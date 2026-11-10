Souveraineté numérique : et si vous commenciez par reprendre la maîtrise de vos choix ?

Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion d'animer pour Alliancy des travaux de fond sur la question de la maîtrise des dépendances numériques des organisations privées et publiques. Ce premier Do Tank a été l'occasion de produire une méthode de référence pour permettre aux entreprises et administrations d'aborder ces questions complexes et de faciliter leur passage à l'action. En cette fin d'année 2026, je vous propose une série de six chroniques qui reprennent certains des enseignements clés de ces échanges, pour bien préparer une année 2027 qui ne manquera pas d'être mouvementée sur le front technologique !

Comment reprendre la maîtrise ?

Votre messagerie fonctionne. Vos équipes collaborent. Les applications répondent. Puis un renouvellement de contrat arrive, une règle change, un service devient inaccessible. La question se pose alors : quelles décisions êtes-vous encore en mesure de prendre ?

Reprendre la maîtrise signifie conserver la possibilité de choisir, de faire évoluer une solution et d’en sortir à des conditions soutenables. Cela commence par les décisions que votre organisation veut garder ouvertes. Les nombreux rapports publiés en 2026 sur Alliancy et ailleurs, permettent de mieux documenter ce risque. Leur intérêt pour une direction IT tient à ce qu’ils rendent observable une situation longtemps abordée en termes généraux : l’accumulation de choix "raisonnables" peut finir par réduire fortement la liberté de l’organisation.

Quand une décision extérieure réduit votre liberté d’action

Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, déposé le 8 juillet 2026, examine les restrictions de services numériques liées aux sanctions visant des personnalités de la Cour pénale internationale. Il distingue ces restrictions ciblées du scénario d’une interruption générale. Cette distinction est essentielle. Une coupure généralisée demeure un scénario de risque ; les restrictions ciblées montrent déjà qu’une décision extérieure à la relation commerciale peut affecter l’accès à des services. Le « kill switch » recouvre aussi une dégradation progressive : suspension de maintenance, impossibilité de renouveler un droit d’usage, arrêt des correctifs.

Pour votre entreprise, le premier travail consiste à identifier les services dont l’interruption vous priverait de la capacité de communiquer, de produire ou de servir vos clients.

Nommer le risque, éditeur par éditeur

En la matière, avoir une simple liste de fournisseurs ne suffit pas. Un même acteur peut fournir l’annuaire, la messagerie, l’hébergement et les outils de sécurité. La dépendance tient surtout à leur combinaison. Un exemple type de ces effets de bord : un incident sur l’identité peut rendre plusieurs solutions indisponibles, y compris celles achetées à d’autres entreprises.

Alors par quoi commencer ? Partez d’un service métier. Pour émettre une facture, de quels logiciels, accès, données et compétences avez-vous besoin ? Qui peut modifier leurs conditions d’utilisation ? Cette lecture relie le risque technologique à une activité que la direction générale comprend.

Une concentration désormais documentée

Dans son rapport d’octobre 2026 (PDF), la Cour des comptes estime à environ 100 millions d’euros les dépenses de 2025 consacrées aux outils bureautiques et collaboratifs des administrations centrales et services déconcentrés étudiés. Plus de la moitié relève de licences et de prestations Microsoft. Le périmètre représente environ 860 000 postes et exclut notamment les opérateurs de l’État, les hôpitaux et les collectivités. Ce chiffre ne décrit donc ni toute la dépense numérique publique ni tout le marché français. Il montre une concentration sur des outils qui organisent le travail quotidien. La Cour relève l’usage de logiciels bureautiques libres à la gendarmerie et à la DGFiP, ainsi que les progrès de La Suite portée par la DINUM. Les niveaux de satisfaction rapportés ne suivent pas une opposition simple entre outils libres et propriétaires.

Dans un contexte où tout le monde s'est mis à parler de souveraineté numérique et de lutte contre les dépendances technologiques, la note du Cigref de juin 2026 propose une clarification utile : la souveraineté relève de l’État ; la résilience constitue la responsabilité opérationnelle des organisations. Dans ce cadre, une entreprise doit donc plutôt identifier les perturbations qu’elle peut absorber et entretenir sa capacité d’adaptation. Elle ne peut résoudre seule les dépendances industrielles d’un continent.

Mais même avec ce parti pris plus raisonnable, il est obligatoire de reconnaître que toutes les solutions ne sont pas interchangeables. Un tableur avec des macros, une chaîne documentaire et une visioconférence ne posent pas les mêmes difficultés. Une alternative devient crédible lorsqu’elle assure le service attendu dans votre contexte, avec un support et un accompagnement adaptés.

Et sur le sujet, il est clair qu'une PME, un groupe industriel et un ministère n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes contraintes. Ils peuvent rencontrer le même mécanisme : le coût, le délai ou le risque d’un changement deviennent tels que la décision n’est plus réellement ouverte. Le meilleur moyen d'arbitrer, c'est donc de rechercher des signaux très concrets, en posant les questions qui fâchent. Par exemple, si votre fournisseur modifiait demain ses conditions, pourriez-vous choisir une autre trajectoire avant la prochaine échéance métier ?

Démonter le narratif de l’absence d’alternative

La tâche peut paraître difficile. Mais il ne faut pas faire disparaître ce défi derrière l'argumentaire facile du « il n’y a pas d’alternative ». Selon qui le dit et le contexte, ce manque d'alternative peut signifier qu'il n'y a aucune offre identifiée, mais aussi souvent qu'il n'y a aucune offre testée ou aucune solution équivalente sur tout le périmètre. Voire même, simplement un manque de financement pour changer. Or chacun de ces problèmes appelle des réponses différentes.

Dans le Do Tank que j’ai animé sur le sujet avec Alliancy, la confrontation des expériences de neuf entreprises a permis de travailler ces distinctions. Elle a débouché sur un guide méthodologique pour passer d’une conviction générale à un diagnostic et à une trajectoire. Le travail entre pairs rend ainsi discutables des choix que chaque organisation finit parfois par considérer comme imposés.

Choisissez un service indispensable et réunissez ceux qui le font fonctionner : métier, IT, achats, juridique. Demandez-leur de décrire une interruption, ses effets et les moyens de reprise disponibles. Les désaccords révéleront souvent les premières zones à instruire.

Pour finir ce premier texte, ma question pour les lecteurs est donc très simple : d'après vous, quels choix technologiques ne serions-nous plus réellement libres de faire demain ?

Pour aller plus loin

Le guide pratique du Do Tank Alliancy propose six autodiagnostics de dix critères. Chaque pratique non cochée ajoute un point de dépendance, pour un total sur 60. Examinez surtout le profil par dimension : un total modéré peut cacher une vulnérabilité critique. Guide complet disponible sur demande auprès d’Alliancy.

