsi que le Cyber Guide Famille. Ces supports visent à faciliter les démarches des victimes et à renforcer les pratiques de protection, au-delà des seules opérations de sensibilisation.

La prévention au-delà d'octobre

Ce recul du sentiment d'information nourrit l'appel de Cybermalveillance.gouv.fr à prolonger la prévention tout au long de l'année. L'organisme préconise une éducation aux risques numériques dès l'enfance et une formation continue des salariés. Il rappelle aussi les gestes de protection essentiels, notamment la double authentification, les sauvegardes et la vigilance face à l'hameçonnage. En cas d'incident, particuliers, entreprises et collectivités peuvent solliciter la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr ou le service national 17Cyber. "La cybersécurité n'est pas une contrainte ponctuelle, c'est une habitude de protection à exercer 365 jours par an", a souligné Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr. La hausse des sollicitations à 17Cyber rappelle que les besoins d'accompagnement dépassent largement le calendrier des campagnes.

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