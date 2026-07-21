IA et e-commerce : passer de la performance à la robustesse

L’intelligence artificielle est désormais omniprésente dans le e-commerce. Recommandations produits, génération de contenus, optimisation des prix, agents conversationnels ou automatisation marketing : l’IA s’impose à toutes les étapes du parcours client et des opérations internes. Cette contribution s’appuie sur une étude menée par le collectif E-CO, e-commerce responsable, qui sera publiée courant 2026 et mise gratuitement à disposition du public sur le site du collectif. Fondé en 2020 par Perrine Tanguy, E-CO réunit aujourd’hui une quinzaine d’experts du e-commerce aux compétences complémentaires. Son objectif est de sensibiliser le secteur aux impacts environnementaux, sociaux et sociétaux de la vente en ligne.

Une transformation profonde du e-commerce et des impacts environnementaux

Pour répondre à cette mission, le collectif multiplie depuis plusieurs années les interventions auprès des professionnels — ateliers, conférences et webinaires lors d’événements spécialisés — et a publié en novembre 2023 le livre blanc « Pour un e-commerce soucieux des êtres humains et de l’environnement ». Les travaux menés dans ce cadre montrent que l’adoption de l’IA s’accélère encore avec l’essor des modèles génératifs et l’émergence d’un nouveau paradigme : le commerce agentique, où des agents IA peuvent acheter ou négocier directement pour les consommateurs. Mais cette accélération technologique pose une question majeure : à quelles conditions l’IA peut-elle rester compatible avec les objectifs de durabilité ? Car derrière l’image d’une technologie dématérialisée se cache une infrastructure très matérielle. Les data centers représentent déjà environ 1,5 % de l’électricité mondiale et leur consommation pourrait au minimum doubler d’ici 2030. L’empreinte environnementale de l’IA dépasse largement le carbone : métaux critiques, eau, pollution locale et impacts sanitaires entrent également en jeu.

Les impacts ne sont pas seulement environnementaux. L’IA transforme profondément les organisations du e-commerce : automatisation de tâches, fragilisation de certains métiers, dépendance accrue aux plateformes technologiques, opacité des algorithmes et perte progressive de contrôle des décisions commerciales. Face à ces tensions, la question n’est plus de savoir si l’IA doit être utilisée. Le véritable enjeu est de reprendre la maîtrise de ses usages. La meilleure action que peuvent engager les organisations aujourd’hui est simple : ne plus déployer l’IA par opportunité technologique, mais par décision stratégique encadrée.

Des principes opérationnels à diffuser

Cela suppose d’instaurer un cadre clair d’évaluation des usages avant déploiement, autour de quelques principes opérationnels. D'abord, "l'utilité démontrée" : comparer chaque projet d’IA à une alternative low-tech ou organisationnelle. Ensuite, la "sobriété numérique" : limiter la taille des modèles et éviter la génération massive de contenus inutiles. Autres principes clés, "l'humain dans la boucle", car certaines décisions critiques ne doivent pas être entièrement automatisées, ainsi que la "transparence et explicabilité". Il faut en effet être capable d’expliquer les décisions prises par les systèmes d’IA. Enfin, "la robustesse plutôt que performance maximale" met en avant le fait de privilégier des systèmes capables de fonctionner malgré les perturbations.

Dans un contexte de tensions énergétiques, géopolitiques et réglementaires croissantes, cette logique de robustesse devient une condition de résilience pour les entreprises. Utilisée de manière responsable, l’IA peut pourtant devenir un allié du e-commerce durable : optimisation logistique, meilleure prévision de la demande, réduction des invendus ou des retours produits, personnalisation plus pertinente des parcours clients. L’enjeu n’est donc pas de freiner l’innovation, mais de l’orienter vers les usages réellement utiles. Cette transformation ne pourra cependant pas être menée par les entreprises seules. Elle suppose une coopération entre acteurs économiques, institutions publiques et écosystèmes sectoriels : partage de bonnes pratiques, référentiels communs, standards ouverts et montée en compétences. Autrement dit, la question n’est pas seulement ce que l’intelligence artificielle peut faire pour le commerce. La question est ce que nous choisissons collectivement d’en faire.